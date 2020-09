Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e801a3c-d91f-46d0-99ad-d911deb965e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Módosított az önkormányzat az eddigi rendeleten, szigorodik a fapótlásra vonatkozó szabályozás is.","shortLead":"Módosított az önkormányzat az eddigi rendeleten, szigorodik a fapótlásra vonatkozó szabályozás is.","id":"20200927_jozsefvaros_favagas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e801a3c-d91f-46d0-99ad-d911deb965e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c05a4f-0ef6-4d60-94f2-e0c4ef0ae866","keywords":null,"link":"/zhvg/20200927_jozsefvaros_favagas","timestamp":"2020. szeptember. 27. 10:40","title":"Józsefvárosban drágán megfizet, aki kivág egy idős fát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f6ea94-6e44-43d1-8196-9ddbc95ce95a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Sorra derülnek ki újabb részletek a legismertebb orosz neonáci, Makszim Marcinkevics haláláról. A 36 éves, 2018 óta börtönben ülő szélsőséges férfi állítólag öngyilkosságot követett el, ám sokan arra gyanakszanak, azok tetették el őt láb alól, akik szerint az orosz államban már csalódott Marcinkevics túl sokat tudott róluk.","shortLead":"Sorra derülnek ki újabb részletek a legismertebb orosz neonáci, Makszim Marcinkevics haláláról. A 36 éves, 2018 óta...","id":"20200927_makszim_marcinkevics_visszarion_oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33f6ea94-6e44-43d1-8196-9ddbc95ce95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c57e37-3313-4ea6-84a3-ab847225c3c0","keywords":null,"link":"/vilag/20200927_makszim_marcinkevics_visszarion_oroszorszag","timestamp":"2020. szeptember. 27. 14:00","title":"Egyre gyanúsabbá válik az orosz „sztárnáci” öngyilkossága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddefbf98-5c71-42aa-a283-eae4c2534c46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem gyártanak termékeket, nem nyújtanak szolgáltatásokat, ehelyett más gyártók termékeihez kapcsolódó szabadalmi pereskedéssel, licencdíjak szedéséből élnek meg az úgynevezett szabadalmi trollok. Az egyik ilyen közülük az Apple okosóráit nézte ki magának.","shortLead":"Nem gyártanak termékeket, nem nyújtanak szolgáltatásokat, ehelyett más gyártók termékeihez kapcsolódó szabadalmi...","id":"20200926_solas_oled_apple_watch_szabadalomsertes_casio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddefbf98-5c71-42aa-a283-eae4c2534c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8219e1ed-7601-4022-9c21-50612ceee679","keywords":null,"link":"/tudomany/20200926_solas_oled_apple_watch_szabadalomsertes_casio","timestamp":"2020. szeptember. 26. 12:03","title":"Betiltatná az Apple óráit egy szabadalmi troll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben az euró ára már 365-nél is járt, utolsóként az MNB is elismerte, hogy idén recesszió lesz; minden idők legnagyobb otthonteremtési programját ígérte meg Novák Katalin; leállt a Hajógyári-sziget gátépítésének előkészítése. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Miközben az euró ára már 365-nél is járt, utolsóként az MNB is elismerte, hogy idén recesszió lesz; minden idők...","id":"20200927_Es_akkor_mnb_forint_jarvany_kamat_lakas_hajogyari","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a5f5f0-b474-4d4b-93d1-7ff547a34f01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200927_Es_akkor_mnb_forint_jarvany_kamat_lakas_hajogyari","timestamp":"2020. szeptember. 27. 07:00","title":"És akkor már Matolcsy György sem látja fényesen a jövőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d726491-4aa0-4ef7-beb4-0c19293ce32f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Akik a közösségi oldalakról tájékozódnak, nagyobb valószínűséggel hiszik el az új koronavírussal kapcsolatos összeesküvés-elméleteket, a kockázati tényezőkről és a megelőzésről szóló tévhiteket – derült ki egy új, nagyszabású amerikai felmérésből.","shortLead":"Akik a közösségi oldalakról tájékozódnak, nagyobb valószínűséggel hiszik el az új koronavírussal kapcsolatos...","id":"20200927_koronavirus_alhirek_kozossegi_media_facebook_messenger_instagram_snapchat_osszeeskuves_elmeletek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d726491-4aa0-4ef7-beb4-0c19293ce32f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0164ffad-4179-4964-b25f-8537fcc50bda","keywords":null,"link":"/tudomany/20200927_koronavirus_alhirek_kozossegi_media_facebook_messenger_instagram_snapchat_osszeeskuves_elmeletek","timestamp":"2020. szeptember. 27. 18:03","title":"Több koronavírusos összeesküvés-elméletnek dől be, aki a közösségi médiából tájékozódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcaab082-368b-416b-8662-992cf86f9db2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bryan Ferry a Roxy Music-kal rocktörténelmet írt.\r

\r

","shortLead":"Bryan Ferry a Roxy Music-kal rocktörténelmet írt.\r

\r

","id":"20200926_75_eves_a_poptortenet_legnagyobb_dandyje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcaab082-368b-416b-8662-992cf86f9db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c922a8-110a-4095-b39b-6bb5c86e2d7b","keywords":null,"link":"/elet/20200926_75_eves_a_poptortenet_legnagyobb_dandyje","timestamp":"2020. szeptember. 26. 11:54","title":"75 éves a poptörténet legnagyobb dandyje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8ce5de-7c9e-4a97-9047-0bdd0bdc0c8d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szalaiék kikaptak. ","shortLead":"Szalaiék kikaptak. ","id":"20200926_Gulacsiek_dontetleneztek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af8ce5de-7c9e-4a97-9047-0bdd0bdc0c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569f4ac0-9064-42df-b65e-aa336399531e","keywords":null,"link":"/sport/20200926_Gulacsiek_dontetleneztek","timestamp":"2020. szeptember. 26. 18:04","title":"Gulácsiék döntetleneztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b1bee3-9235-4962-aa80-b806c374f284","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormányfő szerint a szabad pálinkafőzés gondolata vidéken született meg.","shortLead":"A kormányfő szerint a szabad pálinkafőzés gondolata vidéken született meg.","id":"20200927_orban_palinkafozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01b1bee3-9235-4962-aa80-b806c374f284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a6896f-a33c-4825-b4af-0f5d68f0922d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200927_orban_palinkafozes","timestamp":"2020. szeptember. 27. 13:46","title":"Orbán a tízéves pálinkafőzést ünnepelte Becsehelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]