[{"available":true,"c_guid":"cb7ec32d-2cd7-434f-a770-88d6c7a0dd75","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A buszsávokban szabálytalanul közlekedő és parkoló autókat szűrték ki.","shortLead":"A buszsávokban szabálytalanul közlekedő és parkoló autókat szűrték ki.","id":"20201021_Razziaztak_a_rendorok_88_autot_kaptak_el_buszsavban__video","timestamp":"2020. október. 21. 19:40","title":"Razziáztak a rendőrök: 88 autót kaptak el buszsávban"},{"available":true,"c_guid":"d459168e-89e9-4ea0-a8fe-624e606809a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az '56-os pesti srác emlékművéhez vitt koszorút a miniszterelnök.","shortLead":"Az '56-os pesti srác emlékművéhez vitt koszorút a miniszterelnök.","id":"20201023_1956_orban_koszoruzas","timestamp":"2020. október. 23. 10:50","title":"Dicsőség a legyőzötteknek: Wittner Mária is felbukkant Orbán Viktor ünnepi videójában"},{"available":true,"c_guid":"fcad78d8-04ff-4489-8cb2-3538f6a6743a","c_author":"D.P.","category":"cegauto","description":"Az magyar piacon is legjobban fejlődő szegmensben újult meg százszázalékosan az Opel szabadidő-autója. És már az elektromos változat is sem maradhatott el. ","shortLead":"Az magyar piacon is legjobban fejlődő szegmensben újult meg százszázalékosan az Opel szabadidő-autója. És már...","id":"20201021_Itthon_is_bemutatkozott_az_Opel_Mokka__elektromos_valtozatban_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcad78d8-04ff-4489-8cb2-3538f6a6743a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7187615f-07bb-46ea-b381-398c1a16fd28","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_Itthon_is_bemutatkozott_az_Opel_Mokka__elektromos_valtozatban_is","timestamp":"2020. október. 22. 04:20","title":"Itthon is bemutatkozott az Opel Mokka - elektromos változatban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff6b70c-bda4-464e-ba0f-a91b7721dda9","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Antigénalapú tesztekkel akarja leszűrni az 5,4 milliós ország teljes lakosságát a szlovák kormány, a terv azonban nem mindenkinél aratott osztatlan sikert. Szakértők attól tartanak, hogy a teszt nem eléggé megbízható, ezért akár több tízezer fertőzött járkál majd azzal a tudattal, hogy semmi baja. A lakosság eközben a szervezetlenségre és a folyamatosan változó kommunikációra panaszkodik. Igor Matovic kormányfő szerint azonban vagy lezárják az országot, vagy tesznek valamit, hogy ezt elkerüljék. Szlovákiában több mint 33 ezer igazolt koronavírusos emberről tudnak, a szám múlt héten ugrott meg meredeken. Csak tegnap 2 ezer új fertőzettet azonosítottak. ","shortLead":"Antigénalapú tesztekkel akarja leszűrni az 5,4 milliós ország teljes lakosságát a szlovák kormány, a terv azonban nem...","id":"20201021_Szlovakia_koronavirus_teszteles_antigen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ff6b70c-bda4-464e-ba0f-a91b7721dda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18ed4cf-704f-4ff7-ad63-3655d62ce950","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201021_Szlovakia_koronavirus_teszteles_antigen","timestamp":"2020. október. 21. 17:00","title":"Most kiderül, hogy megtisztítható-e egy ország a vírustól, ha mindenkit letesztelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83da1fd5-fa18-4e00-a1d1-95f544124187","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Helyenként 230 km/h-val száguldott a rendőrségi sportkocsi.","shortLead":"Helyenként 230 km/h-val száguldott a rendőrségi sportkocsi.","id":"20201022_Egy_Lamborghinira_biztak_az_olaszok_egy_vese_szallitasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83da1fd5-fa18-4e00-a1d1-95f544124187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c46d78b-61ae-4203-9f15-f573b6bf113b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201022_Egy_Lamborghinira_biztak_az_olaszok_egy_vese_szallitasat","timestamp":"2020. október. 22. 14:20","title":"610 lóerős Lamborghinire bízták egy vese szállítását Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95974053-7c0c-45a8-8865-07273a468087","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerda estére elérhetetlenné vált a magyar videojátékközösség egyik legnépszerűbb Twitch-csatornája, a WeAreTheVr. A hiba nem a felhasználók készülékében van.","shortLead":"Szerda estére elérhetetlenné vált a magyar videojátékközösség egyik legnépszerűbb Twitch-csatornája, a WeAreTheVr...","id":"20201022_twitch_tiltas_bannolas_thevr_wearethevr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95974053-7c0c-45a8-8865-07273a468087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b3244f-5553-40be-b195-b6f97595220d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_twitch_tiltas_bannolas_thevr_wearethevr","timestamp":"2020. október. 22. 08:42","title":"Letiltotta a Twitch az egyik legnépszerűbb magyar gamercsatornát, a TheVR-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40aa6641-9849-42d7-80da-bb5a8d623e1c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szegeden 328 millió forint mínusszal kevesebb pénzből járhatnak a buszok és a villamosok jövőre.","shortLead":"Szegeden 328 millió forint mínusszal kevesebb pénzből járhatnak a buszok és a villamosok jövőre.","id":"20201021_Elvette_a_kormany_a_helyi_tomegkozlekedes_allami_tamogatasat_is_a_telepulesektol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40aa6641-9849-42d7-80da-bb5a8d623e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b634b368-9bc9-4e67-bb44-aa442c4f52da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201021_Elvette_a_kormany_a_helyi_tomegkozlekedes_allami_tamogatasat_is_a_telepulesektol","timestamp":"2020. október. 21. 16:29","title":"Elvette a kormány a helyi tömegközlekedés állami támogatását is a településektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee58bfc6-f9d0-4ad6-abc5-d2eb821d0870","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt még a járvány első hullámában is növelni tudta táborát, igaz, az újonnan érkezők közül többen is lemorzsolódtak. A Jobbikot többen, a Momentumot valamivel kevesebben támogatják, a DK helyzete nem változott. [{"available":true,"c_guid":"ee58bfc6-f9d0-4ad6-abc5-d2eb821d0870","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt még a járvány első hullámában is növelni tudta táborát, igaz, az újonnan érkezők közül többen is lemorzsolódtak. A Jobbikot többen, a Momentumot valamivel kevesebben támogatják, a DK helyzete nem változott. Ezek az októberi pártpreferenciák a Závecz Research szerint.","shortLead":"A kormánypárt még a járvány első hullámában is növelni tudta táborát, igaz, az újonnan érkezők közül többen is...","id":"20201022_fidesz_dk_jobbik_parbeszed_momentum_lmp_mi_hazank_ketfarku_kutyapart_partprefencia_oktober_zavecz_research","timestamp":"2020. október. 22. 07:48","title":"Vidéken és Budapesten is csökkent a Fidesz tábora, de a szavazói továbbra is nagyon aktívak"}]