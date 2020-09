Kötelező lesz a maszk a mozikban, színházakban, egészségügyi és szociális intézményekben, a szórakozóhelyeket pedig este 11 óra után be kell zárni.

Fél évvel a koronavírus-világjárvány tavaszi kitörése után megérkezett a pandémia második hulláma. A fertőzöttek számának radikális emelkedése egyre több országot kényszerít ismét korlátozások bevezetésére annak ellenére, hogy a világgazdaság még magához sem tért a tavaszi járványkitörés hatásaitól. A jelek szerint a második hullám Magyarországot is elérte. Kövesse híreinket!

Facebook-posztban jelentette be a koronavírus-járvány miatt hozott legújabb intézkedéseket Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette: szakértők szerint a járvány második hulláma december-január tájékán éri el a csúcspontját, addig folyamatosan védekezni kell.

A kormányfő úgy fogalmazott: „az első hullámban csatát nyertünk, szembe kell nézni a második hullámmal, felkészültebben, és tapasztaltabban”.

„Van egy haditervünk, hogy hogyan védjük meg az időseket, hogyan gyógyítsuk meg a betegeket, és mindeközben hogyan tartsuk fenn az ország működőképességét” – tette hozzá.

Orbán Viktor szerint az egészségügyet felkészítették, a védekezéshez szükséges felszerelések, kórházi ágyak, lélegeztetőkészülékek, és az ezek működtetéséhez szükséges orvosok és ápolók megfelelő számban rendelkezésre állnak, sőt, ha kell, a ma több mint 10 ezer ágyat 2-3-szorosára tudják növelni. Egy vezénylési terv alapján pedig orvosokat és ápolókat is tudnak küldeni a megfelelő helyre.

A kormányülésen ezért a következő döntéseket hozták:

mivel a vírust külföldről hordozták be, fenntartják a beutazási korlátozásokat

kötelező lesz a maszk a mozikban, színházakban, egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási pontokon.

fenntartják a teljeskörű látogatási tilalmat a kórházakban és az idősotthonokban.

október 1-éről kötelező a testhőmérséklet mérés a diákoknak és a tanároknak is, mielőtt belépnek az iskolába. Az intézményekbe csak ők léphetnek be.

a PCR-tesztek hatósági ára nem lehet több mint 19 500 forint

a szórakozóhelyeket este 11 órakor be kell zárni.

A miniszterelnök arra kért mindenkit, hogy különösen az idősek és a betegek érdekében tartsa be a szabályokat. A rendőrséget pedig arra utasította a belügyminiszteren keresztül, hogy szigorúan ellenőrizze és tartassa be a szabályokat, és ha kell, akkor büntesse azokat, akik nem tartják be a szabályokat.

„Egyszer már sikerült, most másodszor is sikerülni fog. Vigyázzunk egymásra” – fejezte be beszédét Orbán Vikto.