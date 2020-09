Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d823b270-c1f7-43d8-9023-96b88f05cd5a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mind a négy vádlottat bíróság elé állították Minneapolisban pénteken.","shortLead":"Mind a négy vádlottat bíróság elé állították Minneapolisban pénteken.","id":"20200912_george_floyd_birosag_derek_chauvin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d823b270-c1f7-43d8-9023-96b88f05cd5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88240662-859b-4618-ba93-7bf30af4a51e","keywords":null,"link":"/vilag/20200912_george_floyd_birosag_derek_chauvin","timestamp":"2020. szeptember. 12. 13:09","title":"Minden vádlott a másikat hibáztatja a George Floyd-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed9f129-bdd7-42e1-8f1b-d398a87b295c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz szerint azt a háziorvosnak és a járványügynek kell eldönteni, kit teszteljenek.","shortLead":"A Fidesz szerint azt a háziorvosnak és a járványügynek kell eldönteni, kit teszteljenek.","id":"20200911_teszt_koronavirus_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eed9f129-bdd7-42e1-8f1b-d398a87b295c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7b36fa-1681-42b7-9f97-13d900215453","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_teszt_koronavirus_parlament","timestamp":"2020. szeptember. 11. 21:57","title":"Nem teszteltetik magukat a frakciók a parlamenti kezdésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9029dc-accd-4937-8071-6a668fef0cc1","c_author":"Balog Beáta","category":"360","description":"S kiköpni, sem lenyelni nem tudjuk a Ján Kuciak és jegyese, Martina Kusnírova ellen elkövetett gyilkosság ügyében hozott ítéletet. Az SME pozsonyi napilap főszerkesztőjének véleménycikke.","shortLead":"S kiköpni, sem lenyelni nem tudjuk a Ján Kuciak és jegyese, Martina Kusnírova ellen elkövetett gyilkosság ügyében...","id":"202037_amikor_aszabad_sajtot_gyilkoljak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b9029dc-accd-4937-8071-6a668fef0cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a8f8ef-d61f-4de8-ba7b-c50bef3f78b9","keywords":null,"link":"/360/202037_amikor_aszabad_sajtot_gyilkoljak","timestamp":"2020. szeptember. 12. 12:00","title":"Balog Beáta: Ha eljön a nap, amikor nem kell meghalnia egy újságírónak sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8cb339e-b02c-47ca-abc1-3149b9c40a7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új tervekkel jelentkezett a Google, egyszerre kínálna megoldást San Francisco lakhatási problémáira és dolgozóinak elszállásolására. ","shortLead":"Új tervekkel jelentkezett a Google, egyszerre kínálna megoldást San Francisco lakhatási problémáira és dolgozóinak...","id":"20200911_google_varos_san_francisco_lakhatas_middlefield_park","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8cb339e-b02c-47ca-abc1-3149b9c40a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1a254a-56ec-4d12-bf93-a178dcb21bcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_google_varos_san_francisco_lakhatas_middlefield_park","timestamp":"2020. szeptember. 11. 09:03","title":"Merész terv: a Google egy egész várost építene az alkalmazottainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f84ea3-54ba-4445-9df2-acf2d9a4d5c7","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A határértéket meghaladó mennyiségű mikrobák, gombák bőrproblémákat, sérült bőrfelületen vagy az arra érzékenyeknél gyulladást okozhatnak.","shortLead":"A határértéket meghaladó mennyiségű mikrobák, gombák bőrproblémákat, sérült bőrfelületen vagy az arra érzékenyeknél...","id":"20200911_Tul_sok_volt_a_peneszgomba_tobbfele_hennafestekben_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03f84ea3-54ba-4445-9df2-acf2d9a4d5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3437f51c-aca4-4e51-9c76-2c30c6e51a4a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200911_Tul_sok_volt_a_peneszgomba_tobbfele_hennafestekben_is","timestamp":"2020. szeptember. 11. 08:51","title":"Túl sok volt a penészgomba többféle hennafestékben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan szabadalmi tervet készített az Apple, amely alapján a Macekben is megjelenhet az arcazonosításra való Face ID. Sőt, még ennél is többre lehet képes.","shortLead":"Olyan szabadalmi tervet készített az Apple, amely alapján a Macekben is megjelenhet az arcazonosításra való Face ID...","id":"20200911_apple_szamitogep_mac_faceid_arcazonositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626b2fa1-8b09-404b-b6cd-6b4035e0028e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_apple_szamitogep_mac_faceid_arcazonositas","timestamp":"2020. szeptember. 11. 17:08","title":"Az Apple a számítógépekbe is beletenné a Face ID-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d26e2bd8-02da-4a4a-91c8-9aa31c5cae46","c_author":"D.A","category":"itthon","description":"Hogy pontosan milyen is lesz az Expó, nem tudni, de kormánybiztosa már van.\r

\r

","shortLead":"Hogy pontosan milyen is lesz az Expó, nem tudni, de kormánybiztosa már van.\r

\r

","id":"20200912_Kormanybiztos_lesz_felelos_a_2021es_Budapesti_Expoert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d26e2bd8-02da-4a4a-91c8-9aa31c5cae46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4783da64-2291-4636-9156-ea69d4cba57c","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Kormanybiztos_lesz_felelos_a_2021es_Budapesti_Expoert","timestamp":"2020. szeptember. 12. 09:13","title":"Kormánybiztos lesz felelős a 2021-es Budapesti Expóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Polt Péterék szerint a magyar ügyészség és az EU Csalás Elleni Hivatala szorosan együttműködik.","shortLead":"Polt Péterék szerint a magyar ügyészség és az EU Csalás Elleni Hivatala szorosan együttműködik.","id":"20200911_polt_peter_legfobb_ugyeszseg_olaf_jelentes_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa81e00f-109a-42b8-96d6-1e3da78e8602","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200911_polt_peter_legfobb_ugyeszseg_olaf_jelentes_vademeles","timestamp":"2020. szeptember. 11. 13:29","title":"Reagált a Legfőbb Ügyészség az OLAF jelentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]