Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan szabadalmi tervet készített az Apple, amely alapján a Macekben is megjelenhet az arcazonosításra való Face ID. Sőt, még ennél is többre lehet képes.","shortLead":"Olyan szabadalmi tervet készített az Apple, amely alapján a Macekben is megjelenhet az arcazonosításra való Face ID...","id":"20200911_apple_szamitogep_mac_faceid_arcazonositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626b2fa1-8b09-404b-b6cd-6b4035e0028e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_apple_szamitogep_mac_faceid_arcazonositas","timestamp":"2020. szeptember. 11. 17:08","title":"Az Apple a számítógépekbe is beletenné a Face ID-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229c03ef-d020-405d-9559-6922f98d5240","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly felújításon, fejlesztésen esett át a genfi székhelyű európai részecskefizikai kutatóintézet (CERN) egyik nagy detektora, az ALICE. A több évig tartó K+F munkálatokban komoly szerepet vállalt a Wigner Fizikai Kutatóközpont csapata is, a tesztelések egy jelentős része is Csillebércen zajlott – közölte a kutatóközpont. ","shortLead":"Komoly felújításon, fejlesztésen esett át a genfi székhelyű európai részecskefizikai kutatóintézet (CERN) egyik nagy...","id":"20200910_cern_hadronutkozteto_csilleberc_wigner_fizikai_kutatokozpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=229c03ef-d020-405d-9559-6922f98d5240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee358c63-e45b-4c51-8b79-e22289d74f6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_cern_hadronutkozteto_csilleberc_wigner_fizikai_kutatokozpont","timestamp":"2020. szeptember. 10. 14:03","title":"Magyar közreműködéssel készült el a CERN új fejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57e9511-9e42-495b-be21-0817158a9709","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Vigyázni kell, hogy „önző tetteink ne válhassanak végzetessé”– hangoztatta az államfő Gödöllőn.","shortLead":"Vigyázni kell, hogy „önző tetteink ne válhassanak végzetessé”– hangoztatta az államfő Gödöllőn.","id":"20200911_ader_janos_kornyezetvedelem_biodiverzitas_nemzeti_parkok_kihalasi_hullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b57e9511-9e42-495b-be21-0817158a9709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbee0976-e292-4a18-b753-55df7b128a15","keywords":null,"link":"/zhvg/20200911_ader_janos_kornyezetvedelem_biodiverzitas_nemzeti_parkok_kihalasi_hullam","timestamp":"2020. szeptember. 11. 12:29","title":"Áder: Ha az ember élni akar, körültekintőbben kell bánnia a környezettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87efcf20-f044-4765-af19-c6b1ee9d3b98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfőbb ügyész a Demokratikus Koalíció egyik politikusának kérdésre válaszolta ezt, a „rendelkezésre álló adatok alapján”.","shortLead":"A legfőbb ügyész a Demokratikus Koalíció egyik politikusának kérdésre válaszolta ezt, a „rendelkezésre álló adatok...","id":"20200910_polt_peter_szijjarto_peter_luxusjacht_feljelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87efcf20-f044-4765-af19-c6b1ee9d3b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e445abc-9ae9-4322-aa88-47ddce747ab3","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_polt_peter_szijjarto_peter_luxusjacht_feljelentes","timestamp":"2020. szeptember. 10. 12:07","title":"Polt szerint Szijjártó luxusjachtozása nem bűncselekmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a874db-42f4-49f4-9e7d-7a897d140b6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Akinek elég magas a jövedelme, az akár 2 milliós önerővel is vehet hitelre közel 70 millió forintos lakást – csak szülessen mellé három gyereke.","shortLead":"Akinek elég magas a jövedelme, az akár 2 milliós önerővel is vehet hitelre közel 70 millió forintos lakást – csak...","id":"20200910_csok_babavaro_lakasvasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56a874db-42f4-49f4-9e7d-7a897d140b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bacf4122-18c6-41a7-9926-aeb4a14d1266","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200910_csok_babavaro_lakasvasarlas","timestamp":"2020. szeptember. 10. 18:55","title":"Szinte önerő sem kell annak, aki állami támogatásokkal venne új lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feddcd59-1fd1-499a-927e-897c9b97a767","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Szeptember 10-én ünnepli hatvanadik születésnapját Colin Firth angol színész, aki többnyire romantikus szerepekkel hódította meg a nézők szívét, az Oscar-díjat mégis a dadogással küszködő VI. György brit király megformálásáért érdemelte ki.","shortLead":"Szeptember 10-én ünnepli hatvanadik születésnapját Colin Firth angol színész, aki többnyire romantikus szerepekkel...","id":"20200910_Colin_Firth_szuletesnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=feddcd59-1fd1-499a-927e-897c9b97a767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f01419-1ec2-4fd4-91a4-b72d25ad20fd","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Colin_Firth_szuletesnap","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:56","title":"Éljen soká Mr. Darcy! – Colin Firth 60 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"561592e4-a2df-4ccc-b167-c863de8b6dde","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy fokkal kényelmesebben is megtervezhetők már a Waze-béli útvonaltervek. Az újdonság magyar felhasználók számára is elérhető.","shortLead":"Egy fokkal kényelmesebben is megtervezhetők már a Waze-béli útvonaltervek. Az újdonság magyar felhasználók számára is...","id":"20200911_utazastervezes_waze_navigacio_utvonal_atkuldese_telefonra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=561592e4-a2df-4ccc-b167-c863de8b6dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aa69a39-15e9-4093-b748-0ee5de28c088","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_utazastervezes_waze_navigacio_utvonal_atkuldese_telefonra","timestamp":"2020. szeptember. 11. 12:03","title":"Remek újítás a Waze-ben: átküldheti telefonjára a számítógépen összerakott tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4eb2cfc-52ce-47f5-9363-e5857e140083","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csodálatos látni, hogy a gyűlölködésre tudnak értelmesen, intelligensen és szellemesen válaszolni – mondta az SZFE-s hallgatókról Csányi Sándor színész a Facebookon megosztott üzenetében.\r

","shortLead":"Csodálatos látni, hogy a gyűlölködésre tudnak értelmesen, intelligensen és szellemesen válaszolni – mondta az SZFE-s...","id":"20200910_Csanyi_Sandor_Nem_volt_az_ideologiai_kepzes_az_SZFEn_en_azt_se_tudtam_ki_van_kormanyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4eb2cfc-52ce-47f5-9363-e5857e140083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82171e00-1c6a-42e8-8529-5a74906d4e92","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Csanyi_Sandor_Nem_volt_az_ideologiai_kepzes_az_SZFEn_en_azt_se_tudtam_ki_van_kormanyon","timestamp":"2020. szeptember. 10. 09:06","title":"Csányi Sándor: Nem volt ideológiai képzés az SZFE-n, én azt se tudtam, ki van kormányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]