Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f0fbab2-3863-4ca8-a270-091647ed2fce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A reprezentációs keretet egyebek mellett üzleti ajándékokra lehet fordítani, ezt tette Hegedűs Zsuzsa, mikor drága bort és pezsgőt vásárolt.","shortLead":"A reprezentációs keretet egyebek mellett üzleti ajándékokra lehet fordítani, ezt tette Hegedűs Zsuzsa, mikor drága bort...","id":"20201030_Kabinetiroda_Uzleti_ajandeknak_vett_36_ezer_forintos_bort_a_miniszterelnoki_megbizott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f0fbab2-3863-4ca8-a270-091647ed2fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99f6d9b-954c-4b5c-bc3f-5d8b61ceeff2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_Kabinetiroda_Uzleti_ajandeknak_vett_36_ezer_forintos_bort_a_miniszterelnoki_megbizott","timestamp":"2020. október. 30. 16:43","title":"Kabinetiroda: Üzleti ajándéknak vett 36 ezer forintos bort Hegedűs Zsuzsa miniszterelnöki megbízott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef0b65f-f264-4535-8c95-5d40c93f4153","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lombardia régió nagyágyút vetett be a maszkviselés érdekében.","shortLead":"Lombardia régió nagyágyút vetett be a maszkviselés érdekében.","id":"20201030_Te_nem_vagy_Zlatan_ne_hivd_ki_magad_ellen_a_virust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ef0b65f-f264-4535-8c95-5d40c93f4153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9ddb40-26d7-472d-826a-571dc400a740","keywords":null,"link":"/elet/20201030_Te_nem_vagy_Zlatan_ne_hivd_ki_magad_ellen_a_virust","timestamp":"2020. október. 30. 08:56","title":"Te nem vagy Zlatan, ne hívd ki magad ellen a vírust!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A támadók egy biztonságpolitikai konferencia résztvevőit akarták meghackelni, köztük államok vezetőit. Néhány esetben sikerrel is jártak, de az érintettek nagy részét sikerült megóvniuk.","shortLead":"A támadók egy biztonságpolitikai konferencia résztvevőit akarták meghackelni, köztük államok vezetőit. Néhány esetben...","id":"20201029_microsoft_irani_hackerek_hackertamadas_konferencia_phosphorus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de8a1de1-0218-4185-a227-adc7b8c4d25b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_microsoft_irani_hackerek_hackertamadas_konferencia_phosphorus","timestamp":"2020. október. 29. 12:05","title":"Komoly hackercsapatot állított le a Microsoft, 100 ismert embertől akartak adatokat lopni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f617d4d-69c4-42f2-adc2-94884664f8a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori jobbikos politikus ellenzéki összefogással győzött Egerben, az LMP-s és a momentumos képviselői eddig bírták vele a közös munkát. Mirkóczkit meglepte a döntés.","shortLead":"Az egykori jobbikos politikus ellenzéki összefogással győzött Egerben, az LMP-s és a momentumos képviselői eddig bírták...","id":"20201030_mirkoczki_adam_eger_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f617d4d-69c4-42f2-adc2-94884664f8a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a440064e-0703-48bf-bf6e-455657183daf","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_mirkoczki_adam_eger_ellenzek","timestamp":"2020. október. 30. 15:05","title":"Vége Mirkóczki közgyűlési többségének Egerben, a kilépők a Fideszéhez hasonló rendszert emlegetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fbba0b-c596-4b87-bf7a-b49ed36716ae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tovább romlik a légszennyezettség, összesen 12 település lakóit figyelmeztetette a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","shortLead":"Tovább romlik a légszennyezettség, összesen 12 település lakóit figyelmeztetette a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","id":"20201029_szmog_levego_legszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62fbba0b-c596-4b87-bf7a-b49ed36716ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c36a66-d32c-456a-aa01-b69ef9d364f0","keywords":null,"link":"/zhvg/20201029_szmog_levego_legszennyezes","timestamp":"2020. október. 29. 11:24","title":"Budapest, Debrecen, Szeged, Miskolc – csak néhány város, ahol gond van a levegőminőséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449fede8-39ef-46e4-a709-7719d4c8e2f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rádiósnak enyhe tünetei vannak. A műsorát otthonról vezeti majd.","shortLead":"A rádiósnak enyhe tünetei vannak. A műsorát otthonról vezeti majd.","id":"20201030_bochkor_gabor_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=449fede8-39ef-46e4-a709-7719d4c8e2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b91af74-dbaa-48d7-aa92-3a564c6fdc77","keywords":null,"link":"/elet/20201030_bochkor_gabor_koronavirus","timestamp":"2020. október. 30. 07:16","title":"Bochkor Gábor elkapta a koronavírust, tünetei is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492aae43-5962-4771-b6d2-81d4d7bfbee4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A GPS-es mérés szerint a hatalmas divatterepjáró kevesebb mint 3,5 másodperc alatt ugrik fel 0-ról 100-as tempóra.","shortLead":"A GPS-es mérés szerint a hatalmas divatterepjáró kevesebb mint 3,5 másodperc alatt ugrik fel 0-ról 100-as tempóra.","id":"20201029_igy_gyorsul_a_740_loeros_audi_q8__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=492aae43-5962-4771-b6d2-81d4d7bfbee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3329e5d1-6258-4b5f-9dde-917fa6449aa2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201029_igy_gyorsul_a_740_loeros_audi_q8__video","timestamp":"2020. október. 29. 14:10","title":"Így gyorsul a 740 lóerős Audi Q8 – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23afe908-7011-41f0-b63b-5c4afcf1684a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz évre utasítják ki őket Magyarországról, első fokon pedig nyolc év hat hónap börtönre ítélték a 2017-ben egy nógrádi fesztiválon drogot áruló holland férfiakat.","shortLead":"Tíz évre utasítják ki őket Magyarországról, első fokon pedig nyolc év hat hónap börtönre ítélték a 2017-ben egy nógrádi...","id":"20201029_drog_bortonbuntetes_hollandok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23afe908-7011-41f0-b63b-5c4afcf1684a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ff8bf5-51e2-4eb0-bbd1-09f14b0367e3","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_drog_bortonbuntetes_hollandok","timestamp":"2020. október. 29. 12:22","title":"Nyolc és fél évet kaptak a fesztiválon drogot áruló hollandok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]