[{"available":true,"c_guid":"11534b8a-2f41-4777-aed1-c829b1891ac0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő megtekintette a képviselőit.","shortLead":"A kormányfő megtekintette a képviselőit.","id":"20200916_Orban_FideszKDNP_frakcioules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11534b8a-2f41-4777-aed1-c829b1891ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a45316-4922-4578-96e5-17933e9e07c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_Orban_FideszKDNP_frakcioules","timestamp":"2020. szeptember. 16. 19:41","title":"Orbán seregszemlét tartott a frakciói felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1752f8e-2e94-4c6c-a280-359e30a1d2fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kiberbiztonsági kutató augusztusban jelezte a Facebooknak: az ügyesebb hackerek könnyen ráláthatnak arra, ki milyen privát csoportnak a tagja.","shortLead":"Egy kiberbiztonsági kutató augusztusban jelezte a Facebooknak: az ügyesebb hackerek könnyen ráláthatnak arra, ki milyen...","id":"20200917_facebook_privat_csoport_hiba_bug","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1752f8e-2e94-4c6c-a280-359e30a1d2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d4da77-d03b-4e80-87b6-b305fe4866b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_facebook_privat_csoport_hiba_bug","timestamp":"2020. szeptember. 17. 09:03","title":"Találtak két aggasztó hibát a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"7+1 pontos javaslatot tett le az asztalra a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a katára vonatkozó jogszabályok módosítására. ","shortLead":"7+1 pontos javaslatot tett le az asztalra a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a katára vonatkozó jogszabályok...","id":"20200916_BKIK_a_katarol_vonjak_vissza_a_Lex_Parragh_szabalyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1614c12d-9675-4996-bab0-3412aaf93cc0","keywords":null,"link":"/kkv/20200916_BKIK_a_katarol_vonjak_vissza_a_Lex_Parragh_szabalyt","timestamp":"2020. szeptember. 16. 18:21","title":"BKIK a katáról: vonják vissza a Lex Parragh-szabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bob Diachenko kiberbiztonsági szakértő szerint egy rosszul beállított szerver miatt rengeteg Razer-ügyfél adatai kerülhetett illetéktelen kezekbe.","shortLead":"Bob Diachenko kiberbiztonsági szakértő szerint egy rosszul beállított szerver miatt rengeteg Razer-ügyfél adatai...","id":"20200915_razer_felhasznaloi_adatok_adatszivargas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"531721f3-a1f1-4b21-b980-8fb86c75ab7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_razer_felhasznaloi_adatok_adatszivargas","timestamp":"2020. szeptember. 15. 10:33","title":"100 ezer felhasználó adatai szivároghattak ki a Razertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f59ef7b-aa52-4af8-b705-112993216e2f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A polgármesterek pénzügyi stabilitást szeretnének.","shortLead":"A polgármesterek pénzügyi stabilitást szeretnének.","id":"20200916_Oligarchak_kisertenek_a_dorgicsei_lankakon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f59ef7b-aa52-4af8-b705-112993216e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44cdf596-818f-465b-a631-51108981f5f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_Oligarchak_kisertenek_a_dorgicsei_lankakon","timestamp":"2020. szeptember. 16. 11:19","title":"Oligarchák kísértenek a dörgicsei lankákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14d248-3030-4f68-a9c3-be872b18c5ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első hullámban jóval elővigyázatosobbak voltak az emberek, mint most. A felmérések szerint egyedül a maszkviselésben sikerült előrelépni.","shortLead":"Az első hullámban jóval elővigyázatosobbak voltak az emberek, mint most. A felmérések szerint egyedül a maszkviselésben...","id":"20200916_kozvelemeny_kutatas_maszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd14d248-3030-4f68-a9c3-be872b18c5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a916ded7-aa9f-4480-99c0-7930264d96ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_kozvelemeny_kutatas_maszk","timestamp":"2020. szeptember. 16. 18:51","title":"Maszkot még hordunk, de egyébként erősen lanyhult a fegyelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Három, a volt igazgató által rendezett darab marad műsoron a Vígszínházban, a felújítópróbákon azonban nem lehet ott személyesen Eszenyi Enikő – tudta meg az RTL Klub. A teátrum nem cáfolta az értesülést.","shortLead":"Három, a volt igazgató által rendezett darab marad műsoron a Vígszínházban, a felújítópróbákon azonban nem lehet ott...","id":"20200916_eszenyi_eniko_rudolf_peter_vigszinhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea93c74-0d13-4901-ba19-c08dab1ddaf1","keywords":null,"link":"/kultura/20200916_eszenyi_eniko_rudolf_peter_vigszinhaz","timestamp":"2020. szeptember. 16. 10:56","title":"Eszenyi nem léphet be a Vígszínházba, e-mailben véleményezheti a próbákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"784c3c70-6fae-4ec1-81ee-0c6ead6311a1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Visszavágott a magyar bajnok a horvát csapatnak, az Európa-ligája csoportkörében már biztosan szerepelhetnek, de egy kör választja el őket a Bajnokok Ligájától is.","shortLead":"Visszavágott a magyar bajnok a horvát csapatnak, az Európa-ligája csoportkörében már biztosan szerepelhetnek, de...","id":"20200916_Egy_csoportkor_mar_biztos_megerdemelten_ejtette_ki_a_Fradi_a_Dinamot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=784c3c70-6fae-4ec1-81ee-0c6ead6311a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03cab155-47a1-4614-914e-7f517e5a5bff","keywords":null,"link":"/sport/20200916_Egy_csoportkor_mar_biztos_megerdemelten_ejtette_ki_a_Fradi_a_Dinamot","timestamp":"2020. szeptember. 16. 20:56","title":"Egy csoportkör már biztos: megérdemelten ejtette ki a Fradi a Dinamót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]