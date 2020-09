Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15a0da4a-ce5d-480b-8b52-fb26a2307cd9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cupra Formentor nem olcsó, de cserébe sokat is ad, főleg teljesítmény fronton. ","shortLead":"A Cupra Formentor nem olcsó, de cserébe sokat is ad, főleg teljesítmény fronton. ","id":"20200907_bearaztak_a_vwkonszern_uj_markajanak_elso_sajat_modelljet_cupra_formentor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15a0da4a-ce5d-480b-8b52-fb26a2307cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1155a562-dd9f-43d6-b0a9-22abe956bd1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200907_bearaztak_a_vwkonszern_uj_markajanak_elso_sajat_modelljet_cupra_formentor","timestamp":"2020. szeptember. 07. 07:59","title":"Beárazták a VW-konszern új márkájának első saját modelljét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegybank ugyan elfogadta a CIG Pannónia helyreállítási tervét, így újra köthetnek biztosításokat, de Olaszországban nem üzletelhetnek.","shortLead":"A jegybank ugyan elfogadta a CIG Pannónia helyreállítási tervét, így újra köthetnek biztosításokat, de Olaszországban...","id":"20200907_cig_emabit_meszaros_biztosito_mnb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"015d3e14-c91e-4e21-a8cd-5183a920bbde","keywords":null,"link":"/kkv/20200907_cig_emabit_meszaros_biztosito_mnb","timestamp":"2020. szeptember. 07. 10:16","title":"Újabb évre eltiltották az olasz üzletektől a Mészáros Lőrinchez köthető CIG Pannóniát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a82dc3-41f8-4d47-80c1-efbd1a10b19b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brit kutatóknak sikerült rájönniük, hogy miként lehet azonosítani az egyes békafajok ebihalait, ami jelentősen segíti a kétéltűek kihalásának megakadályozását.","shortLead":"Brit kutatóknak sikerült rájönniük, hogy miként lehet azonosítani az egyes békafajok ebihalait, ami jelentősen segíti...","id":"20200907_ebihalak_bekafajok_szaporodasa_megophrys","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80a82dc3-41f8-4d47-80c1-efbd1a10b19b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3051917c-c5a6-425d-ad38-38215195e3f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_ebihalak_bekafajok_szaporodasa_megophrys","timestamp":"2020. szeptember. 07. 00:03","title":"Sikerült megfejteni az ebihalak egy rejtélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65d16e3-289d-408d-a405-ba68bd5aa13f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több szegedi diák van karanténban, akik valószínűleg egy születésnapi bulin kapták el a koronavírust.","shortLead":"Több szegedi diák van karanténban, akik valószínűleg egy születésnapi bulin kapták el a koronavírust.","id":"20200907_Ugyanabbol_az_osztalybol_fertozodott_meg_tobb_diak_koronavirussal_Szegeden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c65d16e3-289d-408d-a405-ba68bd5aa13f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4e2d41-1659-4d08-916c-44433246e54d","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_Ugyanabbol_az_osztalybol_fertozodott_meg_tobb_diak_koronavirussal_Szegeden","timestamp":"2020. szeptember. 07. 14:04","title":"Ugyanabból az osztályból fertőződött meg több diák koronavírussal Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90aa16ab-0d9d-4a61-80a3-6871acb7ca56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Cordia International Zrt. felvásárolta a brit Blackswan ingatlanfejlesztő céget.","shortLead":"A Cordia International Zrt. felvásárolta a brit Blackswan ingatlanfejlesztő céget.","id":"20200907_Magyarorszag_vezeto_lakasfejlesztoje_NagyBritanniaban_terjeszkedik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90aa16ab-0d9d-4a61-80a3-6871acb7ca56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3194f29c-517a-4ff7-817f-f26e168c7f0f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200907_Magyarorszag_vezeto_lakasfejlesztoje_NagyBritanniaban_terjeszkedik","timestamp":"2020. szeptember. 07. 14:41","title":"A Cordia lakásfejlesztő Nagy-Britanniában terjeszkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon kezdődhetnek meg annak a magyar fejlesztésű terápiának a klinikai vizsgálatai, amellyel talán meg lehet akadályozni a koronavírus által kiváltott túlzott immunreakciót, az úgynevezett citokinvihart és a nyomában kialakuló súlyos szervkárosodásokat – írta a Növekedés.hu. A biológus magabiztos, de egyelőre sok a \"ha\".","shortLead":"Magyarországon kezdődhetnek meg annak a magyar fejlesztésű terápiának a klinikai vizsgálatai, amellyel talán meg lehet...","id":"20200907_koronavirus_cikotinvihar_terapia_infuzio_baranyi_lajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c4be88-260b-4a64-8f73-abc1b2c6993c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_koronavirus_cikotinvihar_terapia_infuzio_baranyi_lajos","timestamp":"2020. szeptember. 07. 09:54","title":"Magyar betegeknek adná be magyar kiagyalója a koronavírus okozta citokinvihar elleni terápiát – ha működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b79695-3944-4314-97d8-7e00ddda16fe","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Szigorú járványügyi szabályok között folyik a júniusról szeptember 27-re halasztott romániai önkormányzati választás kampánya. Az előírások annyira kemények, hogy valószínűleg alig lesznek kampányrendezvények. A durvuló járvány sem volt viszont elég ahhoz, hogy végre összefogjanak az erdélyi magyar pártok. ","shortLead":"Szigorú járványügyi szabályok között folyik a júniusról szeptember 27-re halasztott romániai önkormányzati választás...","id":"20200907_Furcsa_onkormanyzati_valasztas_elott_all_Romania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00b79695-3944-4314-97d8-7e00ddda16fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94167347-d8e9-4f67-a913-8cb85e2b666b","keywords":null,"link":"/360/20200907_Furcsa_onkormanyzati_valasztas_elott_all_Romania","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:00","title":"A járvány és a turáni átok sújtotta önkormányzati választás előtt áll Románia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf81892e-71e0-435d-a509-b492ec074253","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A júdai királyság korában épített, 2700 éves palota romjait találták meg régészek Jeruzsálemben – tudósít a Háárec napilap.","shortLead":"A júdai királyság korában épített, 2700 éves palota romjait találták meg régészek Jeruzsálemben – tudósít a Háárec...","id":"20200907_judai_kiralysag_palota_maradvanyai_jeruzsalem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf81892e-71e0-435d-a509-b492ec074253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113f941c-719c-4984-9a4f-41c9f8b2c3ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_judai_kiralysag_palota_maradvanyai_jeruzsalem","timestamp":"2020. szeptember. 07. 06:03","title":"2700 éves palota maradványaira bukkantak Jeruzsálemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]