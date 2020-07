Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Roblox azt ígérte, visszatérít a pénzét annak a brit férfinek, akinek a lánya játékpénznek gondolta a Robloxon belüli vásárlásokat. Ártatlan játéknak tűnt, 1,8 millió forintnyi pénzt költött egy 11 éves kislány a Robloxban

Európában és Amerikában rémes negyedéve volt a BMW-nek, és ezen az ázsiai javulás is csak kicsit tudott szépíteni. Megütötte a BMW-t a járvány, negyedével estek vissza az eladások

X-Tomi, aki elég komoly referenciákkal rendelkezik a virtuál tuningban, elkészítette a legerősebb Dodge Durango SUV pickup változatát. Máris kész a 710 lóerős amerikai izom-SUV „magyar változata"

Egyetlen feltöltőhöz köthető az a több mint 20 androidos alkalmazás, melyeket facebookos adatlopás céljából készítettek. A problémás appokat a Google már eltávolította a rendszeréből, de sok telefonon még ott lehetnek. Találtak 25 androidos alkalmazást, amelyek facebookos adatokat lopnak

Új pályázatot hirdetett a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. Egymillió forintot kaphatnak a vidéki idegenvezetők

Manapság nem nagyon érdemes abban bízni, hogy nem postázzák a külföldi bírságokat. Akár egy éven túl is megérkezhet a csekk. Akár egy éven túl is megérkezhet a csekk. Ausztriában bírságolják meg a legtöbb magyar autóst

Mobilos applikációt is fejleszt az Emmi az iskolai őrséghez. Pánikgombbal riaszthatják a tanárok az iskolarendőröket

Korábban már hallhattunk arról, hogy az Apple egy új iMacet fejleszt. A Geekbenchre felkerült referenciaértékek megerősítik ezt a hírt. Kiszivárogtak egy titokzatos iMac adatai