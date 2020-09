A PDSZ szerint a közoktatásban a koronavírus elleni küzdelemnek a jogszabályi háttere egyáltalán nem segíti a zökkenőmentes működést. „Az egészségügyi törvényt júniusban úgy módosították, hogy abban a kormány felhatalmazást kapott a köznevelési, szakképző, felsőoktatási, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és közművelődési intézmények látogatásának felfüggesztésére (232/D §). Ezt a felhatalmazást annak ellenére kapta, hogy például a digitális munkarendre történő átállás a köznevelési törvényben minisztériumi hatáskör maradt” – írják a közleményükben.

Ez az – alkotmányjogilag is igencsak aggályos – káosz tehet szerintük egyebek mellett arról is, hogy teljesen átgondolatlan, mit szabályoznak a legfelső szinten: így aztán ott jellemzően olyan döntések születnek, amelyekre a legfelsőbb szint nem is lát rá, például a digitális munkarend elrendelése az egyes intézmények esetében. Ahogy az is átgondolatlan, hogy mit bíznak az intézményekre. Esetenként olyan kérdéseket is, amelyekben az intézmények egyáltalán nem kompetensek: például helyi járványügyi protokollok kidolgozását várják el a laikus tantestületektől.

„Pedig a cél világos lenne: kerüljük el, hogy a munkavállalók tömegesen otthon maradjanak az intézmények bezárása miatt. A kormány intézkedéseivel azonban pont azt éri el, hogy azok rövidesen tömegesen bezárhatnak.”

A PDSZ szerint a kormány nem törekszik arra, hogy fertőzéseket mielőbb kimutassa, a fertőzötteket izolálja, ezáltal megvédje az óvodai és tanulóközösségeket. Tömeges tesztelés volna szükséges. Úgy vélik, a felsőbb évfolyamos tanulók, középiskolások részére nyugodtan elrendelhetné a kormány a digitális tanrendet, míg az alsósok a félig üres intézményekben szellősebben lennének eloszthatók.

„A kormány nem törekszik arra, hogy elkerülje, a pedagógusok karanténba, ezáltal táppénzre kerüljenek. Ugyancsak nem törekszik arra, hogy adott esetben rendkívüli tanítási szünet helyett digitális tanrend legyen, amikor a járvány miatt otthoni tartózkodásra kényszerült gyerekek, tanulhatnak. Ha sok pedagógus betegszik meg, nem is lesz, aki taníthatná őket, ráadásul ki fog helyettesíteni? Ha nem lesz pedagógus, közoktatási dolgozó, akkor úgy lesz kénytelen bezárni a legtöbb intézmény, hogy már a digitális tanrendre sem lesz lehetőség.”