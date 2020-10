Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elsőként a bérletesek vásárolhatnak belépőt a Dinamo Kijev, a Juventus és az FC Barcelona elleni, hazai mérkőzésekre.\r

","shortLead":"Elsőként a bérletesek vásárolhatnak belépőt a Dinamo Kijev, a Juventus és az FC Barcelona elleni, hazai mérkőzésekre.\r

","id":"20201017_ferencvaros_bl_jegy_berlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1512ec03-f48a-4517-ba9d-fc568124017e","keywords":null,"link":"/sport/20201017_ferencvaros_bl_jegy_berlet","timestamp":"2020. október. 17. 17:09","title":"Hétfőtől lehet jegyet venni a Fradi BL-meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár Kásler Miklós miniszteri utasításában arról írt, hogy koronavírussal fertőzött vagy fertőzésgyanús beteget nem vihetnek gyerekkórházakba, kiderült, hogy ebben az esetben van kivétel.","shortLead":"Bár Kásler Miklós miniszteri utasításában arról írt, hogy koronavírussal fertőzött vagy fertőzésgyanús beteget nem...","id":"20201016_emmi_koronavirus_gyermek_ellatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b9fbcd-e396-4d39-8213-8be9e3ba517b","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_emmi_koronavirus_gyermek_ellatas","timestamp":"2020. október. 16. 16:04","title":"Emmi: Öt kórházban látnak el koronavírusos gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3abf69d-129a-492a-b25f-44c1fe4c2f22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alkalmi tolvaj úgy vélte, hamarabb hazajut, ha kocsiba ül, de nem számolt a kormányzárral.","shortLead":"Az alkalmi tolvaj úgy vélte, hamarabb hazajut, ha kocsiba ül, de nem számolt a kormányzárral.","id":"20201016_lopasi_kiserlet_autotolvaj_suzuki_terfigyelo_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3abf69d-129a-492a-b25f-44c1fe4c2f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90abb477-0aff-4c15-945d-b3ffa9443188","keywords":null,"link":"/cegauto/20201016_lopasi_kiserlet_autotolvaj_suzuki_terfigyelo_rendorseg","timestamp":"2020. október. 16. 18:29","title":"Videón a részeg tolvaj, aki hiába tologatta a fehér Suzukit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nincs bizonyíték, nincs miért vizsgálódni, mondta az izraeli főügyész. Netanjahunak három másik ügye is van.","shortLead":"Nincs bizonyíték, nincs miért vizsgálódni, mondta az izraeli főügyész. Netanjahunak három másik ügye is van.","id":"20201016_benjamin_netanjahu_korrupciogyanu_tengeralattjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf78aab-c3d7-491d-b845-5b310c2227ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201016_benjamin_netanjahu_korrupciogyanu_tengeralattjaro","timestamp":"2020. október. 16. 06:24","title":"Nem indítanak nyomozást Netanjahu újabb korrupciógyanús ügyletei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eeebd74-b1b9-4f06-bf76-b2e4fb64a83d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Három évszakban vizsgálták a Baradla levegőjének hatását, és úgy tűnik, jót tesz.","shortLead":"Három évszakban vizsgálták a Baradla levegőjének hatását, és úgy tűnik, jót tesz.","id":"20201016_Javitottak_a_betegek_allapotat_a_probaterapiak_Aggteleken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8eeebd74-b1b9-4f06-bf76-b2e4fb64a83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c1942a-d5af-4848-9d1e-411d640215d4","keywords":null,"link":"/zhvg/20201016_Javitottak_a_betegek_allapotat_a_probaterapiak_Aggteleken","timestamp":"2020. október. 16. 17:22","title":"Segíthet az aggteleki barlangi levegő a légzőszervi megbetegedésben szenvedőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hatóanyagot mostanra Magyarországon is gyártják, illetve használják a covidos pácienseknél. A vizsgálat eredményei még nem kerültek be a tudományos lapokba, ellenőrzésre várnak.","shortLead":"A hatóanyagot mostanra Magyarországon is gyártják, illetve használják a covidos pácienseknél. A vizsgálat eredményei...","id":"20201016_koronavirus_covid_19_kezeles_hatoanyag_who_remdesivir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f999c85-4b7b-4627-9c94-83386060ed28","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_koronavirus_covid_19_kezeles_hatoanyag_who_remdesivir","timestamp":"2020. október. 16. 08:43","title":"Egy óriási kutatás szerint a remdesivir annyira mégsem jó a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf335e7-f33e-49c6-9099-21e569e7ace6","c_author":"","category":"vilag","description":"Az elnök engedély nélkül használta az egyik kampányrendezvényen az In The Air Tonight című dalt.","shortLead":"Az elnök engedély nélkül használta az egyik kampányrendezvényen az In The Air Tonight című dalt.","id":"20201017_Donald_Trumpnak_most_mar_Phil_Collins_ugyvedeivel_is_szamolnia_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddf335e7-f33e-49c6-9099-21e569e7ace6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc3b136-2c52-44b7-85b4-4902387ebceb","keywords":null,"link":"/vilag/20201017_Donald_Trumpnak_most_mar_Phil_Collins_ugyvedeivel_is_szamolnia_kell","timestamp":"2020. október. 17. 07:50","title":"Donald Trumpnak most már Phil Collins ügyvédeivel is számolnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e07412-8f8e-4d7d-be83-96280d144f8f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az emberek általában két okból segítenek másoknak: szeretnének valamit visszaadni a közösségnek, vagy várnak cserébe valamit. Voltaképp mindkét indok jó – vezetőként mégis érdemes minél gyakran az előbbi indíttatásból segíteni.","shortLead":"Az emberek általában két okból segítenek másoknak: szeretnének valamit visszaadni a közösségnek, vagy várnak cserébe...","id":"20201016_Segitsunk_hogy_valoban_vezethessunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99e07412-8f8e-4d7d-be83-96280d144f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acded47b-d782-4456-a1ac-3e417f1ae3be","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201016_Segitsunk_hogy_valoban_vezethessunk","timestamp":"2020. október. 16. 19:15","title":"Segítsünk, hogy valóban vezethessünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]