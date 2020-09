Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41d4daf7-d836-4950-bda6-23ea73bf163a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A miniszterelnök határon túli focilerakatáról ír az osztrák napilap.","shortLead":"A miniszterelnök határon túli focilerakatáról ír az osztrák napilap.","id":"20200924_Die_Presse_Orban_Viktor_propaganda_eszkoznek_tekinti_a_labdarugast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41d4daf7-d836-4950-bda6-23ea73bf163a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ebd68b4-43e6-47d1-92b7-a94dc2672a23","keywords":null,"link":"/360/20200924_Die_Presse_Orban_Viktor_propaganda_eszkoznek_tekinti_a_labdarugast","timestamp":"2020. szeptember. 24. 07:27","title":"Die Presse: Orbán Viktor propagandaeszköznek tekinti a labdarúgást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59f1476-2e2d-46a7-acc0-cc52e31b68d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékkal azok is jól szórakozhatnak, akik szeretnék megérteni a Rubik-kocka logikáját.","shortLead":"A játékkal azok is jól szórakozhatnak, akik szeretnék megérteni a Rubik-kocka logikáját.","id":"20200925_rubik_kocka_online_jatek_bongeszo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a59f1476-2e2d-46a7-acc0-cc52e31b68d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62feb122-76eb-4517-b765-5ddc21943fc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_rubik_kocka_online_jatek_bongeszo","timestamp":"2020. szeptember. 25. 11:03","title":"Felejtse el a munkát a hétre: itt a Rubik-kocka böngészős változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Parlament momentumos képviselője szerint a Médiatanácsot Orbán a saját embereivel töltötte fel.","shortLead":"Az Európai Parlament momentumos képviselője szerint a Médiatanácsot Orbán a saját embereivel töltötte fel.","id":"20200925_Panaszt_Klubradio_Donath_Anna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cb6e73-6fed-4968-a37e-89c4709adf63","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_Panaszt_Klubradio_Donath_Anna","timestamp":"2020. szeptember. 25. 17:05","title":"Panaszt nyújtott be a Klubrádió ügyében az Európai Bizottságnak Donáth Anna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de97612b-26be-4903-b934-821064c41004","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hatékonyabb lehet a kontaktkutatás, már ahol foglalkoznak vele. ","shortLead":"Hatékonyabb lehet a kontaktkutatás, már ahol foglalkoznak vele. ","id":"20200925_Uj_huszperces_koronavirusteszt_keszult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de97612b-26be-4903-b934-821064c41004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123eb850-992d-4104-822a-1df028a2fe74","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_Uj_huszperces_koronavirusteszt_keszult","timestamp":"2020. szeptember. 25. 14:45","title":"Új, húszperces koronavírusteszt készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ed0645-408d-45a2-8261-2690f63ba5be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy erőkkel vonult fel a rendőrség Minszkben szerdán a sok ezer tüntetővel szemben, sokan megsérülhettek az éjjel.","shortLead":"Nagy erőkkel vonult fel a rendőrség Minszkben szerdán a sok ezer tüntetővel szemben, sokan megsérülhettek az éjjel.","id":"20200924_minszk_tuntetes_rendori_eroszak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26ed0645-408d-45a2-8261-2690f63ba5be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08fe0d86-6c56-44a6-8080-4047ffb83292","keywords":null,"link":"/vilag/20200924_minszk_tuntetes_rendori_eroszak","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:11","title":"Több száz tüntetőt vettek őrizetbe Belaruszban, miután Lukasenka titokban letette a hivatali esküjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de97612b-26be-4903-b934-821064c41004","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A KKM azt már nem árulta el Ujhelyi István adatigénylésére válaszolva, hogy adott-e el a nagyjából 4700 forintos darabáron vásárolt tesztekből.\r

","shortLead":"A KKM azt már nem árulta el Ujhelyi István adatigénylésére válaszolva, hogy adott-e el a nagyjából 4700 forintos...","id":"20200924_ujhelyi_kkm_megvasarolt_koronavirustesztek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de97612b-26be-4903-b934-821064c41004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d5cd49-8a68-44e9-851c-7a46fde34ea2","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_ujhelyi_kkm_megvasarolt_koronavirustesztek","timestamp":"2020. szeptember. 24. 07:42","title":"9,6 milliárdért vett koronavírustesztet a kormány, és az is megvan, hogy melyik cégektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7452a28-d26f-4b84-b82e-1627d89de77a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szabályozás csak az új autókra vonatkozik egyelőre. ","shortLead":"A szabályozás csak az új autókra vonatkozik egyelőre. ","id":"20200924_15_ev_mulva_Kalifornia_kornyezetvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7452a28-d26f-4b84-b82e-1627d89de77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13db8ed-8606-425b-96b5-2f1749224130","keywords":null,"link":"/cegauto/20200924_15_ev_mulva_Kalifornia_kornyezetvedelem","timestamp":"2020. szeptember. 24. 07:06","title":"Kaliforniában 2035-től tilos benzines, dízel vagy hibrid új autót venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az utazási korlátozások miatt lecsökkent az utasszám.","shortLead":"Az utazási korlátozások miatt lecsökkent az utasszám.","id":"20200925_wizz_air_oktober","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2954bebd-f69d-47c0-858a-d6b52905f4e9","keywords":null,"link":"/kkv/20200925_wizz_air_oktober","timestamp":"2020. szeptember. 25. 18:16","title":"Félgőzzel megy majd a Wizz Air októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]