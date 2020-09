A miniszterelnök exkluzív interjúja inkább a politikai PR-ról szólt, de néhány félmondata azért volt arról is, milyen konkrétumok várhatók a járványügy területén. Lesz egy új miniszter, rendőrök ellenőrzik a kórházakat, szankciók várhatók a maszk elhagyásáért.

Fél évvel a koronavírus-világjárvány tavaszi kitörése után megérkezett a pandémia második hulláma. A fertőzöttek számának radikális emelkedése egyre több országot kényszerít ismét korlátozások bevezetésére annak ellenére, hogy a világgazdaság még magához sem tért a tavaszi járványkitörés hatásaitól. A jelek szerint a második hullám Magyarországot is elérte. Kövesse híreinket!

Az M1-en sugárzott interjú fő üzenete összességében az volt, hogy a második hullámban nem áll le az ország, az új „haditerv” arról erről szól. (A miniszterelnök gondolatmenetét itt olvashatja el.)

A beszédből kihallható, nem részletezett konkrét döntések:

- Nem akar a kormány kijárási korlátozást, újra digitális oktatást az iskolákban, azt akarja, hogy normális élet működjön Magyarországon.

- A kórházakban és idősotthonokban látogatási tilalmat rendeltek el. Ennek betartását akár rendőrök is felügyelhetik.

- Ha valaki a boltban nem viseli a maszkot, akkor ő is és a boltos is büntetést kap. A boltos második esetben figyelmeztetést is kap, harmadik esetben pedig bezárják az üzletet.

- Az iskolákban, ha baj van, akkor azt ott helyben kell megoldani, mert van olyan település, ahol nem volt és lehet, hogy nem is lesz koronavírus. Központi szabály erre nem várható tehát. Amíg a halálozási számok nem emelkednek, addig fel sem merül az a gondolat, hogy az iskolákat korlátozni kellene - mondta Orbán. Az iskolába nem mehetnek be a szülők. Október 1-jétől minden iskolába lépő gyereknek meg fogják mérni a hőmérsékletét. Erre mindenütt lesz lehetőség – ígérte.

- A turizmus budapesti részével van nagy baj – mondta Orbán. Majdnem 100 százalékban a külföldiekre épült, ez beszakadt. Külön segítséget kell adni az itteni taxisoknak, vendéglátóknak, szállodásoknak. Ennek mikéntjét a miniszterelnök nem részletezte.

- A családok életszínvonalát is meg kell őrizni. Létre fognak hozni egy családügyi tárca nélküli miniszteri pozíciót, ehhez Novák Katalin Emmi-államtitkár hatáskörét fogják megnövelni, aki október 1-től lesz miniszter. (Erről egyébként maga Novák Katalin is posztolt az interjú után a Facebook-oldalán.)

- Orbán kvázi felszólította Budapestet, hogy az állítása szerint több mint 100 milliárd forintnyi szabad keretét áldozza fel a főváros gazdasági megsegítésére.