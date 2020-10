Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár Kásler Miklós miniszteri utasításában arról írt, hogy koronavírussal fertőzött vagy fertőzésgyanús beteget nem vihetnek gyerekkórházakba, kiderült, hogy ebben az esetben van kivétel.","shortLead":"Bár Kásler Miklós miniszteri utasításában arról írt, hogy koronavírussal fertőzött vagy fertőzésgyanús beteget nem...","id":"20201016_emmi_koronavirus_gyermek_ellatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b9fbcd-e396-4d39-8213-8be9e3ba517b","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_emmi_koronavirus_gyermek_ellatas","timestamp":"2020. október. 16. 16:04","title":"Emmi: Öt kórházban látnak el koronavírusos gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1220ea-a3d5-4a0c-8c48-9543b17d2a4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A lényeg: 2050-re nem lesz burgonya, vége a krumplis tésztás időnek.","shortLead":"A lényeg: 2050-re nem lesz burgonya, vége a krumplis tésztás időnek.","id":"20201016_klimavaltozas_karbonsemlegesseg_anzselika_habpatron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e1220ea-a3d5-4a0c-8c48-9543b17d2a4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4c96a1-6597-4325-b101-0cdd08b269f0","keywords":null,"link":"/zhvg/20201016_klimavaltozas_karbonsemlegesseg_anzselika_habpatron","timestamp":"2020. október. 16. 10:51","title":"Eddig nem értette a klímaváltozást vagy a karbonsemlegességet? Anzselika Habpatron elmagyarázza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5425f6c7-fd59-4b9e-9c65-df174950d04f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyelőre nem világos, hogy a gyógyultak mennyi idő múltán lesznek ismét fogékonyak a fertőzésre.","shortLead":"Az egyelőre nem világos, hogy a gyógyultak mennyi idő múltán lesznek ismét fogékonyak a fertőzésre.","id":"20201017_A_koronavirus_terjedesevel_varhatok_az_ujrafertozodesek_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5425f6c7-fd59-4b9e-9c65-df174950d04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2d65c1-b533-42f1-b250-23da64486df7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201017_A_koronavirus_terjedesevel_varhatok_az_ujrafertozodesek_is","timestamp":"2020. október. 17. 11:22","title":"A koronavírus terjedésével várhatók az újrafertőződések is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77715c08-ca62-420d-9bd0-d199e2e02b11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bejelentette a OnePlus idei második és ebben az évben utolsó csúcstelefonját, a OnePlus 8T-t. Még el sem jutott a felhasználókhoz a telefon, de máris ki kellett állnia a tortúratesztet.","shortLead":"Bejelentette a OnePlus idei második és ebben az évben utolsó csúcstelefonját, a OnePlus 8T-t. Még el sem jutott...","id":"20201016_oneplus_8t_tartossagi_teszt_karcolas_egetes_hajlitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77715c08-ca62-420d-9bd0-d199e2e02b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ca44d7-da0b-4276-a51a-6cb0ee021a1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_oneplus_8t_tartossagi_teszt_karcolas_egetes_hajlitas","timestamp":"2020. október. 16. 12:13","title":"Videón, ahogyan megkínozzák az épphogy csak bejelentett OnePlus 8T-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9dc98d-d0c4-4587-b15a-91213c3be684","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A címbéli kérdés a szó szoros értelmében értendő, és a Rögbi Világszövetség (World Rugby) válasza az, hogy ilyenkor a gyengébb felépítésű játékos nagyobb sérülésveszélynek van kitéve. A szövetség tehát a napokban úgy döntött, hogy biztonsági okokból transz nők nem játszhatnak nemzetközi meccseken. A tudomány álláspontja nem egységes, pedig a kérdés tisztázása több sportágban is fontos lenne.","shortLead":"A címbéli kérdés a szó szoros értelmében értendő, és a Rögbi Világszövetség (World Rugby) válasza az, hogy ilyenkor...","id":"20201016_transz_no_sportolok_rogbi_tesztoszteron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd9dc98d-d0c4-4587-b15a-91213c3be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de209f75-bb1d-4e1d-8749-7b3810926bba","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_transz_no_sportolok_rogbi_tesztoszteron","timestamp":"2020. október. 16. 18:03","title":"Mi történik, ha egy transz nő ütközik egy született nővel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8377cbb-8c79-467c-9363-5030d3e02f10","c_author":"HVG","category":"360","description":"Oscar-díjra jelölt filmet is bemutatnak az idei Lengyel Filmtavaszon, amit a járvány miatt most rendeznek meg, de csak online. A nézők így a saját foteljeikből élvezhetik a kortárs lengyel filmművészet legújabb alkotásait.","shortLead":"Oscar-díjra jelölt filmet is bemutatnak az idei Lengyel Filmtavaszon, amit a járvány miatt most rendeznek meg, de csak...","id":"202042_film__otthoni_fotelbol_lengyel_filmtavasz__osszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8377cbb-8c79-467c-9363-5030d3e02f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ce572d-6355-4ee3-a1aa-65331e91e7d2","keywords":null,"link":"/360/202042_film__otthoni_fotelbol_lengyel_filmtavasz__osszel","timestamp":"2020. október. 17. 13:40","title":"Maszk nélkül is megnézheti a legsikeresebb lengyel filmeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezen a héten egész jól eloszlottak a számok. ","shortLead":"Ezen a héten egész jól eloszlottak a számok. ","id":"20201017_Itt_vannak_az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054f4eb8-124b-4544-bc04-fc05cd47c378","keywords":null,"link":"/kkv/20201017_Itt_vannak_az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2020. október. 17. 19:51","title":"Itt vannak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elsőként a bérletesek vásárolhatnak belépőt a Dinamo Kijev, a Juventus és az FC Barcelona elleni, hazai mérkőzésekre.\r

","shortLead":"Elsőként a bérletesek vásárolhatnak belépőt a Dinamo Kijev, a Juventus és az FC Barcelona elleni, hazai mérkőzésekre.\r

","id":"20201017_ferencvaros_bl_jegy_berlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1512ec03-f48a-4517-ba9d-fc568124017e","keywords":null,"link":"/sport/20201017_ferencvaros_bl_jegy_berlet","timestamp":"2020. október. 17. 17:09","title":"Hétfőtől lehet jegyet venni a Fradi BL-meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]