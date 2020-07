Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szent János Kórházba vitték őket a mentők.\r

","shortLead":"A Szent János Kórházba vitték őket a mentők.\r

","id":"20200702_kidolt_fa_serules_mentok_szent_janos_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c0fca6-03eb-499f-81f2-440be31e95f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_kidolt_fa_serules_mentok_szent_janos_korhaz","timestamp":"2020. július. 02. 17:21","title":"Fa dőlt két emberre az I. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e86e763-2e08-4b5f-ac97-dfc38657c35e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország egyes területein akár 50 mm-nél is több csapadék eshet, és nagy méretű jég is valószínű.","shortLead":"Az ország egyes területein akár 50 mm-nél is több csapadék eshet, és nagy méretű jég is valószínű.","id":"20200702_zivatar_hoseg_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e86e763-2e08-4b5f-ac97-dfc38657c35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ed196a7-cc6f-41f1-8e77-7d013663085e","keywords":null,"link":"/elet/20200702_zivatar_hoseg_idojaras","timestamp":"2020. július. 02. 11:02","title":"Jégeső és viharos szél jön, de közben megmarad a hőség is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd216bd-5618-4db5-9d39-f3108b9a6617","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt fideszes polgármester előtt egy meghökkentő rajzon ábrázolják Baranyi Krisztinát, akinek egy korábbi mondatát idézték fel a karikatúrán.","shortLead":"A volt fideszes polgármester előtt egy meghökkentő rajzon ábrázolják Baranyi Krisztinát, akinek egy korábbi mondatát...","id":"20200702_baranyi_krisztina_rajz_bacskai_janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdd216bd-5618-4db5-9d39-f3108b9a6617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b952793b-6a5a-42b1-b398-fde00fd0f807","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_baranyi_krisztina_rajz_bacskai_janos","timestamp":"2020. július. 02. 10:25","title":"Egy Baranyi Krisztinát ábrázoló gúnyrajz lóg elődje, Bácskai János asztalán a közgyűlésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ee50dd-9adf-4abb-8478-9252ecdcba25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felfegyverzett támadók nyitottak tüzet az Irapuato városában található drogrehabilitációs központban, 24 ember meghalt, 7-en pedig megsebesültek.","shortLead":"Felfegyverzett támadók nyitottak tüzet az Irapuato városában található drogrehabilitációs központban, 24 ember meghalt...","id":"20200702_irapuato_mexiko_meszarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88ee50dd-9adf-4abb-8478-9252ecdcba25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6079862-32f0-4288-ac84-a905418036c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200702_irapuato_mexiko_meszarlas","timestamp":"2020. július. 02. 05:51","title":"Lemészároltak 24 embert egy mexikói drogrehabilitációs központban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024a61be-4c88-4955-88c3-0d96be7f1b5f","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A gazdasági válság példátlan, és még mélyülhet, ha elindul a vírusfertőzés második hulláma. Ha nem lesz ilyen, akkor kilőhet a növekedés. Az IMF friss jelentése is megerősítette, hogy senki sem tud semmi biztosat, csak azt, hogy a globális járvány korszakhatárt húzott a világgazdaságban.","shortLead":"A gazdasági válság példátlan, és még mélyülhet, ha elindul a vírusfertőzés második hulláma. Ha nem lesz ilyen, akkor...","id":"202027__vilaggazdasagi_kilatasok__valsaghatas__melyrepules__biztosan_bizonytalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=024a61be-4c88-4955-88c3-0d96be7f1b5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd1a5950-cdf7-4797-baa7-db76d59c2fc8","keywords":null,"link":"/360/202027__vilaggazdasagi_kilatasok__valsaghatas__melyrepules__biztosan_bizonytalan","timestamp":"2020. július. 02. 15:00","title":"A világháborús hadigazdálkodás idején sem volt akkora bajban a világgazdaság, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482ed3a7-b136-4ed4-99bd-d6015abe42be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az őrök testi kényszert, gázspray-t, rendőrbotot és bilincset alkalmazhatnak.","shortLead":"Az őrök testi kényszert, gázspray-t, rendőrbotot és bilincset alkalmazhatnak.","id":"20200703_iskolarendorok_parlament_szavazas_oktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=482ed3a7-b136-4ed4-99bd-d6015abe42be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0215e64d-a506-4b9f-a745-9d4038bc9cd3","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_iskolarendorok_parlament_szavazas_oktatas","timestamp":"2020. július. 03. 12:42","title":"Megszavazták: szeptembertől jönnek az iskolarendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jean Asselborn a Die Pressének azt mondta korábban, hogy Magyarország már nem demokrácia. Erre reagált most a magyar külügyminiszter.","shortLead":"Jean Asselborn a Die Pressének azt mondta korábban, hogy Magyarország már nem demokrácia. Erre reagált most a magyar...","id":"20200702_szijjarto_peter_kulugyminiszter_jean_asselborn_demokracia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d51e591-d23b-46ba-8d6f-a7f9d913d83f","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_szijjarto_peter_kulugyminiszter_jean_asselborn_demokracia","timestamp":"2020. július. 02. 20:37","title":"Szijjártó szerint a luxemburgi külügyminiszter súlyos hungarofóbiától szenved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3767b9-fff8-4d3f-bad1-23bd63f5f801","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"1900. július 2-án a Bodeni-tó felett nyolc percet repült.\r

\r

","shortLead":"1900. július 2-án a Bodeni-tó felett nyolc percet repült.\r

\r

","id":"20200702_120_eve_tette_meg_elso_utjat_a_Zeppelinleghajo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df3767b9-fff8-4d3f-bad1-23bd63f5f801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab8f074-ddc1-41ca-8d92-53d55f9e1771","keywords":null,"link":"/elet/20200702_120_eve_tette_meg_elso_utjat_a_Zeppelinleghajo","timestamp":"2020. július. 02. 10:42","title":"120 éve tette meg első útját a Zeppelin-léghajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]