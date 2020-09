Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b70dc96-ae98-4aca-aa1c-d4ed58050442","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A film a koronavírus kiváltó okát is érinti.","shortLead":"A film a koronavírus kiváltó okát is érinti.","id":"20200901_Joaquin_Phoenix_az_allattenyesztes_ellen_harcol_uj_dokumentumfilmjevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b70dc96-ae98-4aca-aa1c-d4ed58050442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31882912-280e-41da-ba2a-25fffacd565b","keywords":null,"link":"/elet/20200901_Joaquin_Phoenix_az_allattenyesztes_ellen_harcol_uj_dokumentumfilmjevel","timestamp":"2020. szeptember. 01. 16:55","title":"Joaquin Phoenix az állattenyésztés ellen harcol új dokumentumfilmjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a12130-39d2-46a4-a3bd-532b42336106","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft Video Authenticator néven mutatta be azt a fejlesztését, ami segít a felhasználóknak meggyőződni arról, hogy valódi vagy kamu videót látnak-e.","shortLead":"A Microsoft Video Authenticator néven mutatta be azt a fejlesztését, ami segít a felhasználóknak meggyőződni arról...","id":"20200902_microsoft_deepfake_video_felismerese_video_authenticator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4a12130-39d2-46a4-a3bd-532b42336106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1879dfc-12a2-4ded-bf82-d8ee5c4c4993","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_microsoft_deepfake_video_felismerese_video_authenticator","timestamp":"2020. szeptember. 02. 13:03","title":"Élesíti fegyverét a Microsoft: lepontozza a videókat, aztán megmutatja, melyik lehet kamu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MTI értesülése szerint az egyik áldozat sérülései súlyosak.","shortLead":"Az MTI értesülése szerint az egyik áldozat sérülései súlyosak.","id":"20200901_ablaktabla_zalaegerszeg_serult_epitkezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c7f683-856c-428c-8327-ef5f95f6d8c2","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_ablaktabla_zalaegerszeg_serult_epitkezes","timestamp":"2020. szeptember. 01. 13:20","title":"Teherautóról leesett ablaktáblák miatt sérült meg három ember Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db55aaf-a000-4a9b-aa57-28a6ad311b1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A győri Audi kapta a legtöbb állami támogatást a munkabérekhez és az árbevételhez képest. A cégcsoport egy győri munkahelyére négyszer annyi közpénz jut, mint egy németországira.","shortLead":"A győri Audi kapta a legtöbb állami támogatást a munkabérekhez és az árbevételhez képest. A cégcsoport egy győri...","id":"20200901_audi_sok_allami_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6db55aaf-a000-4a9b-aa57-28a6ad311b1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5ac0e9-ce5d-469b-9795-0c1b973fd278","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_audi_sok_allami_tamogatas","timestamp":"2020. szeptember. 01. 18:46","title":"A magyar kormány önti a pénzt az Audiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c247d74b-5a1a-4fb0-8d00-e96289e7021b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Acélbikák szerdán felkészülési mérkőzést vívtak volna, de ezt már kedden lemondták.","shortLead":"Az Acélbikák szerdán felkészülési mérkőzést vívtak volna, de ezt már kedden lemondták.","id":"20200902_dunaujvarosi_hokicsapat_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c247d74b-5a1a-4fb0-8d00-e96289e7021b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc14ee75-c543-4c39-b0dc-756b962cf38b","keywords":null,"link":"/sport/20200902_dunaujvarosi_hokicsapat_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 10:59","title":"Koronavírusos a dunaújvárosi hokisok többsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1bcfec8-683e-4026-8fe4-b8cc3eb7632f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ebben a mezőgazdaság és az ipar káresetei még nincsenek is benne.","shortLead":"Ebben a mezőgazdaság és az ipar káresetei még nincsenek is benne.","id":"20200902_viharkar_biztosito_sok_penz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1bcfec8-683e-4026-8fe4-b8cc3eb7632f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b2fe871-482c-4cab-b71d-1f5c622a769e","keywords":null,"link":"/kkv/20200902_viharkar_biztosito_sok_penz","timestamp":"2020. szeptember. 02. 10:40","title":"Négy hónap alatt 6,6 milliárd forintnál is több kárt okoztak a viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649a65a4-e49e-4bc9-a154-93d1a0399415","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatti bezárkózás korábban nem látott magasságokba röpítette a videobeszélgetős alkalmazásokat. A Zoomnál ez dollárban is kifejeződött. Nagyon sokban.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti bezárkózás korábban nem látott magasságokba röpítette a videobeszélgetős alkalmazásokat...","id":"20200901_zoom_bevetel_2020_q2_2021_uzleti_negyedev_piaci_kapitalizacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=649a65a4-e49e-4bc9-a154-93d1a0399415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc83ffc-e174-4a07-8ff8-5eac3ebed122","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_zoom_bevetel_2020_q2_2021_uzleti_negyedev_piaci_kapitalizacio","timestamp":"2020. szeptember. 01. 23:21","title":"Nagyot néztek a Zoomnál, mennyi pénz ömlött a kasszába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f268200-58cc-4a07-984d-5b5088aadd1d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A protokollt engedelmesen végrehajtó társból a találgatások szerint háttérhatalommá vált Basar Asszad szíriai elnök felesége, Aszma, akiről nem hiszik, hogy ne tudna a férje rezsimje által elkövetett kegyetlenségekről.","shortLead":"A protokollt engedelmesen végrehajtó társból a találgatások szerint háttérhatalommá vált Basar Asszad szíriai elnök...","id":"202031_aszma_asszad_asivatag_rozsajabol_apokol_first_ladyje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f268200-58cc-4a07-984d-5b5088aadd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a7d97e-d695-498a-8705-cb23c7ad6d08","keywords":null,"link":"/360/202031_aszma_asszad_asivatag_rozsajabol_apokol_first_ladyje","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:30","title":"Asszad felesége, aki a sivatag rózsájából a szíriai pokol first ladyje lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]