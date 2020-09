Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7658a3b0-53bf-47eb-aec3-97f31a0ac234","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kisebb városokban akár 100 négyzetméter is összejöhet ennyiből az Otthon Centrum elemzése szerint. ","shortLead":"Kisebb városokban akár 100 négyzetméter is összejöhet ennyiből az Otthon Centrum elemzése szerint. ","id":"20200911_20_millio_forintos_lakasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7658a3b0-53bf-47eb-aec3-97f31a0ac234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3111ef2f-cb2b-4e87-9800-b236a421a0e1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200911_20_millio_forintos_lakasok","timestamp":"2020. szeptember. 11. 19:19","title":"Átlagosan 27 budapesti négyzetméterre elég 20 millió forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e24b1a-8eaf-45b9-a68c-c114b9f0bb50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ilyen körítéssel is meg lehet rendezni egy babavárót.","shortLead":"Ilyen körítéssel is meg lehet rendezni egy babavárót.","id":"20200911_burdzs_kalifa_gyermekszuletes_influenszerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8e24b1a-8eaf-45b9-a68c-c114b9f0bb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb4ce6e-556b-4c12-bcda-5acea32641c7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200911_burdzs_kalifa_gyermekszuletes_influenszerek","timestamp":"2020. szeptember. 11. 12:05","title":"A Burdzs Kalifára vetítve tudatták a világgal gyerekük nemét a dubaji influenszerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b072ad76-1850-47c8-ae94-f70601253525","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fürstner József több szálon is kötődik Rogánhoz, illetve Kertész Balázshoz.","shortLead":"Fürstner József több szálon is kötődik Rogánhoz, illetve Kertész Balázshoz.","id":"20200912_furstner_jozsef_rogan_antal_siszovetseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b072ad76-1850-47c8-ae94-f70601253525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0a904c-b914-4317-a36d-10d97e0c9d44","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_furstner_jozsef_rogan_antal_siszovetseg","timestamp":"2020. szeptember. 12. 12:11","title":"Rogán Antal környezetéből került ki a síszövetség új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c49a99-05e3-4f64-93ed-60700428e80d","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Tarka keverék a németországi koronatagadók társasága: az egyszerű oltásellenesek mellett a legvadabb összeesküvés-elméletek hívei szintúgy megtalálhatók, mint a kemény szélsőjobboldaliak.","shortLead":"Tarka keverék a németországi koronatagadók társasága: az egyszerű oltásellenesek mellett a legvadabb...","id":"202037__nemet_virustuntetok__osszeeskuveshivok__szelsojobb__koronatagadok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92c49a99-05e3-4f64-93ed-60700428e80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1993c710-46b3-4f6a-920c-7302a0790980","keywords":null,"link":"/360/202037__nemet_virustuntetok__osszeeskuveshivok__szelsojobb__koronatagadok","timestamp":"2020. szeptember. 12. 16:00","title":"Berlinben összefújta a politikai szél a vírustagadókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7228cb1-7892-431c-b560-1d33134a5416","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lublini találkozón tárgyaltak a fehérorosz helyzetről is, Magyarország a lengyel előterjesztést támogatja.","shortLead":"A lublini találkozón tárgyaltak a fehérorosz helyzetről is, Magyarország a lengyel előterjesztést támogatja.","id":"20200911_orban_v4_lublin_feherorosz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7228cb1-7892-431c-b560-1d33134a5416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05500fa0-f27e-48f0-a82b-62d5d9f39de4","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_orban_v4_lublin_feherorosz","timestamp":"2020. szeptember. 11. 18:37","title":"Orbán: Járványügyi koordinációs rendszert szeretnének a V4-ek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57e9511-9e42-495b-be21-0817158a9709","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Vigyázni kell, hogy „önző tetteink ne válhassanak végzetessé”– hangoztatta az államfő Gödöllőn.","shortLead":"Vigyázni kell, hogy „önző tetteink ne válhassanak végzetessé”– hangoztatta az államfő Gödöllőn.","id":"20200911_ader_janos_kornyezetvedelem_biodiverzitas_nemzeti_parkok_kihalasi_hullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b57e9511-9e42-495b-be21-0817158a9709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbee0976-e292-4a18-b753-55df7b128a15","keywords":null,"link":"/zhvg/20200911_ader_janos_kornyezetvedelem_biodiverzitas_nemzeti_parkok_kihalasi_hullam","timestamp":"2020. szeptember. 11. 12:29","title":"Áder: Ha az ember élni akar, körültekintőbben kell bánnia a környezettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f84ea3-54ba-4445-9df2-acf2d9a4d5c7","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A határértéket meghaladó mennyiségű mikrobák, gombák bőrproblémákat, sérült bőrfelületen vagy az arra érzékenyeknél gyulladást okozhatnak.","shortLead":"A határértéket meghaladó mennyiségű mikrobák, gombák bőrproblémákat, sérült bőrfelületen vagy az arra érzékenyeknél...","id":"20200911_Tul_sok_volt_a_peneszgomba_tobbfele_hennafestekben_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03f84ea3-54ba-4445-9df2-acf2d9a4d5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3437f51c-aca4-4e51-9c76-2c30c6e51a4a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200911_Tul_sok_volt_a_peneszgomba_tobbfele_hennafestekben_is","timestamp":"2020. szeptember. 11. 08:51","title":"Túl sok volt a penészgomba többféle hennafestékben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d659d2-c9db-4657-8cbe-39f58200fff0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az építész nagyon megküzdött vele, hogy a középkori várat idéző könyvtár épületét beillessze az új-mexikói város látképébe, de a szomszédok szerint hiába erőlködött.","shortLead":"Az építész nagyon megküzdött vele, hogy a középkori várat idéző könyvtár épületét beillessze az új-mexikói város...","id":"20200911_tronok_harca_rr_martin_kozepkori_var","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8d659d2-c9db-4657-8cbe-39f58200fff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9792bd85-e833-4d79-9ea4-aa34ee7d20ec","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200911_tronok_harca_rr_martin_kozepkori_var","timestamp":"2020. szeptember. 11. 15:42","title":"Szomszédai nem hagyják, hogy várat építsen a Trónok harca szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]