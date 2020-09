Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592","c_author":"","category":"vilag","description":"A kormányfő szerint felmerült, hogy csak októbertől nyissanak meg az iskolák. Romániában ráadásul még egy ökormányzati választást is le kell bonyolítani szeptember végén.","shortLead":"A kormányfő szerint felmerült, hogy csak októbertől nyissanak meg az iskolák. Romániában ráadásul még egy ökormányzati...","id":"20200905_Tobb_mint_1200_uj_fertozott_bizonytalan_iskolakezdes_Romaniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e2b0a6-7277-47dc-b7ad-001a69aa3ae0","keywords":null,"link":"/vilag/20200905_Tobb_mint_1200_uj_fertozott_bizonytalan_iskolakezdes_Romaniaban","timestamp":"2020. szeptember. 05. 14:07","title":"Több mint 1200 új fertőzött, bizonytalan iskolakezdés Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed067cc4-9efa-4d2d-aaef-d4274c94340e","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az önvezető autók fejlesztéséhez elsősorban műszaki oldalról közelítenek a gyártók, pedig sokkal fontosabb kérdés az, hogy mitől lesz be- és elfogadóbb a járművekkel szemben a társadalom. Ennek apropóján végeztek nemrég egy nemzetközi szinten is egyedülálló mérést Szegeden.","shortLead":"Az önvezető autók fejlesztéséhez elsősorban műszaki oldalról közelítenek a gyártók, pedig sokkal fontosabb kérdés az...","id":"20200904_onvezeto_auto_szegedi_repuloter_szegedi_tudomanyegyetem_kiserlet_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed067cc4-9efa-4d2d-aaef-d4274c94340e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08f4250-7c0e-4651-9a76-14f5af5b9a06","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_onvezeto_auto_szegedi_repuloter_szegedi_tudomanyegyetem_kiserlet_felmeres","timestamp":"2020. szeptember. 04. 17:00","title":"Emberkísérlet Szegeden: félünk-e az önvezető autóktól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e9d5d87-d082-4eb9-820f-5f9fe1733e86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokan voltak a gépen, az utaskísérők pedig még nem nyitották ki a kijevi Boriszpil repülőtérre érkezett Boeing ajtaját. Az egyik utasnak viszont melege volt, és úgy vélte, az a legjobb megoldás, ha kinyitja a vészkijáratot és a szárnyra kiállva hűsíti magát. A mutatvány díja: örökös kitiltás az ukrán UIA légitársaság összes járatáról.","shortLead":"Sokan voltak a gépen, az utaskísérők pedig még nem nyitották ki a kijevi Boriszpil repülőtérre érkezett Boeing ajtaját...","id":"20200905_Melege_volt__a_repulogep_szarnyan_levegozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e9d5d87-d082-4eb9-820f-5f9fe1733e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3858e16f-3c3f-4a2f-a37c-be4c3881e0a0","keywords":null,"link":"/elet/20200905_Melege_volt__a_repulogep_szarnyan_levegozott","timestamp":"2020. szeptember. 05. 20:29","title":"Melege volt – kinyitotta a repülőgép vészkijáratát és a szárnyon levegőzött egy utas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d205f6-32e9-4049-8b67-924a8c0cee52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már nem érkeznek életjelek Bejrútban a romok alól - adta hírül szombaton az a chilei mentőcsapat, amely életjeleket vélt felfedezni csütörtökön, egy hónappal a hatalmas robbanás után.","shortLead":"Már nem érkeznek életjelek Bejrútban a romok alól - adta hírül szombaton az a chilei mentőcsapat, amely életjeleket...","id":"20200906_Mar_nem_erkeznek_eletjelek_a_bejruti_romok_alol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0d205f6-32e9-4049-8b67-924a8c0cee52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a032fdfe-30b8-4cf5-8b5f-2cf569fdb1e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_Mar_nem_erkeznek_eletjelek_a_bejruti_romok_alol","timestamp":"2020. szeptember. 06. 07:56","title":"A bejrúti mentőcsapat közölte, már nem érkeznek életjelek a romok alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4098c69-78b6-420e-b602-fc4ac4ad89c5","c_author":"Balla István","category":"360","description":"„Az állam azt üzente, hogy köszönöm szépen, nem kérek abból, hogy civilek eljuttassák érettségiig vagy diplomáig a legszegényebb gyerekeket” – reagált Orsós János, az Ámbédkar Gimnázium alapítója arra, hogy az Emmi megvonta a hátrányos helyzetű gyerekeknek esélyt nyújtó iskolák támogatását. L. Ritók Nóra, az Igazgyöngy Alapítvány vezetője szerint az állam működésképtelenségéhez asszisztálnak azzal, hogy civil adományokból pótolják az elvont pénzt, de nem tehetnek mást. A MET lelkésze, Iványi Gábor pedig kicsinyes politikai bosszúról beszél. A nehézségek ellenére a héten mindhárom érintett iskolában elindult a tanítás.","shortLead":"„Az állam azt üzente, hogy köszönöm szépen, nem kérek abból, hogy civilek eljuttassák érettségiig vagy diplomáig...","id":"20200904_uzent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4098c69-78b6-420e-b602-fc4ac4ad89c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2552cf1f-76b6-47f2-b4fa-364a0991cec4","keywords":null,"link":"/360/20200904_uzent","timestamp":"2020. szeptember. 05. 10:30","title":"\"Nem szabad, hogy a gyerekek ebből az egészből bármit észrevegyenek!\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c49c5a-aba4-400c-be3e-4990fc92d3e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korai tesztek alapján kiváltja az immunválaszt.","shortLead":"A korai tesztek alapján kiváltja az immunválaszt.","id":"20200905_Itt_az_elso_jelentes_az_orosz_koronavirusvakcinarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6c49c5a-aba4-400c-be3e-4990fc92d3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b145f3-79fb-4d7f-b82e-ec8c06acd11e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200905_Itt_az_elso_jelentes_az_orosz_koronavirusvakcinarol","timestamp":"2020. szeptember. 05. 09:57","title":"Itt az első jelentés az orosz koronavírus-vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203a67ec-147f-4c42-a3dd-1b548e1535c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen kapcsolatba kerültek az Emmiben a koronavírusos helyettes államtitkárral. Kásler Miklós miniszter nem érintett. ","shortLead":"Többen kapcsolatba kerültek az Emmiben a koronavírusos helyettes államtitkárral. Kásler Miklós miniszter nem érintett. ","id":"20200904_koronavirus_karanten_Emmi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=203a67ec-147f-4c42-a3dd-1b548e1535c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc1a3a6-aeb7-46be-8d73-532c049b7aff","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_koronavirus_karanten_Emmi","timestamp":"2020. szeptember. 04. 13:33","title":"Összesen 14-en kerültek karanténba az Emmiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bce2b205-ff09-497c-968e-fdfde6807293","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A koronavírusos csapattagok házi karanténba kerültek, a negatív teszteket produkáló játékosok a jövő héten edzésbe állhatnak.","shortLead":"A koronavírusos csapattagok házi karanténba kerültek, a negatív teszteket produkáló játékosok a jövő héten edzésbe...","id":"20200904_ferencvaros_jegkorong_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bce2b205-ff09-497c-968e-fdfde6807293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20417c6-3da0-40a3-84e2-df5694632bed","keywords":null,"link":"/sport/20200904_ferencvaros_jegkorong_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 04. 20:17","title":"Újabb fertőzötteket találtak a Ferencváros jégkorongcsapatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]