A hvg.hu-hoz eljutott dokumentumok szerint összesen egy fertőzöttről tájékoztatta az iskola a diákjait, arról is kétnapos csúszással. A sportmenedzser szak levelezőre járó diákjai közös levelet írtak az intézmény vezetőségének, de napokig nem kaptak választ sem.

Fél évvel a koronavírus-világjárvány tavaszi kitörése után megérkezett a pandémia második hulláma. A fertőzöttek számának radikális emelkedése egyre több országot kényszerít ismét korlátozások bevezetésére annak ellenére, hogy a világgazdaság még magához sem tért a tavaszi járványkitörés hatásaitól. A jelek szerint a második hullám Magyarországot is elérte. Kövesse híreinket!

Zaklatott a légkör a Testnevelési Egyetem körül: a hvg.hu-hoz eljuttatott információk szerint az egyetem annak ellenére sem áll át digitális oktatásra, hogy naponta több diákjukról derül ki, pozitív lett a koronavírustesztje. Márpedig a Testnevelési Egyetem alapszakos tárgyai között ott vannak a küzdősportok vagy a futball is például, ahol nem csak a távolságtartás kivitelezhetetlen, de a konkrétan elvárás a fizikai kontaktus.

Az egyetem Neptunon keresztül egyetlen fertőzöttről tájékoztatta a diákokat, azóta viszont zárt csoportokban rendre kerülnek elő olyanok, akik azt állítják, pozitív lett a tesztjük. Forrásunk napi tíz-tizenöt esetről hallott.

Az egyetem diákjai közül forrásunk szerint sokan aggódnak a koronavírus miatt: a sportmenedzser szak levelezős mesterképzésének hallgatói közös levelet küldtek az egyetemnek szeptember 3-án. Az e-mailben előbb azt sérelmezték, őket csak vasárnap tájékoztatták az első fertőzött diákról, miközben miközben a diák már pénteken jelezte a problémát az intézmény felé.

“Sajnos az előírt intézkedésekkel sem biztonságos a tanítás. Ha egy helyet kihagyunk egymás között, akkor sincsen meg a 1,5 méter távolság. Az oktatók közel jönnek, néhányan már az auránkba is belemásznak, ez így egyáltalán nem biztonságos és nem megnyugtató” – áll a szövegben, hozzátéve, hogy a hallgatók már el is döntötték: a következő konzultációs hetükön egyszerűen nem jelennek meg, hiszen a legtöbbjüknek nemcsak veszélyeztetett korban lévő idős rokonaik vannak, de munkájuk is.

“Sokaknak a héten a megtörtént eset miatt el kellett mennie Covid-tesztre, mert az ÁNTSZ állásfoglalása alapján kötelező lett volna 14 napig otthon maradni. Nem szeretnénk a következő egyetemi látogatás után is hasonlóan kifizetni 30 ezer forintot teljesen feleslegesen azért, hogy elhagyhassuk a lakást” – áll a kérés végén. (Azóta bejelentették, hatósági áras lesz a teszt, maximum 19 500 forintot lehet elkérni érte – a szerk.)

Az egyetem végül a mi kérdéseinkre adott válasszal egy időben küldte el nagyjából ugyanazt a szöveget a diákok üzenetére is válaszként szerda délután.

Az egyetemnek az általunk ismert helyzet felvázolása után az alábbi kérdéseket küldtük el:

Miért nem reagáltak a diákok közös kérdéseire és panaszaira?

Hány diák tájékoztatta önöket arról, hogy pozitív lett a koronavírustesztje? Igaz az a napi 10-15 új eset, amiről egy diákjuk tájékoztatott minket?

Annak fényében, hogy az oktatás keretei közt futball és egyéb olyan tevékenység is folyik, ami kontaktot igényel, nem irreálisan nagy veszély pozitív tesztek mellett is folytatni a hagyományos oktatást?

A diákok testhőmérsékletét szokták mérni?

Ha a levelezős diákok nem jelennek meg a közvetkező konzultációs hetükön, számíthatnak valamiféle retorzióra?

Pontosan minek kell ahhoz történnie, hogy átálljanak digitális oktatásra?

A diákokat tervezik valamivel megnyugtatni?

A sajtóosztály válasza az értesüléseinket nem cáfolta, bizonyos kérdésekre pedig nem válaszolt: helyette kiemelték, a “hivatalos eljárásrend alapján folyamatosan elemzik és felülvizsgálják a koronavírus-járány okán kialakult helyzetet”.

A fertőzöttek pontos számáról annyit árultak el, “a Rektori Hivatal nyilvántartást vezet minden olyan hallgatóról és foglalkoztatottról, aki hivatalosan jelzi, hogy pozitív COVID-19 teszteredménnyel rendelkezik, illetve háziorvosa, munkahelye vagy sportegyesülete előírásai miatt házi karanténra kényszerül”.

A kontaktust igénylő kurzusok előtt az egyetem állítása szerint

az intézmény oktatói minden gyakorlati órát megelőzően megmérik a hallgatók testhőmérsékletét, továbbá elvégzik a szükséges felületfertőtlenítést.”

Állításuk szerint a digitális oktatás ezeknél a tárgyaknál a képzés minőségének csökkenését hozná magával, de annyit megtettek, hogy a sportág gyakorlati órák nagyrészét a következő félévre csoportosították át, a kommunikáció segítésére pedig információs irodát és elkülönítő helységet hoznak létre.

Az egyetem tájékoztatása szerint viszont már fontolják, hogy az oktatás elméleti részét digitális munkarendben adják le.

Bár a magyar kormány a koronavírus második hulláma miatt már most rekordokat döntő fertőzésszám ellenére is kitart a szeptemberben a megszokott mederben indult oktatás fenntartása mellett, tulajdonképpen naponta érkeznek hírek újabb iskolai fertőzöttekről. A Pedagógusok Demokratikus Szervezet szerint totális káosz van a magyar iskolákban, amit az is alátámaszt, hogy a magyar pedagógusok sem tudják igazán, mik a megfelelő biztonsági intézkedések, az állam felől ugyanis csak ajánlatokat kaptak.

Magyarországon csütörtök délelőttre 710 új esetet regisztráltak, ezzel 15170 a beazonosított fertőzések száma, ebből 10280 az aktív fertőzött, és 663 halottja van a járványnak. A megnövekedett fertőzésszám miatt Németország és az Egyesült Királyság is karanténlistára tette Magyarországot.