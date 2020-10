Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b890ffb-37b2-4724-af13-2c1ecf9f5228","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Tíz éve történt Magyarország és Európa egyik legsúlyosabb ipari balesete. Bár a traumáról egyre kevesebbet beszélnek, és sokan inkább magukba temették, az emlékek élénkek, és van, akinek még most is jól esik kibeszélni a vörösiszap-katasztrófát.","shortLead":"Tíz éve történt Magyarország és Európa egyik legsúlyosabb ipari balesete. Bár a traumáról egyre kevesebbet beszélnek...","id":"20201004_vorosiszap_tiz_eve_kolontar_devecser_riport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b890ffb-37b2-4724-af13-2c1ecf9f5228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"796afd94-3c85-4d9b-a6f7-364ec7b0d36c","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_vorosiszap_tiz_eve_kolontar_devecser_riport","timestamp":"2020. október. 04. 07:00","title":"\"Hívott a nagymamám, hogy elment az áram és vörös lé ömlik be a ház ablakain\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ec7279-381e-4b66-a1c2-63db94258ed3","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Lenyűgöző koncertfelvételek a LGT amerikai és angliai turnéjáról, egy megrázó anya-fiú kapcsolat a 70-es évekből, társadalmi riport a disszidensek életéről – ennyi is elég lett volna egy izgalmas dokumentumfilmhez. A Loksi legendás gitárosáról, Barta Tamásról szóló Siess haza, vár a mama! azonban többet akart mutatni. A zenész karrierjéről, disszidálásról és főleg a rejtélyes haláláról viszont csak maszatol.\r

\r

","shortLead":"Lenyűgöző koncertfelvételek a LGT amerikai és angliai turnéjáról, egy megrázó anya-fiú kapcsolat a 70-es évekből...","id":"20201003_Most_akkor_ki_olte_meg_Barta_Tamast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0ec7279-381e-4b66-a1c2-63db94258ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738686b2-6286-4f01-9384-eb01b1f18bb4","keywords":null,"link":"/kultura/20201003_Most_akkor_ki_olte_meg_Barta_Tamast","timestamp":"2020. október. 03. 20:00","title":"Most akkor ki ölte meg Barta Tamást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbd0885-1e73-402c-9845-e5439993d450","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár az agrárminiszter mást mondott, a kormány szerint nincs tervben a zéró tolerancia módosítása.","shortLead":"Bár az agrárminiszter mást mondott, a kormány szerint nincs tervben a zéró tolerancia módosítása.","id":"20201004_A_kormany_tisztazta_akarjake_engedni_a_spicces_vezetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dbd0885-1e73-402c-9845-e5439993d450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461a837d-3002-4433-8e90-444fb58ef343","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_A_kormany_tisztazta_akarjake_engedni_a_spicces_vezetest","timestamp":"2020. október. 04. 08:50","title":"A kormány tisztázta, akarják-e engedni a spicces vezetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13590398-e5f7-4f7b-a0a8-950c9409faf7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kiberbiztonsági szakértők szerint feltételezhetően orosz hackerek törtek be és loptak adatokat egy meg nem nevezett amerikai kormányzati célponttól. A támadásról szóló jelentésben egy magyar IP-cím is előkerült.","shortLead":"Amerikai kiberbiztonsági szakértők szerint feltételezhetően orosz hackerek törtek be és loptak adatokat egy meg nem...","id":"20201005_fancy_bear_orosz_hacker_kibertamadas_cisa_magyar_ip","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13590398-e5f7-4f7b-a0a8-950c9409faf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72fef5a4-914b-4339-aed9-11a2888edeb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_fancy_bear_orosz_hacker_kibertamadas_cisa_magyar_ip","timestamp":"2020. október. 05. 14:33","title":"Magyar szerveren keresztül törhettek be egy amerikai kormányzati ügynökséghez orosz hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legújabb olvasásszociológiai kutatás szerint az elmúlt 15 év alatt újabb nagy lépést tett az ország a könyvmentes élet felé. A rendszeres könyvolvasók aránya a rendszerváltáskor még közel háromszor akkora volt, mint jelenleg.","shortLead":"A legújabb olvasásszociológiai kutatás szerint az elmúlt 15 év alatt újabb nagy lépést tett az ország a könyvmentes...","id":"202040_olvasasszociologiai_gyorsfenykep_ujabblepesakonyvmentes_elet_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48575ef7-8078-43e9-ac40-3043239378f8","keywords":null,"link":"/360/202040_olvasasszociologiai_gyorsfenykep_ujabblepesakonyvmentes_elet_fele","timestamp":"2020. október. 04. 11:00","title":"Magyarországon a felnőttek több mint fele soha nem vesz könyvet a kezébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e4cb56-cbb7-4222-a721-1368c77eecfb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hadászati stabilitásról folytatott orosz-amerikai konzultációk újabb fordulóját hétfőn Helsinkiben fogják megtartani.","shortLead":"A hadászati stabilitásról folytatott orosz-amerikai konzultációk újabb fordulóját hétfőn Helsinkiben fogják megtartani.","id":"20201004_Moszkva_oroszamerikai_konzultacio_lesz_hetfon_a_hadaszati_stabilitasrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35e4cb56-cbb7-4222-a721-1368c77eecfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6339cb07-484b-4ea6-80f0-c82185359314","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Moszkva_oroszamerikai_konzultacio_lesz_hetfon_a_hadaszati_stabilitasrol","timestamp":"2020. október. 04. 20:05","title":"Moszkva: orosz-amerikai konzultáció lesz hétfőn a hadászati stabilitásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c79fc8a-568e-46fb-a2ae-8c9c46d84065","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy sor korlátozást vezetnek be a francia fővárosban, miután a koronavírus-fertőzöttek magas száma miatt maximálisra emelik a járvány miatti készültséget. Így például egyetlen bár sem nyithat ki a következő két hétben.","shortLead":"Egy sor korlátozást vezetnek be a francia fővárosban, miután a koronavírus-fertőzöttek magas száma miatt maximálisra...","id":"20201005_koronavirus_parizs_keszultseg_kocsmak_bezarnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c79fc8a-568e-46fb-a2ae-8c9c46d84065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e732ba-c3ce-4716-afc3-72cbeec206db","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_koronavirus_parizs_keszultseg_kocsmak_bezarnak","timestamp":"2020. október. 05. 10:34","title":"A legmagasabb riasztási övezetbe kerül Párizs, annyi a koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a50d54-4ba3-4f06-8130-573deb9da0c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A plugin hibrid hajtásláncú újdonság elektromos módban maximum 140 km/h-val képes gurulni.","shortLead":"A plugin hibrid hajtásláncú újdonság elektromos módban maximum 140 km/h-val képes gurulni.","id":"20201005_78_kilometeres_villanyhatotavval_bir_a_zold_rendszamos_uj_audi_a3","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63a50d54-4ba3-4f06-8130-573deb9da0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb92789-c6d5-41fc-a845-cd09a58c6d7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201005_78_kilometeres_villanyhatotavval_bir_a_zold_rendszamos_uj_audi_a3","timestamp":"2020. október. 05. 11:21","title":"78 kilométeres villanyhatótávval bír a zöld rendszámos új Audi A3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]