37,8 Celsius fok lesz a határérték, amikor hazaküldik a gyerekeket az október 1-jén bevezetendő kötelező iskolai hőmérés után - mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs hétfői tájékoztatóján, kérdésre válaszolva. A tiszti főorovos szerint ha valakinek meghaladja a hőmérséklete ezt az értéket, akkor egy kis pihenés után ismételjék meg a mérést, és ha akkor is eléri ezt, akkor küldjék haza. A megismételt szűrésre azért van szükség, mert előfordulhat, hogy valaki kissé kimelegedve érkezik reggel.

Ha a háziorvos tesztet kér egy paciensre, azzal megkezdődik-e a karantén? - szólt egy kérdés, amivel kapcsolatban a tiszti főorvos a személyes felelősségre hívta fel a figyelmet és azt javasolta, ilyen esetben maradjon otthon az érintett a mintavételig.

Hordjuk a maszkot a hajvágás közben is!

Hány órát célszerű egyfolytában hordani a maszkot - erre a kérdésre Müller Cecília azt válaszolta, hogy ez a munkahelytől és a mukakörtől is függ, de egyszer használatos maszkot körülbelül négy óráig érdemes hordani. A tájékoztatón kiderült az is, hogy magánrendeléseken is kötelező a maszkhasználat, mind a páciensek, mind az orvosok, asszisztensek esetében, majd a tiszti főorvos külön kiemelte a benzinkutatat is, ahol ugyancsak közelező maszkot hordani, mind az eladóknak mind a vevőknek. Arra is felhívta a figyelmet, hogy viseljenek maszkot az embrek a fodrásznál, a kozmetikusnál várakozás, sőt kezelés közben is. A tiszti főorvos szerint az ilyen szalokokban nem javasolt a magazinokat lapozgatni.

A szociális intézményekbe két negatív PCR-vizsgálat esetén kerülhetnek vissza a lakók - derült ki a 444.hu kérdésére, az mfor.hu pedig arra kérdezett rá, hogy milyen terápiát javasolnak a felgyógyult, de még nehezen lélegző, gyengeséget tapasztaló pácienseknek. Erre Müller Cecília vitaminok, főként a D-vitamin szedését, lassú, fokozatos mozgást, légzőtornát, szükség esetén pszichés támogatást javasolt.

A reggeli lázmérés téves eredményeinek lehetőségét vetette fel a RTL Klub. Vajon a lázmérés a legmegfelelőbb eszköz? - kérdezték. A tiszti főorvos a szülők felelősségét hangsúlyozta, hogy tünetek esetén ne küldjenek senkit iskolába, de ha a gyermek már reggel lázas, az releváns és jól szűrhető - mondta. Elismerte, hogy a láz még nem azt jelenti, hogy koronavírusos a gyerek, de azt biztos, hogy ki kell vonni a közösségből. Egy másik kérdésre azt válaszolta, hogy nem fordulhat elő, hogy ha valaki egy háztartásban él egy fertőzöttel, azt ne számítanák szoros kontaktnak.

A hvg.hu kérdésére, hogy hol azonosítottak gócpontokat a főorvos azt mondta, hogy most már a közösségi terjedés van, vagyis a gócpontok elveszítették a jelentésüket. Szerinte a közösségi terekben terjed a vírus, ami

sajnos nem áll már meg gócpontokban.

A tiszti főorvos előzőleg ismertette a járványos megbetegedések aktuális számait, majd közölte, hogy az új fertőzöttek száma 10 napja kiegyensúlyozott, a kórházban ápoltak és lélegeztető gépen lévők száma viszont emelkedik. A tiszti főorvos szerint 697 470 tesztvizsgálatot végeztek eddig.

Az oktatásban 17 óvodában és 7 iskolában rendkívüli szünetet rendeltek el, 118 osztálynál digitális munkarendet vezettek be. Megvették a hőmérőket és hőkapukat is, a nagyobb intézményekben utóbbiak lesznek hangzott el.

A tájékoztatót Kiss Róbert rendőr-alezredes kezdte a rendőrségi intézkedésekkel. Eszerint összesen 142 intézkedés történt az elmúlt 24 órában, amik közül 42 esetben olyanokkal szemben, akik tömegközlekedés eszközökön, illetve 101 esetben olyanok ellen, akik közöségi terekben nem viselték megfelően maszkot.

Kiss Róbert arról is beszélt, hogy múlt hétfő óta összesen 405 esetben intézkezdtek, 337 esetben figyelmeztettek, 31 helyszíni bírságot szabtak ki, és 37 szabálysértési feljelentést tettek.

Öt esetben a zenés-táncos rendezvények és vendéglátóhelyek korlátozott nyitvatartását megsértők ellen léptek fel.

A rendőrök 36 174 karanténellenőrzést végeztek, és 7780 karantént rendeltek el a hétvégén, 2150 esetben az országba belépők esetében. Jelenleg 24 014 karatnénintézkekdés van érvényben.

A rendőr-alezredes kitért a határátkelőkön várható várakozási időkre is: Csanádpalotánál Röszkénél 3-3 órát kell várni teherforgalomban, Beregsuránynál két órát kell várni személyforgalomban.