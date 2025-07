Kijöttek a legapróbb részletek is az Otthon Start hitelprogramról

„A meglévő programok és intézkedések mellett a lakáspolitikának szüksége van egy olyan kedvező, államilag kamattámogatott, elsődlegesen nem demográfiai célú hiteltermékre, amely már rövidtávon is kézzelfogható otthonteremtési lehetőséget kínál az első lakástulajdonukat megszerezni vágyók számára” – olvasható az Otthon Start hitelprogram feltételeit és kereteit részletező kormányrendelet indokolásában. A dokumentumot hétfőn este bocsátották társadalmi egyeztetésre a kormányzati honlapon.

A hitelprorgram révén legfeljebb 50 millió forint vehető fel 25 éves futamidővel, fix 3 százalékos ügyfélkamattal. Nem tettek mellé gyermekvállalási kötelezettséget, házasnak sem kell lenni, be lehet vonni adóstársat, és egyéb lakáscélú állami támogatások igénybe vétele sem kizáró körülmény.

A kölcsönből új vagy használt kizárólag magyarországi ingatlant lehet vásárolni, de ingatlanépítésre is felhasználható, és akár 10 százalékos önrész is elég lehet. Fontos megkötések is vannak azonban, így például

legfeljebb 1,5 millió forintos négyzetméterárú lakást lehet venni vele, és teljes ára lakás esetén legfeljebb 100 millió, családi ház esetén 150 millió forint lehet,

hitelkiváltásra nem szabad használni, így nem cserélhető le rá egy meglévő lakás-előtakarékossági szerződés alapján folyósított lakáskölcsön, áthidaló kölcsön, illetve a meglévő kölcsöntartozás,

egyvalaki összesen egy alkalommal igényelheti, akkor sem mehet újra, ha már egyszer visszafizette,

vásárolni vagy építeni csak belterületi lakást vagy egylakásos lakóépületet (családi ház) lehet,

építés esetén “a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre” lehet fordítani,

csak olyan igényelheti, akinek előtte legalább 10 évig nem volt ingatlanban tulajdonrésze.

Vannak viszont kivételek is, így például az is igényelheti, akinek

van (vagy volt az elmúlt 10 éven belül ) belterületi ingatlanban tulajdonrésze, de annak aktuális piaci értéke 15 millió forint alatt van (volt), és

a tulajdoni hányada legfeljebb 50 százalékos van vagy volt,

akinek tulajdonában lévő ingatlan lebontását z építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte,

ha házastársak vesznek részt a hitelprogramban, akkor elég, ha egyikük megfelel a fenti feltételeknek.

Bár a rendelet bevezetőjének első mondatában azt írják, hogy „A családok többsége saját ingatlanban lakik, ugyanakkor a fiatalok jelentős része még nem tudta megvásárolni első otthonát”, de nincs benne megkötés korra, tehát korosabbak is felveheti, ha megfelelnek a fenti feltételeknek, sőt házastársak esetén, ha meglévő ingatlanjukban egyiküknek sincs 15 millió forint értéket meghaladó, 50 százalékának nagyobb tulajdona, (vagy nem volt az elmúlt 10 évben) akkor elvileg akár egy másikat is vehetnek mellé.

Építésre is felvehető Lakos Gábor

A rendelet részletesen szabályoz a lakáshitellel kapcsolatos néhány költséget és megszab pár további feltételt is, így például

a bankok előtörlesztés esetén az előtörlesztett összegnek legfeljebb 1 százalékát állapíthatják meg költségként,

az otthon vételára legfeljebb 20 százalékkal térhet el attól a forgalmi értéktől, amit a hitelintézet megállapít.

Ezen felül meg kell még felelni néhány feltételnek: csak az veheti fel, aki

büntetlen előéletű, és nincs 5000 forintnál nagyobb köztartozása,

nem kellett visszafizetnie bármilyen állami lakástámogatást a megelőző 3 évben,

2 éves folyamatos tb-jogviszonnyal rendelkezik, akár más államban vagy nemzetközi szervezetnél vagy felsőoktatási jogviszonya van.

A kölcsön révén megszerzett ingatlan 5 évig nem szabad eladni, az államnak lesz rá jelzálogjoga. Igényelni idén szeptember 1-vel lehet majd.

Persze ez még nem a rendelet végleges változata, elfogadásáig, még módosíthatnak a feltételeken.

Az érdeklődők több mint fele kihasználná az önerős könnyítést, de nem lesz könnyű dolguk, írtuk nemrég. Ebből a cikkből pedig az is kiderül, hol érdeklődnek a legjobban az új lehetőség iránt. Azt is nemrég jelentették be, hogy a 3 százalékos hitel meghatározott időre szól majd, de azt még nem döntötték el, hogy meddig lehet majd vele élni. A GKI szerint a program 15-20 százalékos további áremelkedést hozhat az EU-szerte kiemelkedő módon dráguló hazai ingatlanpiacon.