Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a2846d1-c8c9-4f9c-950a-c9d7f2c6751e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bevezeti a Zoom a kétfaktoros azonosítást, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá mások felhasználói fiókjához. A funkciót minden felhasználó számára elérhetővé teszik, de mindenkinek magának kell majd bekapcsolni.","shortLead":"Bevezeti a Zoom a kétfaktoros azonosítást, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá mások felhasználói fiókjához...","id":"20200911_zoom_bejelentkezes_ketfaktoros_azonositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a2846d1-c8c9-4f9c-950a-c9d7f2c6751e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81a4c10-6851-44a3-9dd3-c9d90fd94c78","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_zoom_bejelentkezes_ketfaktoros_azonositas","timestamp":"2020. szeptember. 11. 14:03","title":"A Zoomba is jön a kétfaktoros azonosítás, kapcsolja be, amint tudja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c872ccdb-1e5f-4e27-8a8a-1d5253df78e3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszter szerint aki akar, tanuljon, aki pedig azt szeretné, alapítson magánegyetemet.","shortLead":"A miniszter szerint aki akar, tanuljon, aki pedig azt szeretné, alapítson magánegyetemet.","id":"20200910_gulyas_kormany_szfe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c872ccdb-1e5f-4e27-8a8a-1d5253df78e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b78c7b-1ef3-4287-b4d1-ef13f3e79e94","keywords":null,"link":"/kultura/20200910_gulyas_kormany_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 10. 22:28","title":"Gulyás: a kormány nem része az SZFE körüli vitának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9008d23-cfd2-4166-946e-ccd1c22ed6ea","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Gáz van, babám! címmel jelenik meg vasárnap Bródy János nyolcadik szólólemeze. A dalok szokás szerint a körülöttünk lévő világról, a társadalomról, az országról mutatnak be egyfajta keserédes tükröt – inkább keserűt, mint édeset. Kiről szól az Akit a hazája nem szeretett című dal? Bizonytalan múlttal hogyan képzeljük el a jövőt? Miért nem lehet válasz Az én országom a kormányzati plakátkampányra? A dalokat a szerző kommentálja, és már meg is hallgathatjuk.\r

\r

","shortLead":"Gáz van, babám! címmel jelenik meg vasárnap Bródy János nyolcadik szólólemeze. A dalok szokás szerint a körülöttünk...","id":"20200911_Kicsit_bonyolitja_a_dolgot_ha_a_haza_nem_lehet_ellenzekben__Brody_Janos_albumpremier_a_hvghun","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9008d23-cfd2-4166-946e-ccd1c22ed6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e010124a-4207-42dc-91aa-132852fe2719","keywords":null,"link":"/kultura/20200911_Kicsit_bonyolitja_a_dolgot_ha_a_haza_nem_lehet_ellenzekben__Brody_Janos_albumpremier_a_hvghun","timestamp":"2020. szeptember. 11. 11:33","title":"„Bonyolítja a dolgot, ha a haza nem lehet ellenzékben” – Bródy János albumpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2652208-0d56-4a92-9df4-c61f7e588891","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az EU-török menekültügyi megállapodás szellemi atyja úgy látja a Moria tábort elpusztító tűz után, hogy Görögországban szándékosan tartják rettenetes körülmények között a menedékkérőket, mert mindenkit el akarnak riasztani attól, hogy Európába jöjjön.","shortLead":"Az EU-török menekültügyi megállapodás szellemi atyja úgy látja a Moria tábort elpusztító tűz után, hogy Görögországban...","id":"20200911_Gerald_Knaus_az_EU_a_kulso_hatarokon_eltekint_a_jogallami_normaktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2652208-0d56-4a92-9df4-c61f7e588891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a00097c-a761-4cbe-8b50-a31d261617af","keywords":null,"link":"/360/20200911_Gerald_Knaus_az_EU_a_kulso_hatarokon_eltekint_a_jogallami_normaktol","timestamp":"2020. szeptember. 11. 08:30","title":"Gerald Knaus: az EU a külső határokon eltekint a jogállami normáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6783f636-c81c-4e6a-b565-f811bed334e0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ha ülő kutyát lát, az lehet, hogy az elszabadult górugrány. Nem veszélyes.","shortLead":"Ha ülő kutyát lát, az lehet, hogy az elszabadult górugrány. Nem veszélyes.","id":"20200910_miskolc_allatkert_kenguru_szokes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6783f636-c81c-4e6a-b565-f811bed334e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3237faec-6a8f-4d76-ba72-36c673c6640b","keywords":null,"link":"/elet/20200910_miskolc_allatkert_kenguru_szokes","timestamp":"2020. szeptember. 10. 14:51","title":"Kenguruk szöktek meg Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b555715-2b18-47bc-bd7e-6c170b479a82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn válik hivatalossá Szigliget polgármesteri posztjáért indulók listája. A jelöltek között ott van a település lemondott vezetőjének fia, Balassa Bálint is, aki eddig önkormányzati képviselő volt.","shortLead":"Hétfőn válik hivatalossá Szigliget polgármesteri posztjáért indulók listája. A jelöltek között ott van a település...","id":"20200911_szigliget_lemondott_balassa_fia_is_indulhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b555715-2b18-47bc-bd7e-6c170b479a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a638b9-3d88-4aa2-925c-96b72bea3c1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_szigliget_lemondott_balassa_fia_is_indulhat","timestamp":"2020. szeptember. 11. 18:23","title":"Fia válthatja a lemondott szigligeti polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8398f51-530d-4237-a8c2-2db762e194cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy beteg meghalt, tizenketten vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Egy beteg meghalt, tizenketten vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200911_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8398f51-530d-4237-a8c2-2db762e194cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68548a50-76d2-4371-a03b-7b17b23b83c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19","timestamp":"2020. szeptember. 11. 09:04","title":"Újabb 718 koronavírus-fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6173c1-f23c-434a-82a6-fd34b18bafb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A záró évad 24 részes lesz, de 2022-ig várnunk kell rá.","shortLead":"A záró évad 24 részes lesz, de 2022-ig várnunk kell rá.","id":"20200910_Walking_Dead_sorozat_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d6173c1-f23c-434a-82a6-fd34b18bafb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012ed73a-aba1-43ee-bb41-4edbc8dd8bb8","keywords":null,"link":"/kultura/20200910_Walking_Dead_sorozat_vege","timestamp":"2020. szeptember. 10. 18:51","title":"Két év múlva ér véget a Walking Dead","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]