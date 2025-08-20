A rendőrség elfogta Renner Erika visszaeső zaklatóját

A rendőrség elfogta azt a férfit, aki a gyanú szerint kedden este a lúgos orvos áldozataként ismert Renner Erikát a kaputelefonon keresztül azzal fenyegette meg, hogy ha legközelebb arra jár, akkor megöli.

Az esetről a HVG is beszámolt Mérő Vera jogvédő Facebook-posztja alapján.

A rendőrség szerdán délelőtt közleményben számolt be az elfogásról, mint írják, a fővárosi rendőrök az esetről érkezett bejelentést követően azonnal a helyszínre mentek, de a fenyegetőző férfi már nem volt a helyszínen.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság zaklatás megalapozott gyanúja miatt indított eljárást, és megkezdték a zaklató felkutatását, aki – mint írják – azonos a korábban hasonló cselekmények miatt a BRFK által elfogott és meggyanúsított személlyel.

Ő az az R. László, akit májusban tartóztattak le, mert azok után, hogy éveken át zaklatta a lúgos orvos áldozatát, rátámadt egy tárgyaláson Renner Erikára, de a rendőrség júliusban szabadon engedte, mert a vádhatóság szerint ugyan valóban bűncselekményt követett el, de az elvégzett elmeorvos-szakértői vizsgálat alapján képtelen cselekményei következményeinek felismerésére, így megszüntették a letartóztatását.

Most a 60 éves R. Lászlót ismét elfogták, előállították, gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe vették, és kezdeményezik a letartóztatását.