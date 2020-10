Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcb2de45-4a8a-45fa-aa32-fd9c2c975e3f","c_author":"","category":"sport","description":"A korábbi tervek szerint jövő májusban Budapesten lett volna a Nagy Rajt. ","shortLead":"A korábbi tervek szerint jövő májusban Budapesten lett volna a Nagy Rajt. ","id":"20201027_Giro_dItalia_Magyarorszag_verseny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcb2de45-4a8a-45fa-aa32-fd9c2c975e3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccbe1f82-9d87-4eb0-b7f0-6397451455eb","keywords":null,"link":"/sport/20201027_Giro_dItalia_Magyarorszag_verseny","timestamp":"2020. október. 27. 06:04","title":"Giro d'Italia: Az igazgató szerint nem valószínű, hogy Magyarországról indul a jövő évi verseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ukránok pontosan tudják, hogy az EU-ban és a NATO-ban minden tagállam egyetértésére szükség van egy új állam integrációjához, de Ukrajna lemond a magyar támogatásról azzal, hogy két magyar kormánytagot is kitilt – üzent Szijjártó Péter.","shortLead":"Az ukránok pontosan tudják, hogy az EU-ban és a NATO-ban minden tagállam egyetértésére szükség van egy új állam...","id":"20201027_Szijjarto_ukrajna_Eu_nato_kitiltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f29a84-6db8-4843-8087-4cfef8ebbe68","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Szijjarto_ukrajna_Eu_nato_kitiltas","timestamp":"2020. október. 27. 08:44","title":"Szijjártó az EU- és NATO-integráció blokkolásával fenyegeti Ukrajnát két magyar kormánytag kitiltása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e861805f-ca20-42e4-8360-c3d69ea2da72","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Barcelona korábbi támadója jól van, tünetmentes.","shortLead":"A Barcelona korábbi támadója jól van, tünetmentes.","id":"20201026_koronavirus_jarvany_fertozes_ronaldinho","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e861805f-ca20-42e4-8360-c3d69ea2da72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f52a05-5c2e-4932-af3a-e6a5324130bf","keywords":null,"link":"/sport/20201026_koronavirus_jarvany_fertozes_ronaldinho","timestamp":"2020. október. 26. 10:26","title":"Ronaldinho is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e21720-f611-4c75-bc89-7ecaac7618fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túl sok napsütésre egész héten nem kell számítani, de a hőmérséklet kellemes marad.","shortLead":"Túl sok napsütésre egész héten nem kell számítani, de a hőmérséklet kellemes marad.","id":"20201026_idojaras_20fok_oktober","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5e21720-f611-4c75-bc89-7ecaac7618fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039669f2-007a-4e2b-a2a9-0d19c9259804","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_idojaras_20fok_oktober","timestamp":"2020. október. 26. 06:21","title":"20 fok is lehet hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1eb636-bda9-4113-8485-b73a6e60a303","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több lengyelországi városban, köztük Varsóban vasárnap is folytatódtak tiltakozások a beteg magzatok művi vetélését tiltó alkotmánybírósági döntés ellen. Egyes városokban több ezer tüntető gyűlt össze.","shortLead":"Több lengyelországi városban, köztük Varsóban vasárnap is folytatódtak tiltakozások a beteg magzatok művi vetélését...","id":"20201025_Folytatodnak_az_uj_abortuszszabalyok_ellenti_tuntetesek_Lengyelorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d1eb636-bda9-4113-8485-b73a6e60a303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299cc032-a443-4245-9b5b-57bf57f11e69","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Folytatodnak_az_uj_abortuszszabalyok_ellenti_tuntetesek_Lengyelorszagban","timestamp":"2020. október. 25. 20:41","title":"Folytatódnak az új abortuszszabályok ellenti tüntetések Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"526d5d48-f0de-4353-aeac-eb1cf1214206","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sok humorral, muzsikával, tánccal indul, majd kíméletlen pintérbélás kanyarral tragédiába fordul a Vérvörös Törtfehér Méregzöld című előadás, amely azonban a cigányok elleni sztereotípiák kifigurázására használt eszközök miatt erős bírálatot váltott ki, például a hvg.hu kritikusában.","shortLead":"Sok humorral, muzsikával, tánccal indul, majd kíméletlen pintérbélás kanyarral tragédiába fordul a Vérvörös Törtfehér...","id":"202043_szinhaz__dalias_idok_vervoros_tortfeher_meregzold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=526d5d48-f0de-4353-aeac-eb1cf1214206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbbb2a77-aea3-408e-b2ec-205b0e025da7","keywords":null,"link":"/360/202043_szinhaz__dalias_idok_vervoros_tortfeher_meregzold","timestamp":"2020. október. 25. 13:40","title":"Pintér Béláék új előadása ellentmondásos fogadtatásra számíthat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b56ade6-77f2-4db8-8afb-2e9998d41111","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megoldható lesz, hogy ne találkozzunk számlálóbiztossal.","shortLead":"Megoldható lesz, hogy ne találkozzunk számlálóbiztossal.","id":"20201026_nepszamlalas_kitoltes_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b56ade6-77f2-4db8-8afb-2e9998d41111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd877db-ed2e-465a-8c84-1219e07b9a36","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_nepszamlalas_kitoltes_2021","timestamp":"2020. október. 26. 05:10","title":"Online is kitölthető lesz a 2021-es népszámlálási kérdőív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76215dd9-06f6-438e-b8c5-46354769db1f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Még ez is előfordulhat, mert az országgyűlés igazságügyi bizottságának hétfői ülésén a kormánypárti többség tárgysorozatba vett – azaz besorolt a megtárgyalandók közé – egy erre vonatkozó MSZP–Párbeszéd-javaslatot.","shortLead":"Még ez is előfordulhat, mert az országgyűlés igazságügyi bizottságának hétfői ülésén a kormánypárti többség...","id":"20201026_ellenzek_civiltorveny_civilek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76215dd9-06f6-438e-b8c5-46354769db1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d9eba2-0767-4a43-89b8-75a1a4be8822","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_ellenzek_civiltorveny_civilek","timestamp":"2020. október. 26. 19:33","title":"Ellenzéki javaslat alapján vonják vissza a civiltörvényt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]