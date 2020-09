Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A tervek szerint 2030-ra közlekedhet Budapesten az ötös metró, ami a Kálvin térig bevitt déli HÉV-vonalat kötné össze az északival.

Fürjes Balázs: Megkezdtük az 5-ös metró tervezését

Civil társaságot alapítottak a falu lakói, mert úgy értesültek, hogy az önkormányzat különleges turisztikai övezetté szándékozik átminősíteni a mezőgazdasági területeket.

Balatoni panorámás szőlőiket féltik a dörgicseiek Mészárosék mellett

Egy járókelőnek szúrtak szemet a tiltakozó feliratok, aztán jelentette a Klebelsberg Központnál.

Leszedette a tankerület a budapesti gimnázium faláról az SZFE-s molinókat

Komoly felújításon, fejlesztésen esett át a genfi székhelyű európai részecskefizikai kutatóintézet (CERN) egyik nagy detektora, az ALICE. A több évig tartó K+F munkálatokban komoly szerepet vállalt a Wigner Fizikai Kutatóközpont csapata is, a tesztelések egy jelentős része is Csillebércen zajlott – közölte a kutatóközpont. ","shortLead":"Komoly felújításon, fejlesztésen esett át a genfi székhelyű európai részecskefizikai kutatóintézet (CERN) egyik nagy...","id":"20200910_cern_hadronutkozteto_csilleberc_wigner_fizikai_kutatokozpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=229c03ef-d020-405d-9559-6922f98d5240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee358c63-e45b-4c51-8b79-e22289d74f6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_cern_hadronutkozteto_csilleberc_wigner_fizikai_kutatokozpont","timestamp":"2020. szeptember. 10. 14:03","title":"Magyar közreműködéssel készült el a CERN új fejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2586431d-300e-4ba3-9af2-caa12b681b3d","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Köszönhetően a lazuló fegyelemnek és az ellentmondásos kormányzati iránymutatásoknak, a koronavírusos megbetegedések száma már e hét végére meghaladhatja a tavaszit. Közben az Emmi közlése ellenére ismét a védőeszközök hiányára panaszkodnak számos egészségügyi intézményben.","shortLead":"Köszönhetően a lazuló fegyelemnek és az ellentmondásos kormányzati iránymutatásoknak, a koronavírusos megbetegedések...","id":"202037__berobbant_ajarvany__multba_nezo_hatalom__teszt__karokozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2586431d-300e-4ba3-9af2-caa12b681b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e10ff20-2ba0-4873-9ea2-2d4942d66b4a","keywords":null,"link":"/360/202037__berobbant_ajarvany__multba_nezo_hatalom__teszt__karokozok","timestamp":"2020. szeptember. 10. 16:00","title":"Fogytán a vésztartalék: több kórházban már most nincs elég védőeszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerületi tisztifőorvos elrendelte az intézmény egy épületének járványügyi zárlat alá vételét.","shortLead":"A kerületi tisztifőorvos elrendelte az intézmény egy épületének járványügyi zárlat alá vételét.","id":"20200910_koronavirus_idosotthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d249929-2bd4-46b2-85a1-3ef07f5d25d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_koronavirus_idosotthon","timestamp":"2020. szeptember. 10. 20:30","title":"29 koronavírusos van a Kamaraerdei úti idősotthonban, egy gondozott meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf451dd-98a0-49e4-afe5-4eac8c83e959","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gloviczki Zoltán szeptember 1-jétől már az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora. ","shortLead":"Gloviczki Zoltán szeptember 1-jétől már az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora. ","id":"20200911_tavozott_gloviczki_az_oktatasi_hivatal_vezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cf451dd-98a0-49e4-afe5-4eac8c83e959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e0437f-5984-476e-a541-296049319238","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_tavozott_gloviczki_az_oktatasi_hivatal_vezetoje","timestamp":"2020. szeptember. 11. 18:15","title":"Távozott posztjáról az Oktatási Hivatal vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy volt fideszes alpolgármester sötét ügye, arányaiban is keveset keresnek a tanárok, rendkívüli fővárosi közgyűlés jön hétfőn. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. Egy volt fideszes alpolgármester sötét ügye, arányaiban is keveset keresnek a tanárok, rendkívüli fővárosi közgyűlés jön hétfőn.

Radar360: A kormány mossa kezeit SZFE-ügyben, 29 fertőzött egy idősotthonban