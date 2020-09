Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a4ea957-fe1a-4d5c-8c40-ea46b1b0bd13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fehéredik a magyar gazdaság, de a túl sok készpénzhasználat problémákat okoz.","shortLead":"Fehéredik a magyar gazdaság, de a túl sok készpénzhasználat problémákat okoz.","id":"20200923_feherites_keszpenz_nezopont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a4ea957-fe1a-4d5c-8c40-ea46b1b0bd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2561fa8-3fee-46e5-bdb1-d03ce5f882cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200923_feherites_keszpenz_nezopont","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:47","title":"Túl sok készpénzt tartanak maguknál a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf2ebf1a-a3ed-4cc9-b08e-35cd065eb887","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 31 éves férfi közel 150 állatot tartott mostoha körülmények között.

","shortLead":"A 31 éves férfi közel 150 állatot tartott mostoha körülmények között.

","id":"20200924_Megnemitotta_kutya_Karcag_allatkinzas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf2ebf1a-a3ed-4cc9-b08e-35cd065eb887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83eb12f5-f8a5-4a70-b6c8-befaa5c24a82","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_Megnemitotta_kutya_Karcag_allatkinzas","timestamp":"2020. szeptember. 24. 16:47","title":"Megnémította a kutyáit a karcagi állatkínzó, nehogy feljelentsék a szomszédai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft hamarosan minden Teams-felhasználó számára elérhetővé tesz néhány újdonságot a Together névű funkciójában, ami egy kis trükkel lehetővé teszi, hogy egy videohívás résztvevői különleges környezetet teremtsenek maguk köré.","shortLead":"A Microsoft hamarosan minden Teams-felhasználó számára elérhetővé tesz néhány újdonságot a Together névű funkciójában...","id":"20200922_microsoft_teams_csoportos_videohivas_together_mode","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4285f57f-29c4-487e-a3ac-1dcd31f545cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_microsoft_teams_csoportos_videohivas_together_mode","timestamp":"2020. szeptember. 22. 19:03","title":"Látványos újdonságokkal bővült a Microsoft Teams","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b43d04b-387e-4839-b0e3-496f47d9f791","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szegedi börtön nagyfai részlegében hétfő óta megduplázódott az igazolt koronavírusos fogvatartottak száma, a fertőzötteket a tököli rabkórházba szállították.","shortLead":"A szegedi börtön nagyfai részlegében hétfő óta megduplázódott az igazolt koronavírusos fogvatartottak száma...","id":"20200922_RTL_Hirado_Kozel_negyvenen_igazolt_fertozottek_a_szegedi_bortonben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b43d04b-387e-4839-b0e3-496f47d9f791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae723ee-a55f-4ee6-a00a-6acd11227871","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_RTL_Hirado_Kozel_negyvenen_igazolt_fertozottek_a_szegedi_bortonben","timestamp":"2020. szeptember. 22. 18:43","title":"Közel negyven koronavírusos van a szegedi börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Johnson & Johnson által fejlesztett vakcinát sokkal könnyebb tárolni, mint a többi cég által fejlesztett szérumot, ráadásul elég csak egyszer beadni.","shortLead":"Az amerikai Johnson & Johnson által fejlesztett vakcinát sokkal könnyebb tárolni, mint a többi cég által fejlesztett...","id":"20200923_teszt_koronavirus_vakcina_vedooltas_jarvany_johnson_and_johnson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d68eb1-4583-4e08-bfa4-5ef9d75d6816","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_teszt_koronavirus_vakcina_vedooltas_jarvany_johnson_and_johnson","timestamp":"2020. szeptember. 23. 17:05","title":"Csak egyszer kell beadni a Johnson & Johnson koronavírus-vakcináját, most 60 ezer emberrel indul a teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7931c403-c3c2-4c0a-a213-b824935a25eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Munkásszállókon és húsüzemekben akciózott szerdán a német rendőrség. Azt gyanítják, hamis iratokkal csempésznek Németországba kelet-európai vendégmunkásokat.","shortLead":"Munkásszállókon és húsüzemekben akciózott szerdán a német rendőrség. Azt gyanítják, hamis iratokkal csempésznek...","id":"20200923_razzia_munkasszallok_nemetorszag_husipar_csempeszett_vendegmunkasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7931c403-c3c2-4c0a-a213-b824935a25eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd84e64-2aac-4330-bc42-b4fd1c0da199","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_razzia_munkasszallok_nemetorszag_husipar_csempeszett_vendegmunkasok","timestamp":"2020. szeptember. 23. 16:55","title":"Csempészett vendégmunkások miatt razziázott a német rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e4ff01-d3d4-4c36-9a82-85bc6a5945b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Türelemmel és méltósággal viselt betegség után életének 83. évében elhunyt Verebély Iván – tudatta a Centrál Színház.","shortLead":"Türelemmel és méltósággal viselt betegség után életének 83. évében elhunyt Verebély Iván – tudatta a Centrál Színház.","id":"20200923_Meghalt_Verebely_Ivan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21e4ff01-d3d4-4c36-9a82-85bc6a5945b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b7cb5b4-fcde-42de-b314-ed040a7c3b3a","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Meghalt_Verebely_Ivan","timestamp":"2020. szeptember. 23. 14:01","title":"Meghalt Verebély Iván","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41d4daf7-d836-4950-bda6-23ea73bf163a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A miniszterelnök határon túli focilerakatáról ír az osztrák napilap.","shortLead":"A miniszterelnök határon túli focilerakatáról ír az osztrák napilap.","id":"20200924_Die_Presse_Orban_Viktor_propaganda_eszkoznek_tekinti_a_labdarugast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41d4daf7-d836-4950-bda6-23ea73bf163a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ebd68b4-43e6-47d1-92b7-a94dc2672a23","keywords":null,"link":"/360/20200924_Die_Presse_Orban_Viktor_propaganda_eszkoznek_tekinti_a_labdarugast","timestamp":"2020. szeptember. 24. 07:27","title":"Die Presse: Orbán Viktor propagandaeszköznek tekinti a labdarúgást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]