[{"available":true,"c_guid":"ef92ec86-27f5-4cca-8292-4854bd6b1d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szülész sokszor kevesellte is a páciensektől kapott összeget.","shortLead":"A szülész sokszor kevesellte is a páciensektől kapott összeget.","id":"20200923_Halapenz_beteg_nogyogyasz_felfuggesztett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef92ec86-27f5-4cca-8292-4854bd6b1d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49372d37-6f2c-4752-a74d-cf7f82fbd86e","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_Halapenz_beteg_nogyogyasz_felfuggesztett","timestamp":"2020. szeptember. 23. 17:17","title":"Pénzt kért betegeitől egy nőgyógyász, első fokon felfüggesztettet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1590fe19-5a03-4bc2-a983-da50fc0432ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly áprilisban vette meg a klubot az ország leggazdagabb emberének cége Csányi Sándor fiától.","shortLead":"Tavaly áprilisban vette meg a klubot az ország leggazdagabb emberének cége Csányi Sándor fiától.","id":"20200924_alcsutdoboz_meszaros_lorinc_talentis_golfklub","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1590fe19-5a03-4bc2-a983-da50fc0432ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85156ad-e3cc-452d-ab08-ca6b8a3ab435","keywords":null,"link":"/kkv/20200924_alcsutdoboz_meszaros_lorinc_talentis_golfklub","timestamp":"2020. szeptember. 24. 08:42","title":"Megérkezett Mészáros Lőrinc, és nyereségessé is vált tőle az alcsútdobozi golfklub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a8e400-92e4-4fb1-a611-189c86c310ce","c_author":"Marabu","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20200924_Marabu_Feknyuz_Szuperkupa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1a8e400-92e4-4fb1-a611-189c86c310ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc3ead9-34e7-4ae5-aa55-e319a63a2d92","keywords":null,"link":"/sport/20200924_Marabu_Feknyuz_Szuperkupa","timestamp":"2020. szeptember. 24. 09:48","title":"Marabu Féknyúz: Szuperkupa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6630e4-a39f-478f-bd4d-4c8d49c1eecc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerda esti látogatásán már csak olyan információkat kapott, amikkel elégedett lehet.","shortLead":"A szerda esti látogatásán már csak olyan információkat kapott, amikkel elégedett lehet.","id":"20200924_orban_latogatas_szent_laszlo_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce6630e4-a39f-478f-bd4d-4c8d49c1eecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad72c70-199e-42a7-a427-632d34cd5717","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_orban_latogatas_szent_laszlo_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 24. 07:23","title":"Orbán ezúttal a Szent László Kórházba ugrott be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f13f0f-79ee-4ad9-8d6f-b05fb4d41229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oknyomozó portál azt szerette volna megtudni, mekkora összegért adták ki a parkot egy augusztus 29-i eseményre. A lap úgy tudja, aznap Mészáros Lőrinc fiának esküvőjét tartották ott.","shortLead":"Az oknyomozó portál azt szerette volna megtudni, mekkora összegért adták ki a parkot egy augusztus 29-i eseményre...","id":"20200924_meszaros_lorinc_eskuvo_alcsuti_arboretum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13f13f0f-79ee-4ad9-8d6f-b05fb4d41229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ca6d04-d7fd-4087-8d74-22097ca95c7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_meszaros_lorinc_eskuvo_alcsuti_arboretum","timestamp":"2020. szeptember. 24. 13:05","title":"Átlátszó: Nem árulják el, mennyiért bérelhették ki Mészárosék az Alcsúti Arborétumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ef9017-74de-4037-9920-dbb892d25d84","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szlovákiában maximum ezren lehetnek a lelátókon.","shortLead":"Szlovákiában maximum ezren lehetnek a lelátókon.","id":"20200924_szlovakia_futball_koronavirus_tuntetes_slovan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14ef9017-74de-4037-9920-dbb892d25d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78492a52-41b2-4dc2-a8ac-5d65b283275b","keywords":null,"link":"/elet/20200924_szlovakia_futball_koronavirus_tuntetes_slovan","timestamp":"2020. szeptember. 24. 17:13","title":"Tüntetni fognak a szlovák szurkolók, hogy újra járhassanak focimeccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyetlen, ártalmas kódot tartalmazó fényképpel át tudták venni az irányítást a hackerek azon felhasználói fiókok felett, ahová a képet megpróbálták feltölteni. A Facebook már orvosolta a bajt.","shortLead":"Egyetlen, ártalmas kódot tartalmazó fényképpel át tudták venni az irányítást a hackerek azon felhasználói fiókok...","id":"20200925_instagram_bug_hiba_kiberbiztonsag_biztonsagi_res","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed92aae2-e083-46de-bd3a-fe1845483673","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_instagram_bug_hiba_kiberbiztonsag_biztonsagi_res","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:33","title":"Súlyos biztonsági rés tátongott az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c96717-ea50-42dc-92e0-8a5e9cfb3a48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ami a Galaxy S10 sorozatnál a Lite volt, az a Galaxy S20-nál most az FE, azaz a Fan Edition névre keresztelt készüléket jelenti. A készülék olcsóbb, mint a Galaxy S20-család többi tagja, cserébe viszont valamivel szerényebb képességekkel bír.","shortLead":"Ami a Galaxy S10 sorozatnál a Lite volt, az a Galaxy S20-nál most az FE, azaz a Fan Edition névre keresztelt készüléket...","id":"20200923_samsung_galaxy_s20_fe_fan_edition_specifikacio_magyar_ara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4c96717-ea50-42dc-92e0-8a5e9cfb3a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ccba2ce-6ff2-41ea-aa98-668df4771bc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_samsung_galaxy_s20_fe_fan_edition_specifikacio_magyar_ara","timestamp":"2020. szeptember. 23. 20:03","title":"Erős processzor, karcsúsított ár: itt a Samsung rajongóknak szánt telefonja, a Galaxy S20 FE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]