Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Romániában főleg az ország fejlettebb térségeiben, a fővárosban, az erdélyi megyékben gyorsult az utóbbi két hétben a koronavírus-járvány terjedése - állapítható meg a stratégiai kommunikációs törzs szombaton közzétett jelentéséből.","shortLead":"Romániában főleg az ország fejlettebb térségeiben, a fővárosban, az erdélyi megyékben gyorsult az utóbbi két hétben...","id":"20201024_Koronavirus_voros_forgatokonyv_Erdelyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5c7e57-f59e-490b-9aca-a66eed66722a","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Koronavirus_voros_forgatokonyv_Erdelyben","timestamp":"2020. október. 24. 15:32","title":"Koronavírus: „vörös forgatókönyv” Erdélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5af7ab7-c1f7-4cac-b551-8d1069d10106","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gödöllői raktárból indították útjára a Csehországnak küldött szállítmányt. Épül az uniós raktár is 2,5 milliárd forintból. ","shortLead":"Gödöllői raktárból indították útjára a Csehországnak küldött szállítmányt. Épül az uniós raktár is 2,5 milliárd...","id":"20201025_magyar_kormany_lelegeztetogep_godollo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5af7ab7-c1f7-4cac-b551-8d1069d10106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b8f0092-98f5-45b9-81e7-a36b139e7c76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_magyar_kormany_lelegeztetogep_godollo","timestamp":"2020. október. 25. 15:02","title":"Kiderült, hol tárolja a magyar kormány a lélegeztetőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b6df99-c1db-4f6d-b1dc-d26bd08470b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A torontói magyar főkonzul kapcsolta be az ünnepi világítást.","shortLead":"A torontói magyar főkonzul kapcsolta be az ünnepi világítást.","id":"20201024_niagara_1956_vizeses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1b6df99-c1db-4f6d-b1dc-d26bd08470b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb9e1d5-e3bf-498d-93df-38d29b0a011a","keywords":null,"link":"/elet/20201024_niagara_1956_vizeses","timestamp":"2020. október. 24. 12:20","title":"Piros-fehér-zöldre „festették” a Niagara-vízesést 1956 emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9495ee2f-8800-4670-8361-ed9d296309ad","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"1990. október 25-én kezdődött és három napig tartott a taxisblokád. Pár hónappal az első szabad választások után az ország képes volt úrrá lenni egy válsághelyzeten. A politikusok (egy része) és a tárgyaló felek olyan erényeket gyakoroltak, amelyek azóta csaknem kipusztultak a magyar közéletből.","shortLead":"1990. október 25-én kezdődött és három napig tartott a taxisblokád. Pár hónappal az első szabad választások után...","id":"20201025_taxisblokad_1990","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9495ee2f-8800-4670-8361-ed9d296309ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7a8220-9877-4b8f-a533-0fd03dc94e30","keywords":null,"link":"/360/20201025_taxisblokad_1990","timestamp":"2020. október. 25. 16:00","title":"Így állta ki első nagy próbatételét az új magyar demokrácia – 30 éve tört ki a taxisblokád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annak ellenére, hogy szinte senki nem mellette állt, szinte falig vitte a vitát az október közepén rendezett csúcstalálkozón egy kiszivárgott beszámoló szerint.","shortLead":"Annak ellenére, hogy szinte senki nem mellette állt, szinte falig vitte a vitát az október közepén rendezett...","id":"20201026_Orban_viktor_csucstalalkozo_gender","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66cc2773-88de-482a-a836-b8e0869f8d3b","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_Orban_viktor_csucstalalkozo_gender","timestamp":"2020. október. 26. 07:24","title":"Orbán háromnegyed óráig vitatkozott a gender szóról Európa vezetőivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Akár szépészeti felújításokra is ad a kormány 3 millió forintot a tehetősebb családoknak, miközben hárommillió energiapazarló és 300 ezer komfort nélküli lakás van az országban.","shortLead":"Akár szépészeti felújításokra is ad a kormány 3 millió forintot a tehetősebb családoknak, miközben hárommillió...","id":"202043__lakasfelujitas__tisztulas__penz_luxusra__kozmetikazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc244f3-08fb-4007-9926-085b46c3690b","keywords":null,"link":"/360/202043__lakasfelujitas__tisztulas__penz_luxusra__kozmetikazas","timestamp":"2020. október. 24. 11:00","title":"Nem tud lemondani a kormány arról, hogy a gazdagabbakat támogassa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d868bf-42ed-47d2-a0a1-2e760b63929c","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Világszerte nő a túlsúlyos emberek aránya, és a divatos diéták sokszor semmit sem érnek. Egyes közgazdászok állítják: a probléma megfelelő ösztönzőkkel megoldható. Részlet a Mit tenne Keynes? című könyvből.","shortLead":"Világszerte nő a túlsúlyos emberek aránya, és a divatos diéták sokszor semmit sem érnek. Egyes közgazdászok állítják...","id":"20201025_Hogyan_fogyhatok_le_Segit_a_kozgazdasagtan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2d868bf-42ed-47d2-a0a1-2e760b63929c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5313cb99-186e-44d5-84ce-7568f795cd48","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201025_Hogyan_fogyhatok_le_Segit_a_kozgazdasagtan","timestamp":"2020. október. 25. 19:15","title":"Hogyan fogyhatok le? Segít a közgazdaságtan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8a6eb2-34e8-40f5-965d-7faf2c37a749","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem akármilyen szállítmánnyal gurult be egy kamion a Nyíregyházi Állatparkba: a jármű egy állatot hozott - derült ki az RTL Klub híradójából. ","shortLead":"Nem akármilyen szállítmánnyal gurult be egy kamion a Nyíregyházi Állatparkba: a jármű egy állatot hozott - derült ki...","id":"20201025_Az_elefantpapa_visszatert_csaladjahoz_Nyiregyhazara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac8a6eb2-34e8-40f5-965d-7faf2c37a749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec110d4-9c92-427e-b52e-0c2abc87b774","keywords":null,"link":"/zhvg/20201025_Az_elefantpapa_visszatert_csaladjahoz_Nyiregyhazara","timestamp":"2020. október. 25. 19:10","title":"Az elefántpapa visszatért családjához, Nyíregyházára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]