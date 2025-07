Láncreakciót indíthat be a lakáspiacon a 3 százalékos hitelprogram 

„Arra eddig is számítani lehetett, hogy az Otthon Start hitelprogram a megengedő jogszabályok közé tartozik majd, de a most megjelent tervezet még enyhébb előírásokat tartalmaz” – kommentálta a kedvezményes kölcsön részletes feltételeit tartalmazó kormányrendelet-tervezetet az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, Balogh László, aki kiemelte: ezzel új lehetőséget kapnak a piacra lépésre

az otthonukat elvesztett devizahitelesek,

a zártkerti ingatlanok tulajdonosai, valamint

azok a házastársak is, akik például kiskorú gyermeküknek vásárolnának lakást.

A szakértő szerint az alacsony kamatok és a megengedő szabályok miatt akár 60-70 ezer elsőlakás-vásárló is megjelenhet az Otthon Start program indulását követő 12 hónapban.

Kijöttek a legapróbb részletek is az Otthon Start hitelprogramról Az eddig jól ismert feltételek mellett vannak újdonságok is a kedvezményes hitelt rendelkező kormányrendelet társadalmi egyeztetésre bocsátott szövegében.

Emlékeztetett: eddig évi 20-30 ezer elsőlakás-vásárlóval találkozhattak az eladók, de a következő időszakban megjelenhetnek mindazok, akik az elmúlt 10 évben a kiemelkedő drágulás miatt kiárazódtak a lakáspiacról, és azok is, akik a következő 3-5 évben terveztek ingatlant vásárolni.

Az első hullám lecsengését követő 5 évben viszont a korábbinál jóval kevesebb elsőlakás-vásárló léphet piacra, és a számuk 15-20 ezerre mérséklődhet évente.

Egyszeri nagy lökést kaphat a piac Fazekas István

Az elemző kitért a lakásárak várható változására is (amiről a GKI is írt, 15-20 százalékos drágulással számolva). Balog László szerint

az elsőlakás-vásárlók tömeges megjelenése egyszeri lökést adhat a lakáspiaci keresletnek,

és láncreakciót is beindíthat, mert az elsőlakás-vásárlók hullámát meglovagolva a lakásukat eladó ingatlantulajdonosok is tovább tudnak költözni. „Az eddiginél több adásvétel emelkedő pályán tarthatja az árakat, viszont a jogszabálytervezetben szereplő korlátok, valamint a jelenlegi, viszonylag magas ingatlanárak fékezhetik a lakásdrágulás ütemét” – vélte. Szerinte az eleve drágább helyeken – Budapesten vagy Debrecenben – „a piac el sem tudna viselni rövid távon egy újabb lakásárrobbanást”.

1,7 millió forintot is spórolhat, ha ilyen hitelt választ Miközben az első lakásvásárlók az Otthon Start hitelre várnak, nem szabad megfeledkezni arról, hogy Magyarországon a lakóépületek jelentős része az elavult, energiapazarló kategóriába tartozik, de az új programnak nem lesz külön zöld követelménye. Ennek ellenére érdemesebb lehet zöld otthon vásárlására használni.

Balogh László szerint fékezheti a lakásdrágulás tempóját az is, hogy az elsőlakás-vásárlók a vevők csak egy kisebb részét teszik ki, ráadásul ők is komolyan alkudozhatnak majd egy-egy adásvétel során, mivel a kamattámogatott hitelt vissza is kell fizetniük.

„Bár kedvezményes hitelről van szó, az 50 millió forintos hitelösszeg esetén huszonöt év alatt jelentős összeget, több mint 71 millió forintot kell visszafizetniük az elsőlakás-vásárlóknak. Nem beszélve a havi törlesztőrészlet összegéről, amely meghaladja a 237 ezer forintot. Emiatt várhatóan az elsőlakás-vásárlók is keményen fognak alkudozni a piacon, ami szintén gátat szabhat a drasztikus áremelkedésnek rövid távon.”