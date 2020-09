Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elnézést kér, nem zsidózni akart, szeretne párbeszédet, de ehhez őt el kell fogadni.","shortLead":"Elnézést kér, nem zsidózni akart, szeretne párbeszédet, de ehhez őt el kell fogadni.","id":"20200910_Vidnyanszky_Az_SZFE_nem_vizsgaztatott_Trianonbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84836e3d-c755-47d7-9c90-9dd87a3c0fec","keywords":null,"link":"/kultura/20200910_Vidnyanszky_Az_SZFE_nem_vizsgaztatott_Trianonbol","timestamp":"2020. szeptember. 10. 08:08","title":"Vidnyánszky: Miért nem vizsgáztatott az SZFE Trianonból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af6ecc7-f53b-4663-a342-f39263979194","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Bezárult a kör, egyre reménytelenebb, hogy bármi is kiderül Szijjártó Péter adriai luxusjachtozásának részleteiről.","shortLead":"Bezárult a kör, egyre reménytelenebb, hogy bármi is kiderül Szijjártó Péter adriai luxusjachtozásának részleteiről.","id":"20200911_az_ugyeszseg_szijjarto_pter_feljelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5af6ecc7-f53b-4663-a342-f39263979194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46b8048-09e2-4126-b795-c87689198a37","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_az_ugyeszseg_szijjarto_pter_feljelentes","timestamp":"2020. szeptember. 11. 16:17","title":"Elárulta az ügyészség, mi állt a Szijjártó Péter elleni feljelentésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca73b40e-44e8-4b25-9d7c-51f193d2e299","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Diktatórikusnak és művészellenesnek nevezte Kirstie Alley az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémiának azt a döntését, hogy új kritériumrendszerrel határoznák meg, milyen és mennyi sokszínűség kell a legjobb filmnek járó Oscar-jelöléshez.","shortLead":"Diktatórikusnak és művészellenesnek nevezte Kirstie Alley az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémiának azt...","id":"20200910_Ti_mind_megorultetek__Kirstie_Alley_kiborult_az_Oscar_kieroszakolt_sokszinusegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca73b40e-44e8-4b25-9d7c-51f193d2e299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f35544-a5f2-4763-81cb-dd20e75244b7","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Ti_mind_megorultetek__Kirstie_Alley_kiborult_az_Oscar_kieroszakolt_sokszinusegen","timestamp":"2020. szeptember. 10. 10:51","title":"„Ti mind megőrültetek!” – Kirstie Alley kiborult az Oscar kierőszakolt sokszínűségén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8842acc8-81d7-48af-9126-25e44b8d9986","c_author":"Ballai Vince - Windisch Judit","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az új Néprajzi Múzeum Budapest egyik emblematikus épülete lesz Baán László miniszteri biztos szerint. Az építkezés a tervezettnél lassabban halad, hamarosan szerkezetkész lesz. Megnéztük azt is, hogy áll a sokat támadott Liget-projekt többi eleme. Az építkezés Részlet Chris Voss FBI-túsztárgyaló Tárgyalj úgy, mintha az életed múlna rajta! című könyvéből.

\r

","shortLead":"A szakszervezet szerint totális káosz van az iskolákban koronavírusügyben, a kormány intézkedései pedig azt fogják