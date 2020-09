Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b27794c6-f19c-4fdd-87e8-49e916951862","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Németországban lopták el azt a Mercedest, ami a Csongrád-Csanád megyei határátkelőhelyen felbukkant.","shortLead":"Németországban lopták el azt a Mercedest, ami a Csongrád-Csanád megyei határátkelőhelyen felbukkant.","id":"20200912_Most_nem_a_szallitott_auto_hanem_a_treler_volt_lopott_ami_lebukott_a_hataron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b27794c6-f19c-4fdd-87e8-49e916951862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78931d9b-b581-46e4-b993-910dbd024d96","keywords":null,"link":"/cegauto/20200912_Most_nem_a_szallitott_auto_hanem_a_treler_volt_lopott_ami_lebukott_a_hataron","timestamp":"2020. szeptember. 12. 08:35","title":"Most nem a szállított autó, hanem a tréler volt lopott, ami lebukott a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2120fcc6-9b98-4c7a-959c-7df358ed2948","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Schmall Rafael és Tóth Bence is díjat nyert a greenwichi királyi múzeum által szervezett Insight Investment Astronomy of the Year 2020 pályázaton.","shortLead":"Schmall Rafael és Tóth Bence is díjat nyert a greenwichi királyi múzeum által szervezett Insight Investment Astronomy...","id":"20200911_asztrofoto_schmall_rafael_fenykep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2120fcc6-9b98-4c7a-959c-7df358ed2948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213146d0-882c-4815-a80a-b3fff6a6a327","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_asztrofoto_schmall_rafael_fenykep","timestamp":"2020. szeptember. 11. 18:03","title":"Magyar asztrofotósok képei a világ legjobbjai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d1de6e-9504-4aaf-8fd1-ae698dd84bd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amikor az Index-botrány zajlott, naponta háromszor sírta el magát az énekes.","shortLead":"Amikor az Index-botrány zajlott, naponta háromszor sírta el magát az énekes.","id":"20200911_Fluor_index","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4d1de6e-9504-4aaf-8fd1-ae698dd84bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf64dc3-5a28-4594-988c-f097203ca21b","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_Fluor_index","timestamp":"2020. szeptember. 11. 21:04","title":"Fluor a politikáról: Zavar, ha valakik mindenre ráteszik a kezüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszter szerint döntést jól megfontolták, a kutatórium összetétele Vidnyánszky Attila vezetésével megfelel a célnak.","shortLead":"A miniszter szerint döntést jól megfontolták, a kutatórium összetétele Vidnyánszky Attila vezetésével megfelel a célnak.","id":"20200911_palkovics_laszlo_vidnyanszky_attila_szfe_kuratorium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b579ad8-d57b-4498-a887-2a5e2ed7c0e8","keywords":null,"link":"/kultura/20200911_palkovics_laszlo_vidnyanszky_attila_szfe_kuratorium","timestamp":"2020. szeptember. 11. 09:49","title":"Palkovics László nem hívja vissza Vidnyánszky Attilát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d823b270-c1f7-43d8-9023-96b88f05cd5a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mind a négy vádlottat bíróság elé állították Minneapolisban pénteken.","shortLead":"Mind a négy vádlottat bíróság elé állították Minneapolisban pénteken.","id":"20200912_george_floyd_birosag_derek_chauvin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d823b270-c1f7-43d8-9023-96b88f05cd5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88240662-859b-4618-ba93-7bf30af4a51e","keywords":null,"link":"/vilag/20200912_george_floyd_birosag_derek_chauvin","timestamp":"2020. szeptember. 12. 13:09","title":"Minden vádlott a másikat hibáztatja a George Floyd-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de","c_author":"hvg.hu","category":"_tudomany","description":"Felújítja a koronavírus-vakcina kifejlesztését célzó klinikai tesztelést az Oxfordi Egyetem. A klinikai ellenőrzést egy héttel ezelőtt függesztették fel, miután az egyik beoltott személy megbetegedetett.","shortLead":"Felújítja a koronavírus-vakcina kifejlesztését célzó klinikai tesztelést az Oxfordi Egyetem. A klinikai ellenőrzést...","id":"20200912_Felujitja_a_koronavirusvakcina_teszteleset_az_Oxfordi_Egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a73994b-e53d-4f70-ba52-15751e609ebe","keywords":null,"link":"/_tudomany/20200912_Felujitja_a_koronavirusvakcina_teszteleset_az_Oxfordi_Egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 12. 16:10","title":"Felújítja a koronavírus-vakcina tesztelését az Oxfordi Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e24b1a-8eaf-45b9-a68c-c114b9f0bb50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ilyen körítéssel is meg lehet rendezni egy babavárót.","shortLead":"Ilyen körítéssel is meg lehet rendezni egy babavárót.","id":"20200911_burdzs_kalifa_gyermekszuletes_influenszerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8e24b1a-8eaf-45b9-a68c-c114b9f0bb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb4ce6e-556b-4c12-bcda-5acea32641c7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200911_burdzs_kalifa_gyermekszuletes_influenszerek","timestamp":"2020. szeptember. 11. 12:05","title":"A Burdzs Kalifára vetítve tudatták a világgal gyerekük nemét a dubaji influenszerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9500cd3-975f-4cf5-9a95-10d45d916d2b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Niels H.-nak 85 beteg megölése miatt kellett bíróság elé állnia.","shortLead":"Niels H.-nak 85 beteg megölése miatt kellett bíróság elé állnia.","id":"20200911_134_holttestet_exhumaltak_mire_eletfogytig_tarto_bortonre_iteltek_egy_nemet_apolot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9500cd3-975f-4cf5-9a95-10d45d916d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f5ec9b5-6e1b-4fa4-a027-5de88b6e9d89","keywords":null,"link":"/elet/20200911_134_holttestet_exhumaltak_mire_eletfogytig_tarto_bortonre_iteltek_egy_nemet_apolot","timestamp":"2020. szeptember. 11. 14:25","title":"134 holttestet exhumáltak, mire életfogytig tartó börtönre ítéltek egy német ápolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]