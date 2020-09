Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3452e82b-e35c-4271-96d6-7889337eef78","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még mindig túl korai lenne génszerkesztett babákat világra hozni, mivel a tudomány nem elég fejlett a csecsemők biztonságának garantálásához – állapította meg egy nemzetközi szakértőkből álló testület.","shortLead":"Még mindig túl korai lenne génszerkesztett babákat világra hozni, mivel a tudomány nem elég fejlett a csecsemők...","id":"20200907_genszerkesztett_babak_tanulmany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3452e82b-e35c-4271-96d6-7889337eef78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68763b32-5c2d-4863-a094-e9b9e198457c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_genszerkesztett_babak_tanulmany","timestamp":"2020. szeptember. 07. 06:33","title":"Még nem tartunk ott, hogy biztonsággal belenyúljunk az emberi embriókba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405612b8-ebbd-425b-8883-4f760048417d","c_author":"","category":"itthon","description":"Zivatar miatt veszélyjelzést adtak ki az ország nagy részére.","shortLead":"Zivatar miatt veszélyjelzést adtak ki az ország nagy részére.","id":"20200907_viharok_hidegfront","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=405612b8-ebbd-425b-8883-4f760048417d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1809ebc8-aa84-4563-8c86-e2c4d381feb8","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_viharok_hidegfront","timestamp":"2020. szeptember. 07. 05:12","title":"Viharokat hoz a hétfői hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63016e94-d20f-4495-9be4-ed5fec1ea6c1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Batta András a társasággá alakult Magyar Zene Házát irányíthatja.","shortLead":"Batta András a társasággá alakult Magyar Zene Házát irányíthatja.","id":"202036_magyar_zene_haza_zenetortenesz_cegvezeto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63016e94-d20f-4495-9be4-ed5fec1ea6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1076326-b5ff-4aff-ad1b-6168158da355","keywords":null,"link":"/360/202036_magyar_zene_haza_zenetortenesz_cegvezeto","timestamp":"2020. szeptember. 07. 14:00","title":"Testhez álló cég vezetője lett a zenetörténész ex-rektor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704e2798-5944-41fd-a9c0-0acd77f64bf2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Freund Tamás a legkirívóbbnak azt nevezte, hogy miniszteri döntéssel egy, a testület által utolsónak rangsorolt pályázat is támogatást kapott. ","shortLead":"Freund Tamás a legkirívóbbnak azt nevezte, hogy miniszteri döntéssel egy, a testület által utolsónak rangsorolt...","id":"20200906_Az_MTA_uj_elnoke_is_megdobbentonek_nevezte_ahogy_Palkovicsek_belenyultak_a_tudomanyos_palyazati_eredmenyekbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=704e2798-5944-41fd-a9c0-0acd77f64bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c815eadb-55ed-4f96-9597-bc388d8ce5d1","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_Az_MTA_uj_elnoke_is_megdobbentonek_nevezte_ahogy_Palkovicsek_belenyultak_a_tudomanyos_palyazati_eredmenyekbe","timestamp":"2020. szeptember. 06. 12:02","title":"Az MTA új elnöke is megdöbbentőnek nevezte, ahogy Palkovicsék belenyúltak a tudományos pályázati eredményekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c2adf3-83df-4ff4-ade9-dbebcab91ac5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség egyedi azonosítójellel való visszaélés miatt indított nyomozást még tavaly szeptemberben. Most arra jutottak, hogy a kishajókra nem vonatkoznak olyan szigorú szabályok, mint az autósokra.","shortLead":"A rendőrség egyedi azonosítójellel való visszaélés miatt indított nyomozást még tavaly szeptemberben. Most arra...","id":"20200907_karacsony_gergely_kampanyrendezveny_motorcsonak_nyomozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7c2adf3-83df-4ff4-ade9-dbebcab91ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5be2eb-45e8-46dd-a3f2-699c108bad1e","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_karacsony_gergely_kampanyrendezveny_motorcsonak_nyomozas","timestamp":"2020. szeptember. 07. 07:10","title":"Már nem nyomoz a rendőrség a Karácsony kampányrendezvényét megzavaró motorcsónakos ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b0e5c-0284-41ab-8725-9af55813dfa8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elvárják az uniós tagállamok kormányaitól, hogy hassanak a magyar kabinetre.","shortLead":"Elvárják az uniós tagállamok kormányaitól, hogy hassanak a magyar kabinetre.","id":"20200907_szfe_osztrak_muveszeti_egyetemek_szolidaritas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b0e5c-0284-41ab-8725-9af55813dfa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12626dfb-8592-48da-bc5d-fddb8158774c","keywords":null,"link":"/kultura/20200907_szfe_osztrak_muveszeti_egyetemek_szolidaritas","timestamp":"2020. szeptember. 07. 21:43","title":"Kiállnak az SZFE mellett az osztrák művészeti egyetemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint Vidnyánszky Attilával szemben lejárató akciók indultak, a színművészetin pedig a kuratóriumnak kell rendet tennie.","shortLead":"A miniszter szerint Vidnyánszky Attilával szemben lejárató akciók indultak, a színművészetin pedig a kuratóriumnak kell...","id":"20200907_gulyas_gergely_szinmuveszeti_szfe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5afef340-e26a-4b48-a21d-8d9a624fa766","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_gulyas_gergely_szinmuveszeti_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 07. 08:44","title":"Gulyás: Az egyetemisták nyugodtan tüntethetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605d9de9-64a2-4594-b008-eb8715409068","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hiába tiltották meg a tüntetést, több tízezren voltak az utcákon Minszkben és más fehérorosz városokban.","shortLead":"Hiába tiltották meg a tüntetést, több tízezren voltak az utcákon Minszkben és más fehérorosz városokban.","id":"20200906_feherorosz_belarusz_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=605d9de9-64a2-4594-b008-eb8715409068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc513446-e1a8-428f-8f76-856a35583855","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_feherorosz_belarusz_tuntetes","timestamp":"2020. szeptember. 06. 21:52","title":"Százával tartóztatták le a tüntetőket Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]