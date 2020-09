Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db0141c0-6270-4620-8c49-243c02b91e93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többek között erről is ír majd a Magyar Nemzet hasábjain. ","shortLead":"Többek között erről is ír majd a Magyar Nemzet hasábjain. ","id":"20200920_Orban_Viktor_Magyar_Nemzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db0141c0-6270-4620-8c49-243c02b91e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc7c5fa-31f9-4949-aa8e-df25950f08e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_Orban_Viktor_Magyar_Nemzet","timestamp":"2020. szeptember. 20. 19:26","title":"Orbán Viktor szerint a magyar ellenzék olyan, mint a kolbász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"399574b6-7a9d-48a7-a8dd-2cbd0a46064c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Donald Trump támogatja a kínai tulajdonban lévő TikTok videomegosztó alkalmazás egyesült államokbeli működését ezután is lehetővé tevő elvi megállapodást, amelyet az Oracle és a Walmart amerikai cég kötött meg újabban a kínai tulajdonossal, a Bytedance-szel.","shortLead":"Donald Trump támogatja a kínai tulajdonban lévő TikTok videomegosztó alkalmazás egyesült államokbeli működését ezután...","id":"20200920_Trump_is_aldasat_adta_egyelore_maradhat_a_TikTok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=399574b6-7a9d-48a7-a8dd-2cbd0a46064c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30e7602-f22c-4a9f-854f-7af3accc2f0d","keywords":null,"link":"/kkv/20200920_Trump_is_aldasat_adta_egyelore_maradhat_a_TikTok","timestamp":"2020. szeptember. 20. 12:15","title":"Trump is áldását adta, egyelőre maradhat a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744c3dbc-66b8-44f3-8acf-040a39f17da6","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A társadalmi, politikai jelenségekre naprakészen reagáló színház híve a legnevesebb német társulat intendánsa, rendezője, Oliver Reese, aki a Színház- és Filmművészeti Egyetem iránti szolidaritásból vonta vissza társulatának jövő évre tervezett vendégjátékát a Nemzeti Színház nemzetközi fesztiválján.","shortLead":"A társadalmi, politikai jelenségekre naprakészen reagáló színház híve a legnevesebb német társulat intendánsa...","id":"202038__oliver_reese_intendans__szferol_nyitottsagrol__tavolsagtartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=744c3dbc-66b8-44f3-8acf-040a39f17da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eea6599-f463-495c-ac91-482d6155ad3e","keywords":null,"link":"/360/202038__oliver_reese_intendans__szferol_nyitottsagrol__tavolsagtartas","timestamp":"2020. szeptember. 20. 08:15","title":"Oliver Reese: Az SZFE-ügyben egyértelmű volt számomra, kinek az oldalán állok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nőhet-e a visszafizetendő összeg? Hogyan fogják a bankok ellenőrizni a jogosultságot? Milyen hatása lehet a moratórium meghosszabbításának a hitelünkre? Többek közt ezeket a kérdéseket járja végig a Bankmonitor. ","shortLead":"Nőhet-e a visszafizetendő összeg? Hogyan fogják a bankok ellenőrizni a jogosultságot? Milyen hatása lehet a moratórium...","id":"20200920_Tobb_fontos_kerdes_is_felmerul_az_Orban_altal_bejelentett_hitelmoratorium_kapcsan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d680993-12ec-4e31-95c3-43b2999afcd4","keywords":null,"link":"/kkv/20200920_Tobb_fontos_kerdes_is_felmerul_az_Orban_altal_bejelentett_hitelmoratorium_kapcsan","timestamp":"2020. szeptember. 20. 09:33","title":"Több fontos kérdés is felmerül az Orbán által bejelentett hitelmoratórium kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57cf6c16-29f9-4b0b-945c-90becb558a34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor egy minden földi jóval ellátott luxusautóból lecsupaszított változat készül. ","shortLead":"Ilyen az, amikor egy minden földi jóval ellátott luxusautóból lecsupaszított változat készül. ","id":"20200921_igy_mutatna_a_lemezfelnis_fapados_uj_mercedes_sosztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57cf6c16-29f9-4b0b-945c-90becb558a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074cb25a-410e-4790-9a77-bd68b33ea858","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_igy_mutatna_a_lemezfelnis_fapados_uj_mercedes_sosztaly","timestamp":"2020. szeptember. 21. 07:59","title":"Így mutatna a lemezfelnis fapados új Mercedes S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f47a5860-5896-4549-837c-d0a789b42f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelent a Microsoft nagyon várt kétkijelzős androidos eszköze, a Surface Duo. Egy tervező viszont elképzelte, milyen lehetne az egyképernyős változat, a Surface Solo.","shortLead":"Megjelent a Microsoft nagyon várt kétkijelzős androidos eszköze, a Surface Duo. Egy tervező viszont elképzelte, milyen...","id":"20200919_microsoft_surface_solo_koncepcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f47a5860-5896-4549-837c-d0a789b42f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9fc6dd-db01-4b9c-920a-e3bd7a9b636d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200919_microsoft_surface_solo_koncepcio","timestamp":"2020. szeptember. 19. 14:03","title":"A Surface Duo után szabadon: ilyen lehetne a Microsoft Surface Solo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b3b6f7-1a41-4cf4-a88a-7a9606db5604","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint az ország megváltoztatásához az ellenzéknek is meg kell változtatnia a politikáját.","shortLead":"A főpolgármester szerint az ország megváltoztatásához az ellenzéknek is meg kell változtatnia a politikáját.","id":"20200919_karacsony_gergely_mszp_magyar_kormany_onkormanyzatok_2022_es_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77b3b6f7-1a41-4cf4-a88a-7a9606db5604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6151365d-b928-42ba-b20f-cb2915caea42","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_karacsony_gergely_mszp_magyar_kormany_onkormanyzatok_2022_es_valasztas","timestamp":"2020. szeptember. 19. 19:41","title":"Karácsony: Az ország arra vár, hogy az ellenzék rendezze a sorait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17946595-5cdc-40c1-9ba1-d5c148f8025e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hogy négykerekű biciklinek vagy pedálos autónak tekintjük, az nézőpont kérdése. A német Canyon kerékpárgyár célja, hogy modelljével betöltse az autó és a kerékpár közötti rést. ","shortLead":"Hogy négykerekű biciklinek vagy pedálos autónak tekintjük, az nézőpont kérdése. A német Canyon kerékpárgyár célja...","id":"202038_pedalos_kisauto_utkereses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17946595-5cdc-40c1-9ba1-d5c148f8025e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a58945-9bca-48bc-b883-e6f458261eef","keywords":null,"link":"/360/202038_pedalos_kisauto_utkereses","timestamp":"2020. szeptember. 19. 16:15","title":"Egy kerékpárgyár kitalálta az autó-bicikli kétéltűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]