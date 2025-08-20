Újra járható az Alkotás utca a BAH-csomópontnál

Két sávon megindulhatott a forgalom az Alkotás utca Déli pályaudvar felé vezető oldalán a Hegyalja úttól a Csörsz utcáig, amit korábban csőtörés miatt zártak le – közölte a Fővárosi Vízművek szerda délután.

Azt írták, megnyitották a forgalom előtt az Alkotás utca két belső sávját a Déli pályaudvar felé vezető oldalon, míg a két külső sáv a javítási munkálatok végéig zárva marad.

A belső sávokat ideiglenesen leaszfaltozták, ezzel az átmeneti megoldással biztosítják, hogy az augusztus 20-i ünnepen ezen az útvonalon is megközelíthető legyen a város többi része.

A csőtörés kijavítása után várhatóan az Alkotás utca Hegyalja út és Csörsz utca közötti teljes szakasza – korlátozott, de folyamatos forgalom mellett – új felületet kap – közölte a vállalat.