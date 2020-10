Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d815ba27-d3ca-4396-bb02-7c82e75a4526","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A TV2 táncos műsorában jelentették be, hogy pozitív a tesztjük.","shortLead":"A TV2 táncos műsorában jelentették be, hogy pozitív a tesztjük.","id":"20201024_Koronavirusos_Marsi_Aniko_es_Osvart_Andrea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d815ba27-d3ca-4396-bb02-7c82e75a4526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d1c2fc-465c-4a29-8bbd-be4dcaa2b17d","keywords":null,"link":"/elet/20201024_Koronavirusos_Marsi_Aniko_es_Osvart_Andrea","timestamp":"2020. október. 24. 21:59","title":"Koronavírusos lett Marsi Anikó és Osvárt Andrea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03219ec4-b8bd-42b7-ae4c-60a611b209d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Karanténba vonult mindhárom balti ország külügyminisztere és Szvjatlana Cinahouszkaja, a fehérorosz ellenzék vezetője is, miután találkozott Anze Logar szlovén külügyminiszterrel, akinek pozitív lett a koronavírustesztje. - jelentették szombaton hírügynökségek.","shortLead":"Karanténba vonult mindhárom balti ország külügyminisztere és Szvjatlana Cinahouszkaja, a fehérorosz ellenzék vezetője...","id":"20201024_Harom_kulugyminisztert_es_Cihanouszkajat_is_karantenba_kuldott_egy_fertozott_szloven_politikus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03219ec4-b8bd-42b7-ae4c-60a611b209d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d96e83be-6000-4474-9431-409b874bdf00","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Harom_kulugyminisztert_es_Cihanouszkajat_is_karantenba_kuldott_egy_fertozott_szloven_politikus","timestamp":"2020. október. 24. 19:19","title":"Cihanouszkaját és három külügyminisztert is karanténba küldött egy fertőzött szlovén politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d36c417-bb09-45ac-8f50-7ee6aed212b0","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A hazugságvizsgálóról megoszlanak a vélemények, a mesterséges intelligenciának pedig még sokat kellene tanulnia, de a bűnösök leleplezésének gépesítésére nagy az igény.","shortLead":"A hazugságvizsgálóról megoszlanak a vélemények, a mesterséges intelligenciának pedig még sokat kellene tanulnia, de...","id":"202043__poligraf__kemek_gyilkosok__mesterseges_intelligencia_ahataron__ha_arcizmuk_sem_randul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d36c417-bb09-45ac-8f50-7ee6aed212b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f102b4a0-ce4a-4239-aae1-55899958a91d","keywords":null,"link":"/360/202043__poligraf__kemek_gyilkosok__mesterseges_intelligencia_ahataron__ha_arcizmuk_sem_randul","timestamp":"2020. október. 25. 08:15","title":"A hazugságvizsgáló és ami mögötte van – illetve ami mögötte lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382bf624-02dd-4300-b5d8-8e116a6e82b5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt amerikai elnök úgy látja, Trump még arra sem képes, hogy magát megvédje a koronavírustól. Az elemzők szerint a túlságosan olcsó telefonok gyakran végül igen drágának bizonyulnak. 