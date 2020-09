Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Újabb intézkedéseket jelentett be a kormányfő a koronavírus elleni küzdelem jegyében, bár sokan kételkednek, hogy ez a jó irány. Matolcsy György új lakáshitelt talált ki, a főváros pedig új szintre emelte a biciklis kalandtúrákat. Megállhat a sertéshús árának emelkedése. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. És akkor kiderült: a magyaroknak a Balaton se a Riviéra is van a fertőzöttek között, a felső tagozatoknál átállnak digitális oktatásra. Az egész felső tagozat nem léphet be egy orosházi iskolába koronavírus-fertőzés miatt alapított Volner János. A volt jobbikos szerint Európára a szélsőséges liberalizmus jelenti a legnagyobb veszélyt. Új pártot hurrikán Görögországban. Legalább ketten meghaltak, egy ember pedig eltűnt az ítéletidőben. Harmadik napja tombol sajátos miatt. Még utólagos novemberi nyugdíjemelésre is kényszerül a kormány a várakozásokat meghaladó infláció őket. A kormányfő szerint tavasszal beváltak az akciócsoportok, ezért újra segítségül hívja változat készül. ","shortLead":"Ilyen az, amikor egy minden földi jóval ellátott luxusautóból lecsupaszított változat készül. Így mutatna a lemezfelnis fapados új Mercedes S-osztály Nemcsak, hogy akár a kertben elásva lebomlik a pulóver, de a lehető legkevesebb energiát használták fel az elkészítéséhez. Pár hét alatt lebomló pulóvert tervezett egy cég