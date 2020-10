Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29bc4172-9e86-4b59-ba0c-b5e64469cb2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyik közeli tanácsadójától kaphatta el a fertőzést az amerikai elnök.","shortLead":"Egyik közeli tanácsadójától kaphatta el a fertőzést az amerikai elnök.","id":"20201002_Donald_Trump_koronavirusos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29bc4172-9e86-4b59-ba0c-b5e64469cb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b36f1d4d-00b0-4678-9931-b0325cbd8874","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_Donald_Trump_koronavirusos","timestamp":"2020. október. 02. 07:15","title":"Donald Trump koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab56d95d-6175-459a-8995-a4315ff3ad77","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Ha nem kap engedélyt a stadionváltásra a Ferencváros, akkor csak 7300-an láthatják találkozónkként a meccseiket.","shortLead":"Ha nem kap engedélyt a stadionváltásra a Ferencváros, akkor csak 7300-an láthatják találkozónkként a meccseiket.","id":"20201002_uefa_fradi_puskas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab56d95d-6175-459a-8995-a4315ff3ad77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c057cb8-348a-449c-8bc6-54bfd536dae3","keywords":null,"link":"/sport/20201002_uefa_fradi_puskas","timestamp":"2020. október. 02. 20:10","title":"Az UEFA-n múlik, hogy játszhat-e két meccset a Fradi a Puskásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c63b722a-1c3d-4b89-9d7f-f363138f553c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzet szerint jövő januárban tapasztalnák a legnagyobb emelkedést a fizetésükben az orvosok. ","shortLead":"A Magyar Nemzet szerint jövő januárban tapasztalnák a legnagyobb emelkedést a fizetésükben az orvosok. ","id":"20201002_magyar_orvosi_kamara_beremeles_targyalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c63b722a-1c3d-4b89-9d7f-f363138f553c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba76e30-2b76-45f7-81c1-c184e7ed4f88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201002_magyar_orvosi_kamara_beremeles_targyalas","timestamp":"2020. október. 02. 10:10","title":"2023-ra fejeződhet be az orvosok 120 százalékos béremelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12dab614-f288-4eae-9350-562eee782695","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Leginkább Donald Trump amerikai elnök Nobel-békedíjért folytatott kampányát szolgálta az a Washington által kierőszakolt szerb–koszovói alku, ami a valóságban végrehajthatatlan.","shortLead":"Leginkább Donald Trump amerikai elnök Nobel-békedíjért folytatott kampányát szolgálta az a Washington által...","id":"202040__szerbkoszovoi_latszatalku__trumpto__neveto_harmadik__hamozott_leggomb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12dab614-f288-4eae-9350-562eee782695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81fd002f-f4ff-4089-b118-487c6a910330","keywords":null,"link":"/360/202040__szerbkoszovoi_latszatalku__trumpto__neveto_harmadik__hamozott_leggomb","timestamp":"2020. október. 03. 11:00","title":"A Nobel-békedíjra hajtó Trumpnak szervezték a szerb-koszovói alkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612819b9-c248-45ef-9994-b46e362cb836","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A first lady a karácsonyt is szidta egy hangfelvételen, amelyet egykori asszisztense készített és hozott nyilvánosságra.","shortLead":"A first lady a karácsonyt is szidta egy hangfelvételen, amelyet egykori asszisztense készített és hozott nyilvánosságra.","id":"20201002_Melania_Trump_bevandorlas_menekltek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=612819b9-c248-45ef-9994-b46e362cb836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94a55af-cf5d-4f50-8321-f77a6cc7e3c7","keywords":null,"link":"/elet/20201002_Melania_Trump_bevandorlas_menekltek","timestamp":"2020. október. 02. 11:21","title":"Melania Trump a férjéről: Azt mondják, én is benne vagyok, hogy olyan vagyok, mint ő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hadházy Ákos kikérte és közzétette a gép beszerzéséhez kapcsolódó szerződést.","shortLead":"Hadházy Ákos kikérte és közzétette a gép beszerzéséhez kapcsolódó szerződést.","id":"20201002_maszkgyarto_gep_hadhazy_akos_bvop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b983c5c4-8670-4769-849e-89ff450648b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201002_maszkgyarto_gep_hadhazy_akos_bvop","timestamp":"2020. október. 02. 13:07","title":"210 millióba került a gép, ami mégsem tud havonta 2,8 millió maszkot gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Tímea ismeretlen tettes ellen tesz feljelentést az át nem vett gyorstesztek ügyében. A részletekről korábban a hvg.hu írt.","shortLead":"Szabó Tímea ismeretlen tettes ellen tesz feljelentést az át nem vett gyorstesztek ügyében. A részletekről korábban...","id":"20201002_parbeszed_lelegeztetogep_gyorsteszt_kulugyminiszterium_kulugy_pro_concept","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fde6486-29f4-40cf-a818-4f20d345fbcb","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_parbeszed_lelegeztetogep_gyorsteszt_kulugyminiszterium_kulugy_pro_concept","timestamp":"2020. október. 02. 16:16","title":"A hvg.hu cikke után feljelentést tesz a külügy által át nem vett tesztek miatt a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c49c5a-aba4-400c-be3e-4990fc92d3e4","c_author":"hvg.hu","category":"_tudomany","description":"Akár már három hónap múlva elkezdődhet a koronavírus elleni oltóanyag tömeges alkalmazása Nagy-Britanniában, és megvan az esélye annak, hogy húsvétig minden felnőtt megkaphatja az oltást - idézte az MTI a brit The Times napilapot. A Times kormányzati forrásokra hivatkozva közölte a hírt. ","shortLead":"Akár már három hónap múlva elkezdődhet a koronavírus elleni oltóanyag tömeges alkalmazása Nagy-Britanniában, és megvan...","id":"20201003_koronavirus_oltas_husvet_brit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6c49c5a-aba4-400c-be3e-4990fc92d3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edb7558-a8d5-4dd8-a314-f2deb74fe6a5","keywords":null,"link":"/_tudomany/20201003_koronavirus_oltas_husvet_brit","timestamp":"2020. október. 03. 14:20","title":"Esélyes, hogy húsvétig minden brit felnőtt megkaphatja a koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]