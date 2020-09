Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f980b3d6-d7e3-4022-92df-04220864259b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Különleges anatómiája segítette az afrikai vadkutyát a vadászatban és így az életben maradásban.","shortLead":"Különleges anatómiája segítette az afrikai vadkutyát a vadászatban és így az életben maradásban.","id":"20200913_afrikai_vadkutya_vadaszat_testfelepites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f980b3d6-d7e3-4022-92df-04220864259b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133829de-64f7-4965-9a22-882bcdc77fcd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200913_afrikai_vadkutya_vadaszat_testfelepites","timestamp":"2020. szeptember. 13. 10:03","title":"Kifárasztó ragadozás: 64 km/h sebességgel fut az afrikai vadkutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c82f7e0-e06e-4583-aa31-7c58f88f811a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2025 májusára érheti el a Marsot az az űrszonda, amely egy 4 és egy 8K-s kamerát is visz majd magával. A Mars egyik holdjáról, a Phobosról még mintákat is hozna magával a szerkezet.","shortLead":"2025 májusára érheti el a Marsot az az űrszonda, amely egy 4 és egy 8K-s kamerát is visz majd magával. A Mars egyik...","id":"20200914_japan_urugynokseg_jaxa_8k_kamera_mars_phobos_szonda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c82f7e0-e06e-4583-aa31-7c58f88f811a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac7cc8a7-00f2-407c-99b5-5657cb8bdfb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_japan_urugynokseg_jaxa_8k_kamera_mars_phobos_szonda","timestamp":"2020. szeptember. 14. 10:33","title":"8K-s videót készítenének a japánok a Marsról, a televízió meg közvetítené","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b3eb1d-fd29-47a2-9b1f-60ffc7b49e07","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rendkívüli idők jellempróbát jelentenek az egyes országok vezetői számára. A legnagyobb német napilapnál ismét nem a pozitív példák között említik a magyar kormányfőt. ","shortLead":"A rendkívüli idők jellempróbát jelentenek az egyes országok vezetői számára. A legnagyobb német napilapnál ismét nem...","id":"20200914_Suddeutsche_Zeitung_Merkel_nem_egy_Orban_de_meg_csak_nem_is_Kurz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8b3eb1d-fd29-47a2-9b1f-60ffc7b49e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a267b0fd-569d-49f0-a466-5d3340bdeddc","keywords":null,"link":"/360/20200914_Suddeutsche_Zeitung_Merkel_nem_egy_Orban_de_meg_csak_nem_is_Kurz","timestamp":"2020. szeptember. 14. 08:15","title":"Süddeutsche Zeitung: Merkel nem egy Orbán, de még csak nem is Kurz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3ca23a-b0d7-4244-8890-aff1c9e53be3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem tudni, milyen hosszan vezetett így a sofőr.","shortLead":"Nem tudni, milyen hosszan vezetett így a sofőr.","id":"20200913_Ezuttal_a_8as_fouton_haladt_valaki_szembe_a_forgalommal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed3ca23a-b0d7-4244-8890-aff1c9e53be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07cc32e-96c1-4ec3-abc0-c3ca994ea798","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_Ezuttal_a_8as_fouton_haladt_valaki_szembe_a_forgalommal","timestamp":"2020. szeptember. 13. 14:38","title":"Ezúttal a 8-as főúton haladt valaki szembe a forgalommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec7f2a3-413d-4eed-8d32-ee62ba4a8203","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Nomadland című dráma nyerte a legjobb filmért járó Arany Oroszlán-díjat a 77. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon - jelentette be a zsűri szombaton. A legjobb színésznőnek járó díjat a brit Vanessa Kirby kapta Mundruczó Kornél Pieces of a Woman című filmjében nyújtott alakításáért. A legjobb színésznek az olasz Pierfrancesco Favinót ítélték a hetvenes évek Olaszországában játszódó Padrenostróban nyújtott alakításáért.","shortLead":"A Nomadland című dráma nyerte a legjobb filmért járó Arany Oroszlán-díjat a 77. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon...","id":"20200912_A_Nomadlande_az_Arany_Oroszlandij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ec7f2a3-413d-4eed-8d32-ee62ba4a8203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2610e6-ce71-4d74-bf4d-efd07e2b9918","keywords":null,"link":"/kultura/20200912_A_Nomadlande_az_Arany_Oroszlandij","timestamp":"2020. szeptember. 12. 21:36","title":"Óriási siker: rangos díjat kapott Mundruczó filmje Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c3fb2fb-adcd-4a03-ac93-9b140078b4c8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Tízezrek vonulnak Minszkben és Fehéroroszország több más városában a választási csalás gyanújába keveredett Lukasenka elnök lemondását követelve. És ez nagyon nem tetszik a rohamrendőröknek. ","shortLead":"Tízezrek vonulnak Minszkben és Fehéroroszország több más városában a választási csalás gyanújába keveredett Lukasenka...","id":"20200913_Minszk_tuntetes_tomegoszlatas_Feheroroszorszag_Lukasenka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c3fb2fb-adcd-4a03-ac93-9b140078b4c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92297706-374e-49d2-a7d4-ea6a7099bec5","keywords":null,"link":"/vilag/20200913_Minszk_tuntetes_tomegoszlatas_Feheroroszorszag_Lukasenka","timestamp":"2020. szeptember. 13. 14:50","title":"Rohamrendőrök kergetik szét a Lukasenka ellen tüntető tömegeket Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216b4428-e9a9-4e93-8c44-8ed5a6278d30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötletpályázatot írt ki a Vörös téri mauzóleum Lenin nélküli hasznosítására az orosz építészszövetség.","shortLead":"Ötletpályázatot írt ki a Vörös téri mauzóleum Lenin nélküli hasznosítására az orosz építészszövetség.","id":"20200913_Oroszorszag_Kreml_Voros_ter_Lenin_mauzoleum_palyazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=216b4428-e9a9-4e93-8c44-8ed5a6278d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2623f2b4-a280-448c-9bee-bd216bff4785","keywords":null,"link":"/vilag/20200913_Oroszorszag_Kreml_Voros_ter_Lenin_mauzoleum_palyazat","timestamp":"2020. szeptember. 13. 15:10","title":"Vörös tér Lenin nélkül? – a kommunisták szerint ez „mocskos provokáció”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb49ff3-1492-4ab3-8e9e-244f534c1260","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint a következő 18 hónapban egyesül majd az Nvidia és az ARM Holdings, ám erre előbb az amerikai, az európai, a brit és a kínai versenyhatóságnak is rá kell bólintania.","shortLead":"A tervek szerint a következő 18 hónapban egyesül majd az Nvidia és az ARM Holdings, ám erre előbb az amerikai...","id":"20200914_nvidia_arm_softbank_felvasarlas_prcesszor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=deb49ff3-1492-4ab3-8e9e-244f534c1260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82bb5b17-bfb5-44ce-bad3-272c26b82898","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_nvidia_arm_softbank_felvasarlas_prcesszor","timestamp":"2020. szeptember. 14. 09:33","title":"Az Nvidia felvásárolja az ARM-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]