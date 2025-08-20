Lángok csaptak fel a milánói reptéren, egy férfi kalapáccsal verte szét a pultokat

Pánikhangulat alakult ki a milánói Malpensa repülőtér 1-es terminálján szerdán reggel, amikor a csomagfeladó pultok közelében egy férfi felgyújtott egy szemetesládát, majd kalapáccsal elkezdte ütni a pultokat és a képernyőket – számolt be a Repubblica. Az esetről az olasz lap videót is közölt.

Beszámolók szerint a lángok elérték a kétméteres magasságot, a turisták pedig azonnal menekülni kezdtek. A repülőtér dolgozói és utasok közösen földre szorították és „lefegyverezték” a férfit, majd a határőrök, bilincselték meg a támadót, miközben a biztonsági személyzet tagjai a lángok megfékezésén dolgoztak.

A kialakult helyzetet pár perc alatt sikerült rendezni, de még ezt követően is nagyjából egy órán át fullasztó maradt a terminál levegője.

Az elkövetőt biztonsági szobába vitték, ahol a rendőrök azonosították, mint kiderült, egy 26 éves mali állampolgárságú férfi gyújtogatott. A rendbontó szabályosan tartózkodott Olaszországban, kiegészítő nemzetközi védelmi engedéllyel, de az eddigi információk szerint már korábban is voltak pszichiátriai problémái. Benzin használatával okozott súlyos károkozásért tesznek feljelentést ellene.