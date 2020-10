Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezzel motiválja tesztelésre a szlovák kormány az ötmillió állampolgárt. Az országos koronavírustesztet október végén és november elején hétvégén végzik, 6000 helyszínen, antigén gyorsteszttel. Még a hadsereget is mozgósították.","shortLead":"Ezzel motiválja tesztelésre a szlovák kormány az ötmillió állampolgárt. Az országos koronavírustesztet október végén és...","id":"20201020_koronavirus_szlovakia_orszagos_teszteles_onkentes_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb8c823-7b44-4cb6-a9eb-ec5baf45dc78","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_koronavirus_szlovakia_orszagos_teszteles_onkentes_lesz","timestamp":"2020. október. 20. 19:36","title":"Tíz napra karanténba küldik, aki nem vesz részt az önkéntes koronavírusteszten Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az átalakítás részleteiről egyelőre keveset lehet tudni.","shortLead":"Az átalakítás részleteiről egyelőre keveset lehet tudni.","id":"20201022_kormany_egeszsegugy_atalakitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20af3d4-9d7f-4f6b-bba0-30810105d135","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201022_kormany_egeszsegugy_atalakitas","timestamp":"2020. október. 22. 10:08","title":"Két év alatt alatt alakíthatja át a kormány a háziorvosi ellátást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03de9ebf-b55b-40de-b75b-02099b8bf269","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából harmadannyi koronavírustesztet végeztek el, mint amennyi a járványügyi előírások szerint az elégséges szint alsó határa, így is több mint ezerrel nőtt az aktív esetszám. Egy nap alatt 48-an haltak meg, és a kórházban kezeltek száma is folyamatosan nő.","shortLead":"Nagyjából harmadannyi koronavírustesztet végeztek el, mint amennyi a járványügyi előírások szerint az elégséges szint...","id":"20201021_jarvany_aldozatok_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03de9ebf-b55b-40de-b75b-02099b8bf269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78318c4-b124-4cc3-a38e-2993331598c6","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_jarvany_aldozatok_szamok","timestamp":"2020. október. 21. 09:34","title":"48 újabb áldozata van a járványnak, 1423 fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai elnök korábban sokat kritizálta a Kínában üzletelő amerikaiakat, most kiderült, hogy ő maga is ott vezet számlát.","shortLead":"Az amerikai elnök korábban sokat kritizálta a Kínában üzletelő amerikaiakat, most kiderült, hogy ő maga is ott vezet...","id":"20201021_Donald_Trump_kina_szamla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148317e8-52c8-44b3-9393-275d073ba136","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_Donald_Trump_kina_szamla","timestamp":"2020. október. 21. 10:49","title":"Kínában vezet számlát Donald Trump cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808edd05-9499-41de-85d8-420a6a03d04b","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Két és fél éve kezdték meg az uniós tagállamok a 2020 utáni agrárpolitika tárgyalását, az utolsó egyeztetés két és fél napig tartott. A kompromisszum értelmében a tagállamok vállalták a magasabb szintű környezetvédelmi célok elérését, az ehhez szükséges szigorúbb feltételeket. A megvalósítás során azonban nagyfokú rugalmasságot élvezhetnek a termelők.","shortLead":"Két és fél éve kezdték meg az uniós tagállamok a 2020 utáni agrárpolitika tárgyalását, az utolsó egyeztetés két és fél...","id":"20201021_Megegyeztek_az_EUs_tagallamok_a_kozos_agrarpolitikarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=808edd05-9499-41de-85d8-420a6a03d04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829d3cbe-928f-4242-ac91-faa2c485f97b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201021_Megegyeztek_az_EUs_tagallamok_a_kozos_agrarpolitikarol","timestamp":"2020. október. 21. 11:50","title":"\"Megharcolta\" a magyar kormány: megegyeztek az EU-tagállamok a közös agrárpolitikáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ac822f-5f50-4f93-a7a8-a3883980d653","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Nem a hétfőt gyűlölöd, hanem a munkádat – hangzik a Facebook-bölcsesség. Nem a hétfőt gyűlölöd, hanem a rossz munkaszervezést – így szól ennek az egy fokkal finomabb változata. De tényleg baj van-e a hétfőkkel?","shortLead":"Nem a hétfőt gyűlölöd, hanem a munkádat – hangzik a Facebook-bölcsesség. Nem a hétfőt gyűlölöd, hanem a rossz...","id":"20201021_egy_masik_kozgazdasag_hetfo_napok_munkanap_munka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8ac822f-5f50-4f93-a7a8-a3883980d653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d924e7b-2dbd-4058-8b1c-4c8a26f1eb0c","keywords":null,"link":"/360/20201021_egy_masik_kozgazdasag_hetfo_napok_munkanap_munka","timestamp":"2020. október. 21. 07:00","title":"Hogyhogy hétfő délelőtt dolgozunk a leghatékonyabban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3cc0509-03e3-46ac-bd56-e102237299ce","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem áll jól a betegségek korai felismerését szolgáló szűrővizsgálatokkal a magyar lakosság: egy 2019-es felmérés szerint a 65 éves férfiak 39 százaléka soha nem volt prosztatavizsgálaton, és a nőknek csak 15 százaléka járt emlőröntgenen a megelőző év során.","shortLead":"Nem áll jól a betegségek korai felismerését szolgáló szűrővizsgálatokkal a magyar lakosság: egy 2019-es felmérés...","id":"20201022_szures_vizsgalat_prosztata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3cc0509-03e3-46ac-bd56-e102237299ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c28f461-230d-429b-b5f6-02c51931304b","keywords":null,"link":"/elet/20201022_szures_vizsgalat_prosztata","timestamp":"2020. október. 22. 05:48","title":"Nagyon rosszul állnak a magyarok a szűrővizsgálatokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6873908-9ce9-42d3-b09a-5691e6e93c0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak októberben 85-en kerültek rács mögé.\r

","shortLead":"Csak októberben 85-en kerültek rács mögé.\r

","id":"20201021_Kozel_haromszaz_ujsagirot_vettek_orizetbe_Feheroroszorszagban_az_elnokvalasztas_ota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6873908-9ce9-42d3-b09a-5691e6e93c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3522ed-0849-451a-8ef2-c84342d2fa12","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_Kozel_haromszaz_ujsagirot_vettek_orizetbe_Feheroroszorszagban_az_elnokvalasztas_ota","timestamp":"2020. október. 21. 21:36","title":"Közel háromszáz újságírót vettek őrizetbe Fehéroroszországban az elnökválasztás óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]