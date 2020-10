Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97f976b4-ce99-43db-9c75-5d167631687c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ITM kitolt kocsicsere-határidővel segít a taxisoknak, miután a fővárosi önkormányzat már adott kedvezményeket a fuvarozóknak.","shortLead":"Az ITM kitolt kocsicsere-határidővel segít a taxisoknak, miután a fővárosi önkormányzat már adott kedvezményeket...","id":"20201022_Taxi_autocsere_hatarido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97f976b4-ce99-43db-9c75-5d167631687c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b423d71-bd34-4a27-8af4-13c0eb5e8790","keywords":null,"link":"/kkv/20201022_Taxi_autocsere_hatarido","timestamp":"2020. október. 22. 16:31","title":"Megnyugodhatnak a taxisok, két évig nem kell kocsit cserélniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69ffcfe-4617-4a11-bec8-c2fcda88af64","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A párt felhasználta Besenyő Pista bácsi karakterét egy politikai hirdetéshez. Laár ezen megdöbbent, a párt eltávolította a netről a képet és elnézést kért.



","shortLead":"A párt felhasználta Besenyő Pista bácsi karakterét egy politikai hirdetéshez. Laár ezen megdöbbent, a párt...","id":"20201022_Telefonon_kert_elnezest_Laar_Andrastol_a_Parbeszed_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f69ffcfe-4617-4a11-bec8-c2fcda88af64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f28ff3a-8bad-47ce-933c-5347d4529f4e","keywords":null,"link":"/kultura/20201022_Telefonon_kert_elnezest_Laar_Andrastol_a_Parbeszed_elnoke","timestamp":"2020. október. 22. 12:41","title":"Telefonon kért elnézést Laár Andrástól a Párbeszéd elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2c77bf-c235-43f0-a5c3-d3752387d8d2","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Ellenzékre akkor is szükség lesz, ha ez a rendszer elmúlik - írja véleményszerzőnk. Milyen tanulságai vannak az önkormányzati áramon bitcoin-bányászattal lebukott DK-s politikus ügyének? ","shortLead":"Ellenzékre akkor is szükség lesz, ha ez a rendszer elmúlik - írja véleményszerzőnk. Milyen tanulságai vannak...","id":"202043_fiuk_abitcoinbanyaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f2c77bf-c235-43f0-a5c3-d3752387d8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9a55abf-b61e-467e-9c0a-dfb2b5ed0b79","keywords":null,"link":"/360/202043_fiuk_abitcoinbanyaban","timestamp":"2020. október. 22. 13:00","title":"Tóta W.: Fiúk a bitcoinbányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612b8018-8fcf-460a-993b-be520b72a69f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben egymás után dőlnek meg a globális fertőzöttségi rekordok, az interneten vírus módjára terjednek azok az oldalak, amelyek a járványt bagatellizálják, miközben csodaszereket árulnak. Most viszont a maszkellenes szabadcsapatok motivációjával kapcsolatban felmerült egy új gyanú: a politikai haszonszerzés.\r

","shortLead":"Miközben egymás után dőlnek meg a globális fertőzöttségi rekordok, az interneten vírus módjára terjednek azok...","id":"202043_politikai_erzestelenites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=612b8018-8fcf-460a-993b-be520b72a69f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30742d92-9de4-4958-9a7b-df28aed6a02b","keywords":null,"link":"/360/202043_politikai_erzestelenites","timestamp":"2020. október. 22. 15:00","title":"A 2022-es választásra hajthat Gődény György, az ismert járványszkeptikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf80723b-0796-4525-be20-c849ed6cb112","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az intézmény honlapja szerda délután óta nem elérhető. Már korábban is volt támadás az oldal ellen.","shortLead":"Az intézmény honlapja szerda délután óta nem elérhető. Már korábban is volt támadás az oldal ellen.","id":"20201022_szarka_tamas_kancellar_szfe_oldal_leallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf80723b-0796-4525-be20-c849ed6cb112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b7e1e5-8d4b-4416-8058-3f37561b419b","keywords":null,"link":"/kultura/20201022_szarka_tamas_kancellar_szfe_oldal_leallas","timestamp":"2020. október. 22. 13:14","title":"Szarka Gábor: Támadás érte a színművészeti egyetem honlapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0f325d-22b1-4ffe-920b-5344229ec55d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érintett munkatárs azóta már otthonában lábadozik. Rajta kívül heten vannak önkéntes karanténban, jelenleg is folyik a kontaktkutatás. ","shortLead":"Az érintett munkatárs azóta már otthonában lábadozik. Rajta kívül heten vannak önkéntes karanténban, jelenleg is folyik...","id":"20201023_koronavirus_pecs_polgarmesteri_hivatal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d0f325d-22b1-4ffe-920b-5344229ec55d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4755cbce-2bd9-485a-8f6c-adb0a2c1d479","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_koronavirus_pecs_polgarmesteri_hivatal","timestamp":"2020. október. 23. 13:01","title":"Koronavírus miatt került kórházba a pécsi polgármesteri hivatal egy dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az általuk követelt autonómia nem csak létkérdés, de az ország legalapvetőbb érdeke is - mondta Hegedűs Zsuzsa.\r

\r

","shortLead":"Az általuk követelt autonómia nem csak létkérdés, de az ország legalapvetőbb érdeke is - mondta Hegedűs Zsuzsa.\r

\r

","id":"20201022_szfe_hegedus_zsuzsa_orban_viktor_fotanacsadoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a43d23-50b7-447b-8525-8a581dd20b33","keywords":null,"link":"/elet/20201022_szfe_hegedus_zsuzsa_orban_viktor_fotanacsadoja","timestamp":"2020. október. 22. 21:30","title":"Kiállt az SZFE mellett Orbán Viktor főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntekre 47 beteg vesztette életét a koronavírus miatt Magyarországon.","shortLead":"Péntekre 47 beteg vesztette életét a koronavírus miatt Magyarországon.","id":"20201023_koronavirus_napi_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33183577-abbe-4987-a572-938ce1c1fa35","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_koronavirus_napi_szamok","timestamp":"2020. október. 23. 09:25","title":"Erősödik a vírusnyomás: 2066 újabb fertőzöttet azonosítottak, 47-en haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]