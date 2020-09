Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d1da93f-d63c-4277-b051-66ea64d82c67","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rövidesen változhat a névtábla a Gallicoopnál, pedig pár hónapja még Szijjártó Péter külügyminiszter vágta át a szalagot egy több száz milliós beruházáson.","shortLead":"Rövidesen változhat a névtábla a Gallicoopnál, pedig pár hónapja még Szijjártó Péter külügyminiszter vágta át...","id":"20200911_gallicoop_pulyka_talentis_szarvas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d1da93f-d63c-4277-b051-66ea64d82c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f77ddbf-e696-4e17-81ef-02f3324dc145","keywords":null,"link":"/kkv/20200911_gallicoop_pulyka_talentis_szarvas","timestamp":"2020. szeptember. 11. 16:54","title":"Eladták a legnagyobb pulykafeldolgozót, Mészáros Lőrinc lehet a vevő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Készüljünk fel arra, hogy a megbetegedések száma tovább fog nőni, de a sikerességet a megmentett életek számában lehet majd lemérni. Minden országban emelkedni fog a betegek száma, a jól védekező országokban viszont a kormányok meg fogják tudni védeni az emberek életét - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az m1-en sugárzott interjújában. Megerősítette, hogy amíg nem kezd jelentősen emelkedni a halálesetek száma, fel sem merül az iskolák bezárása. ","shortLead":"Készüljünk fel arra, hogy a megbetegedések száma tovább fog nőni, de a sikerességet a megmentett életek számában lehet...","id":"20200912_Orban_Viktor_nyilatkozik_az_m1en","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"437ac75f-7a69-4ada-b25b-186aa69af2c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Orban_Viktor_nyilatkozik_az_m1en","timestamp":"2020. szeptember. 12. 20:07","title":"Orbán Viktor: Nem állhat le az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"292d46e7-214e-495b-a75f-6daef48a9f2e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A drasztikus döntés okozott némi felháborodást.","shortLead":"A drasztikus döntés okozott némi felháborodást.","id":"20200911_karacsonyfa_bordeauxj_polgarmester_halott_fak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=292d46e7-214e-495b-a75f-6daef48a9f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e86feb2d-141b-4c87-b3fa-6060522b409c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200911_karacsonyfa_bordeauxj_polgarmester_halott_fak","timestamp":"2020. szeptember. 11. 13:58","title":"Nem lesz karácsonyfája Bordeaux-nak, mert az új polgármesternek elege van a halott fákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2120fcc6-9b98-4c7a-959c-7df358ed2948","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Schmall Rafael és Tóth Bence is díjat nyert a greenwichi királyi múzeum által szervezett Insight Investment Astronomy of the Year 2020 pályázaton.","shortLead":"Schmall Rafael és Tóth Bence is díjat nyert a greenwichi királyi múzeum által szervezett Insight Investment Astronomy...","id":"20200911_asztrofoto_schmall_rafael_fenykep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2120fcc6-9b98-4c7a-959c-7df358ed2948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213146d0-882c-4815-a80a-b3fff6a6a327","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_asztrofoto_schmall_rafael_fenykep","timestamp":"2020. szeptember. 11. 18:03","title":"Magyar asztrofotósok képei a világ legjobbjai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef441e93-02df-40a6-bb23-61401e99a57c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma 20.00 M1 – írja Facebook oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök több részletet nem árult el, ám valószínű, hogy a súlyosbodó koronavírus-járvánnyal kapcsolatban nyilatkozik majd.\r

","shortLead":"Ma 20.00 M1 – írja Facebook oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök több részletet nem árult el, ám valószínű...","id":"20200912_Orban_Viktor_este_nyilatkozik_az_M1nek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef441e93-02df-40a6-bb23-61401e99a57c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eca2cdb-f0d4-4f1c-84fc-55176df2d227","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Orban_Viktor_este_nyilatkozik_az_M1nek","timestamp":"2020. szeptember. 12. 17:33","title":"Orbán Viktor este nyilatkozik az M1-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad222de7-ff2a-4108-84a4-28f214b486a5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ahogy a neve is jelzi, az Alekszej Navalnij megmérgezésénél használt novicsok történelmi távlatban újonc az emberi élet kioltására is felhasználható szerek sorában. Az ókortól a középkoron át a legújabb korig sokféle mérget találtak fel, és vetettek be merényleteknél, valamint ön- és tömeggyilkosságoknál is. ","shortLead":"Ahogy a neve is jelzi, az Alekszej Navalnij megmérgezésénél használt novicsok történelmi távlatban újonc az emberi élet...","id":"202037_mergek_atortenelemben_legenda_es_valosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad222de7-ff2a-4108-84a4-28f214b486a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2046d076-1048-4a59-99f2-d09812534c72","keywords":null,"link":"/360/202037_mergek_atortenelemben_legenda_es_valosag","timestamp":"2020. szeptember. 11. 17:00","title":"Mérgek és méregkeverők a történelemben: legenda és valóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b336a6ed-7826-4c16-89d5-743677aa2785","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 24-es főút kanyargós hegyi szakasza a motorosok egyik kedvelt útvonala. Egy kezdeményezés azonban hétvégére kitiltaná őket onnan tavasztól az ősz végéig.","shortLead":"A 24-es főút kanyargós hegyi szakasza a motorosok egyik kedvelt útvonala. Egy kezdeményezés azonban hétvégére kitiltaná...","id":"20200911_Kitiltanak_egyik_kedvenc_matrai_utvonalukrol_a_motorosokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b336a6ed-7826-4c16-89d5-743677aa2785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb1517f-f600-4134-9cf8-919fac921b88","keywords":null,"link":"/cegauto/20200911_Kitiltanak_egyik_kedvenc_matrai_utvonalukrol_a_motorosokat","timestamp":"2020. szeptember. 11. 10:20","title":"Kitiltanák kedvenc mátrai útvonalukról a motorosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d823b270-c1f7-43d8-9023-96b88f05cd5a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mind a négy vádlottat bíróság elé állították Minneapolisban pénteken.","shortLead":"Mind a négy vádlottat bíróság elé állították Minneapolisban pénteken.","id":"20200912_george_floyd_birosag_derek_chauvin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d823b270-c1f7-43d8-9023-96b88f05cd5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88240662-859b-4618-ba93-7bf30af4a51e","keywords":null,"link":"/vilag/20200912_george_floyd_birosag_derek_chauvin","timestamp":"2020. szeptember. 12. 13:09","title":"Minden vádlott a másikat hibáztatja a George Floyd-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]