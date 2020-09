Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA és a magyar hatóságok tárgyalásain múlhat, hogy egyáltalán megtartják-e a mérkőzést.","shortLead":"Az UEFA és a magyar hatóságok tárgyalásain múlhat, hogy egyáltalán megtartják-e a mérkőzést.","id":"20200901_uefa_europai_szuperkupa_puskas_arena_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888c9f7e-6eb0-4e91-a67c-96e172faa6c9","keywords":null,"link":"/sport/20200901_uefa_europai_szuperkupa_puskas_arena_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 01. 15:29","title":"Veszélyben van a budapesti Európai Szuperkupa-döntő a német sajtó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b5623c-7627-491d-a395-38a29e8a96d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hallgatók még a hétfő esti tüntetés után állítottak barikádot. Egyikük közölte: a diákok döntik el, milyen vezetőket, oktatókat engednek be.","shortLead":"A hallgatók még a hétfő esti tüntetés után állítottak barikádot. Egyikük közölte: a diákok döntik el, milyen vezetőket...","id":"20200901_szinmuveszeti_egyetem_szfe_tuntetes_barikad_vidnyanszky_attila","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9b5623c-7627-491d-a395-38a29e8a96d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbfafa3-e4bc-48b9-84ca-fd744b9a0f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_szinmuveszeti_egyetem_szfe_tuntetes_barikad_vidnyanszky_attila","timestamp":"2020. szeptember. 01. 08:22","title":"Több színművészetis hallgató elkordonozta az egyetemet, nem engedik be Vidnyánszkyékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2339c046-c129-407c-849a-d70b2579a60f","c_author":"Argyelán József, Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Szeptembertől indul az iskola, sokaknak most lesz elsős a gyermeke, vagy éppen új intézményben – középiskola, egyetem – kezdi meg tanulmányait. A Bankmonitor szakértői összegyűjtötték, miből lehet megfinanszírozni az iskolakezdéssel kapcsolatos kiadásokat, ha nem áll rendelkezésre elegendő megtakarítás.","shortLead":"Szeptembertől indul az iskola, sokaknak most lesz elsős a gyermeke, vagy éppen új intézményben – középiskola, egyetem –...","id":"20200831_gyerek_iskolakezdes_iskola_megtakaritas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2339c046-c129-407c-849a-d70b2579a60f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e06071-d1fc-4c16-85c8-e15b21f6f87d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200831_gyerek_iskolakezdes_iskola_megtakaritas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 14:16","title":"Miből finanszírozhatjuk a gyerek iskolakezdését, ha nincs elég megtakarításunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"638b4188-407b-4ac6-aeb0-2e38f4ffdb57","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A városban 1,4 millió diák kezdte el a tanévet.","shortLead":"A városban 1,4 millió diák kezdte el a tanévet.","id":"20200901_vuhan_tanevnyito_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=638b4188-407b-4ac6-aeb0-2e38f4ffdb57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e15ec30-dfe0-4b3c-a012-9283c0dc7002","keywords":null,"link":"/vilag/20200901_vuhan_tanevnyito_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 01. 16:05","title":"Vuhanban óriási tanévnyitót tartottak, kevés maszkkal – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az agrárreformról indított videósorozatot a mezőhegyesi állami tangazdaság kormánybiztosa.","shortLead":"Az agrárreformról indított videósorozatot a mezőhegyesi állami tangazdaság kormánybiztosa.","id":"20200831_Lazar_Janos_Nem_szabad_hagyni_hogy_a_nagyok_agyonnyomjak_a_kicsiket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2731dce3-ecb6-429c-8f3e-195e0a178ec1","keywords":null,"link":"/kkv/20200831_Lazar_Janos_Nem_szabad_hagyni_hogy_a_nagyok_agyonnyomjak_a_kicsiket","timestamp":"2020. augusztus. 31. 15:00","title":"Lázár János: Nem szabad hagyni, hogy a nagyok agyonnyomják a kicsiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyi dolgozók rendkívüli juttatása megdobta az átlagkereseti mutatót, ahogy az is, hogy a részmunkaidőre küldött emberek nem számítanak bele a statisztikába.","shortLead":"Az egészségügyi dolgozók rendkívüli juttatása megdobta az átlagkereseti mutatót, ahogy az is, hogy a részmunkaidőre...","id":"20200831_KSH_atlagkereset_fizetes_munka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0327dde3-53dd-48d3-a12b-a22c183ce4f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200831_KSH_atlagkereset_fizetes_munka","timestamp":"2020. augusztus. 31. 09:00","title":"KSH: 15,6 százalékkal, 421 ezer forintra nőtt az átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország középső részét már elhagyta a vihar, keleten még várhatóak zivatarok a délelőtt.","shortLead":"Az ország középső részét már elhagyta a vihar, keleten még várhatóak zivatarok a délelőtt.","id":"20200901_vihar_zivatar_idojaras_omsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc5b7d1-6d8c-4ee2-8276-98345dfcd3fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_vihar_zivatar_idojaras_omsz","timestamp":"2020. szeptember. 01. 05:13","title":"Lassan vonul csak el a vihar, szél miatt is figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d23263-91f2-494c-bc98-66a98c9b833b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint tíz év után újult meg a Rolls-Royce Ghost, a luxusmárka bestsellere. ","shortLead":"Több mint tíz év után újult meg a Rolls-Royce Ghost, a luxusmárka bestsellere. ","id":"20200901_Rolls_Royce_Ghost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16d23263-91f2-494c-bc98-66a98c9b833b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0b55c6-1b57-49f6-a8c6-7fb4d01e76bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200901_Rolls_Royce_Ghost","timestamp":"2020. szeptember. 01. 16:31","title":"Elegánsabb, letisztultabb lett az új Rolls-Royce Ghost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]