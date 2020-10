Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legújabb olvasásszociológiai kutatás szerint az elmúlt 15 év alatt újabb nagy lépést tett az ország a könyvmentes élet felé. A rendszeres könyvolvasók aránya a rendszerváltáskor még közel háromszor akkora volt, mint jelenleg.","shortLead":"A legújabb olvasásszociológiai kutatás szerint az elmúlt 15 év alatt újabb nagy lépést tett az ország a könyvmentes...","id":"202040_olvasasszociologiai_gyorsfenykep_ujabblepesakonyvmentes_elet_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48575ef7-8078-43e9-ac40-3043239378f8","keywords":null,"link":"/360/202040_olvasasszociologiai_gyorsfenykep_ujabblepesakonyvmentes_elet_fele","timestamp":"2020. október. 04. 11:00","title":"Magyarországon a felnőttek több mint fele soha nem vesz könyvet a kezébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ötös nem volt.","shortLead":"Ötös nem volt.","id":"20201003_Egesz_jol_fizetett_a_negyes_is_a_lotton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef909d8-3501-46a8-a1be-b07e12504331","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201003_Egesz_jol_fizetett_a_negyes_is_a_lotton","timestamp":"2020. október. 03. 20:15","title":"Egész jól fizetett a négyes is a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c552290-6bb1-4e97-b16a-c4aeb256285a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kórházból üzent a koronavírusos elnök.","shortLead":"A kórházból üzent a koronavírusos elnök.","id":"20201003_Trump_azt_tweeteli_hogy_jol_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c552290-6bb1-4e97-b16a-c4aeb256285a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6878d0-587d-477e-a4f6-a6a71ceef817","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Trump_azt_tweeteli_hogy_jol_van","timestamp":"2020. október. 03. 19:53","title":"Trump azt tweeteli, hogy jól van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85a2edb-a9d9-41a9-ba26-fa351a18cc1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Folytatódik a kényes ügy.","shortLead":"Folytatódik a kényes ügy.","id":"20201004_Mar_az_onkormanyzat_is_vizsgalodik_Rakay_Philip_lakascsereje_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d85a2edb-a9d9-41a9-ba26-fa351a18cc1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f087ed-a399-4ab6-8c0d-e6d4464a879b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201004_Mar_az_onkormanyzat_is_vizsgalodik_Rakay_Philip_lakascsereje_miatt","timestamp":"2020. október. 04. 10:30","title":"Már az önkormányzat is vizsgálódik Rákay Philip lakáscseréje miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20db4526-7267-4df7-bb0a-00c19fbfb76b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mary Trump szerint a nagybátyja a „megbocsáthatatlan gyengeség” jelét látja a betegségben – ezért is esik nehezére, hogy elismerje.","shortLead":"Mary Trump szerint a nagybátyja a „megbocsáthatatlan gyengeség” jelét látja a betegségben – ezért is esik nehezére...","id":"20201005_Donald_Trump_unokahuganak_megvan_a_velemenye_az_elnok_betegsegerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20db4526-7267-4df7-bb0a-00c19fbfb76b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840259ea-e187-43a7-910c-3dc0b9e22ed4","keywords":null,"link":"/elet/20201005_Donald_Trump_unokahuganak_megvan_a_velemenye_az_elnok_betegsegerol","timestamp":"2020. október. 05. 12:10","title":"Donald Trump unokahúgának megvan a véleménye az elnök betegségéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó karambolozott Nagyszentjánosnál.\r

","shortLead":"Két autó karambolozott Nagyszentjánosnál.\r

","id":"20201003_Halalos_baleset_tortent_az_1es_fouton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976a44c0-5361-488e-aee3-51bfddf4f930","keywords":null,"link":"/cegauto/20201003_Halalos_baleset_tortent_az_1es_fouton","timestamp":"2020. október. 03. 14:49","title":"Halálos baleset történt az 1-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a264a4-122b-41a4-849f-8ad9ed4e75ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2023-tól csaknem 2,4 millió forintot kereshet egy idős orvos. A kormány most beterjesztett javaslata átalakítja az orvosok jogviszonyát is, és jelentősen szűkülhet a magánellátásban is dolgozók mozgástere, ami természetesen a betegeket is érinti. ","shortLead":"2023-tól csaknem 2,4 millió forintot kereshet egy idős orvos. A kormány most beterjesztett javaslata átalakítja...","id":"20201005_Megjelent_az_orvosi_beremelesrol_szolo_torvenyjavaslat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00a264a4-122b-41a4-849f-8ad9ed4e75ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9c29b8-f576-4818-808f-2f136239f4d4","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_Megjelent_az_orvosi_beremelesrol_szolo_torvenyjavaslat","timestamp":"2020. október. 05. 13:22","title":"Ára van a nagy orvosi béremelésnek: szigorú összeférhetetlenségi szabályok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány is nagyjából harmadával kevesebbet költ építkezésre, de a megrendeléseinek száma még nőtt is 2019-hez képest. Budapesten költik a legtöbb pénzt.","shortLead":"A kormány is nagyjából harmadával kevesebbet költ építkezésre, de a megrendeléseinek száma még nőtt is 2019-hez képest...","id":"20201005_kevesebb_az_epitoipari_kozbeszerzes_az_onkormanyzatoknal_a_legnagyobb_a_visszaeses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd15c86-f052-41c3-96d9-358bd09ccf2e","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_kevesebb_az_epitoipari_kozbeszerzes_az_onkormanyzatoknal_a_legnagyobb_a_visszaeses","timestamp":"2020. október. 05. 08:05","title":"Jóval kevesebb idén az építőipari közbeszerzés, a tavalyi felére esett az önkormányzati megrendelések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]