Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20bb3091-1f9d-4e6a-8d07-994a8be327d8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szeptember 30-án bukkant a rendőrség lehallgatókészülékre a Fejér megyei településen, jelenleg tiltott adatszerzés gyanúja miatt folyik nyomozás ismeretlen tettes ellen.","shortLead":"Szeptember 30-án bukkant a rendőrség lehallgatókészülékre a Fejér megyei településen, jelenleg tiltott adatszerzés...","id":"20201014_Feloszlott_a_kepviselotestulet_Gyuron_ahol_poloskat_talaltak_polgarmesteri_hivatalban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20bb3091-1f9d-4e6a-8d07-994a8be327d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f45f5856-4ab3-4656-ba39-4a3ec0b10c6f","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_Feloszlott_a_kepviselotestulet_Gyuron_ahol_poloskat_talaltak_polgarmesteri_hivatalban","timestamp":"2020. október. 14. 14:45","title":"Feloszlott a képviselő-testület Gyúrón, ahol poloskát találtak a polgármesteri hivatalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbe50fa-8388-4a71-93ae-f435639fc67e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelentős könnyítéseket tartalmaz a kormány őszi adócsomagja, amelyet kedd délután nyújtott be az Országgyűlésnek a Pénzügyminisztérium. A javaslat alapján jövőre már az adóhatóság készítheti az áfabevallást is.","shortLead":"Jelentős könnyítéseket tartalmaz a kormány őszi adócsomagja, amelyet kedd délután nyújtott be az Országgyűlésnek...","id":"20201013_Itt_az_uj_adocsomag_kedvezobb_kivaszabalyok_adomentes_palinka_novekvo_cigarettaado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acbe50fa-8388-4a71-93ae-f435639fc67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6ab97a-a20a-4223-9c8f-97510a660b0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_Itt_az_uj_adocsomag_kedvezobb_kivaszabalyok_adomentes_palinka_novekvo_cigarettaado","timestamp":"2020. október. 13. 19:38","title":"Itt az új adócsomag: kedvezőbb kiva-szabályok, adómentes pálinka, növekvő cigarettaadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde23614-c5ca-4b26-bafd-5f8c1d65f1b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kevlárt, karbont és alumíniumot nagy mennyiségben felvonultató elektromos autó végsebessége megközelíti az 500 km/h-t. ","shortLead":"A kevlárt, karbont és alumíniumot nagy mennyiségben felvonultató elektromos autó végsebessége megközelíti az 500...","id":"20201014_24_villanymotor_az_5200_loeros_bolgar_hiperautoban_alieno_arcanum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bde23614-c5ca-4b26-bafd-5f8c1d65f1b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c38815-cb99-41d9-8d34-b6c6be595c09","keywords":null,"link":"/cegauto/20201014_24_villanymotor_az_5200_loeros_bolgar_hiperautoban_alieno_arcanum","timestamp":"2020. október. 14. 06:41","title":"24 villanymotor az 5200 lóerős bolgár hiperautóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424275ac-dc7a-42b3-ae1b-be7dbf506c8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szokásos szeptemberi menetrendhez képest kis csúszással ugyan, de elérkezett az Apple nagy napja, jó pár újdonságának, köztük elsősorban az idei iPhone-oknak bemutatása. Az interneten élőben követhetjük az eseményeket.","shortLead":"A szokásos szeptemberi menetrendhez képest kis csúszással ugyan, de elérkezett az Apple nagy napja, jó pár...","id":"20201013_apple_hi_speed_iphone_12_esemeny_elo_kozvetites_video_oktober_13","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=424275ac-dc7a-42b3-ae1b-be7dbf506c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7273d54-ea20-41ca-abd2-71b2896c3e46","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_apple_hi_speed_iphone_12_esemeny_elo_kozvetites_video_oktober_13","timestamp":"2020. október. 13. 10:03","title":"Élőben nézheti ma este az új iPhone-ok érkezését, mutatjuk a hivatalos csatornákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f76583-1225-4a0a-8c59-79a47b9fd69f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A norvég kormányfő szerint a légitársaság akadályozza, hogy a dolgozói szakszervezetbe tömörüljenek. ","shortLead":"A norvég kormányfő szerint a légitársaság akadályozza, hogy a dolgozói szakszervezetbe tömörüljenek. ","id":"20201014_A_Wizz_Air_elleni_bojkottra_szolit_fel_a_norveg_miniszterelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41f76583-1225-4a0a-8c59-79a47b9fd69f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776b4e58-da8a-46be-a9cd-d5f370d20865","keywords":null,"link":"/kkv/20201014_A_Wizz_Air_elleni_bojkottra_szolit_fel_a_norveg_miniszterelnok","timestamp":"2020. október. 14. 15:50","title":"Bojkottálja a Wizz Airt a norvég miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412f2c45-f1c1-453f-b018-fdf1244d12e7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Két új számot adott ki kedden Stevie Wonder, amelyek szeretetre és összefogásra biztatnak a válságos időszakban, amikor a rendszerszintű rasszizmusból fakadó problémák mellett a járvánnyal is meg kell küzdeni.","shortLead":"Két új számot adott ki kedden Stevie Wonder, amelyek szeretetre és összefogásra biztatnak a válságos időszakban, amikor...","id":"20201014_Osszefogast_ker_Stevie_Wonder","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=412f2c45-f1c1-453f-b018-fdf1244d12e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ecfdc19-99a5-41af-9950-2021fad92468","keywords":null,"link":"/kultura/20201014_Osszefogast_ker_Stevie_Wonder","timestamp":"2020. október. 14. 10:43","title":"Összefogást kér Stevie Wonder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lakáskiadással foglalkozók haszna akár 25 százalékkal is csökkenhetett egy év alatt, ám tömeges eladási hullám így sem várható a Takarék Index elemzői szerint.","shortLead":"A lakáskiadással foglalkozók haszna akár 25 százalékkal is csökkenhetett egy év alatt, ám tömeges eladási hullám...","id":"20201014_Nagyot_buktak_iden_a_befektetesi_cellal_lakast_vasarlok_de_sajnalni_azert_nem_kell_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8582289-9cc8-46f3-87da-1baf740368df","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201014_Nagyot_buktak_iden_a_befektetesi_cellal_lakast_vasarlok_de_sajnalni_azert_nem_kell_oket","timestamp":"2020. október. 14. 11:37","title":"Nagyot buktak idén a befektetési céllal lakást vásárlók, de sajnálni azért nem kell őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3c122ab-71b7-4239-8883-0c182dc11a2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az infektológus szerint hiba, hogy a mentők végzik a mintavételeket.","shortLead":"Az infektológus szerint hiba, hogy a mentők végzik a mintavételeket.","id":"20201013_Pusztai_Erzsebet_inftektologus_lelegeztetogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3c122ab-71b7-4239-8883-0c182dc11a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb934733-44a4-4345-a352-c9ed5bc13543","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_Pusztai_Erzsebet_inftektologus_lelegeztetogep","timestamp":"2020. október. 13. 17:28","title":"Pusztai Erzsébet: A lélegeztetőgépre kerülők 60 százaléka meghal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]