Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d4475c3-a221-4f64-bfc1-dd0c49116d38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem álltak le a próbák a Nemzeti Színházban annak ellenére sem, hogy az igazgató, a Rómeó és Júlia rendezője, Vidnyánszky Attila koronavírustesztje a múlt héten pozitív lett.","shortLead":"Nem álltak le a próbák a Nemzeti Színházban annak ellenére sem, hogy az igazgató, a Rómeó és Júlia rendezője...","id":"20201103_vidnyanszky_attila_koronavirus_probak_folytatja_nemzeti_szinhaz_romeo_es_julia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d4475c3-a221-4f64-bfc1-dd0c49116d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f01f90-a7eb-4598-bee8-fb608b0d5d02","keywords":null,"link":"/elet/20201103_vidnyanszky_attila_koronavirus_probak_folytatja_nemzeti_szinhaz_romeo_es_julia","timestamp":"2020. november. 03. 11:18","title":"Vidnyánszky Attila koronavírus-fertőzése ellenére, online folytatja a próbákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f05995-c39e-4349-bdcd-8e743f2705e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elindult a Nyitottak vagyunk nonprofit szervezet legújabb kampánya, amelynek célja megmutatni, hogy mindenkit csak a tettei és teljesítménye alapján kellene megítélni.","shortLead":"Elindult a Nyitottak vagyunk nonprofit szervezet legújabb kampánya, amelynek célja megmutatni, hogy mindenkit csak...","id":"20201102_Nyitottak_vagyunk_szamit_a_torteneted","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10f05995-c39e-4349-bdcd-8e743f2705e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5672bd40-7729-49e7-9d79-103a3d24f19d","keywords":null,"link":"/elet/20201102_Nyitottak_vagyunk_szamit_a_torteneted","timestamp":"2020. november. 02. 16:26","title":"Miért is olyan fontos láthatóvá válni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cedcf3c-8fd3-493a-ade5-49930ca1641d","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Afrikai rendvédelmi szervek katonai kiképzéséről tárgyalt, és ebbe még Orbán Viktor öccsét is „belekeverte”. A Nemzetközi Úszószövetség Angol utcai székházában egy lehallgatásbiztos helyiséget alakított volna ki. Egy magánnyomozót és egy exrendőrt bízott meg azzal, hogy derítsék ki, kik akarnak ártani neki és egykori feleségének, a később miniszterré kinevezett Bártfai-Mager Andreának. Miután a magyar hatóságok elől meglépett, Dubajba repült. Meglepő részletekre bukkantunk, miután megszereztük és átnyálaztuk a vizes vb egykori gazdasági igazgatója, a körözés alatt álló Balogh Sándor ellen folyó vesztegetési ügy aktáit. ","shortLead":"Afrikai rendvédelmi szervek katonai kiképzéséről tárgyalt, és ebbe még Orbán Viktor öccsét is „belekeverte”...","id":"20201102_balogh_sandor_korozes_vesztegetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cedcf3c-8fd3-493a-ade5-49930ca1641d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f39cda-3f52-48b0-85cc-830fc523b7c7","keywords":null,"link":"/360/20201102_balogh_sandor_korozes_vesztegetes","timestamp":"2020. november. 02. 06:30","title":"Extitkosszolgával akarta kideríttetni, kik akarnak ártani a miniszternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eac4aaf-8818-49a7-aa37-32af4b81a268","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyvalamire biztosan nem lesz alkalmas a Disney kísérleti jelleggel épített robotja: hogy esti mesét olvasson a kisebbeknek.","shortLead":"Egyvalamire biztosan nem lesz alkalmas a Disney kísérleti jelleggel épített robotja: hogy esti mesét olvasson...","id":"20201102_robot_disney_research_pislogas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5eac4aaf-8818-49a7-aa37-32af4b81a268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6115ef4e-124d-4bb2-b64a-409eb5f16f18","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_robot_disney_research_pislogas","timestamp":"2020. november. 02. 11:33","title":"Horrorisztikus robotot készített a Disney: a pislogása is félelmetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de74f9e9-e799-45d1-8afa-e9524fe170d8","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Végre elkészült a szakmai stratégia a mesterséges intelligencia alkalmazásáról, ami tíz éven belül a munkahelyek negyedének sorsát szabja meg, ám a kormány ezt is sorosozásra használja.","shortLead":"Végre elkészült a szakmai stratégia a mesterséges intelligencia alkalmazásáról, ami tíz éven belül a munkahelyek...","id":"202043__soros_es_azadattozsde__mesterseges_intelligencia__a4ig_kozbelep__geptestben_geplelek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de74f9e9-e799-45d1-8afa-e9524fe170d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfeb9d19-2a8c-4dc2-92b2-dca6e144237a","keywords":null,"link":"/360/202043__soros_es_azadattozsde__mesterseges_intelligencia__a4ig_kozbelep__geptestben_geplelek","timestamp":"2020. november. 03. 15:00","title":"A kormány válasza a mesterséges intelligencia kérdéseire: Soros!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6fe5683-b217-4701-b71c-9f6718f7dd6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak néhol szakadozik fel a felhőzet.","shortLead":"Csak néhol szakadozik fel a felhőzet.","id":"20201102_borongosan_esovel_indul_a_het","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6fe5683-b217-4701-b71c-9f6718f7dd6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7659ae0-311e-48ff-98c9-cae6ae6743e5","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_borongosan_esovel_indul_a_het","timestamp":"2020. november. 02. 05:59","title":"Borongósan, esővel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec2efb1-fcaf-4309-9c12-ff119b8fa93d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt megtriplázódtak a mobiltárcás tranzakciók.","shortLead":"Egy év alatt megtriplázódtak a mobiltárcás tranzakciók.","id":"20201103_Mar_felmillio_magyar_bankkartya_koltozott_mobiltelefonba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ec2efb1-fcaf-4309-9c12-ff119b8fa93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59bc2e4-ec8d-4a3a-a1e9-e80178b7b51f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201103_Mar_felmillio_magyar_bankkartya_koltozott_mobiltelefonba","timestamp":"2020. november. 03. 17:25","title":"Már félmillió magyar bankkártya költözött mobiltelefonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee77750b-9a93-4151-a613-2c9f8fa50049","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"vilag","description":"Még négy tagállamban kellene összegyűjteni elegendő aláírást ahhoz, hogy az Európai Bizottság érdemben foglalkozzon a nemzeti kisebbségek által lakott régiók támogatásával. Egyelőre nagyon sok aláírás hiányzik, igaz, az elvi lehetőség megvan arra, hogy a kezdeményezők 3-6 hónapos határidő-halasztást kapjanak.","shortLead":"Még négy tagállamban kellene összegyűjteni elegendő aláírást ahhoz, hogy az Európai Bizottság érdemben foglalkozzon...","id":"20201103_Szombatig_lehet_gyujteni_az_alairasokat_a_nemzeti_regiokert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee77750b-9a93-4151-a613-2c9f8fa50049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fd18bd-ffbe-478f-ba7c-f89c261449b7","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Szombatig_lehet_gyujteni_az_alairasokat_a_nemzeti_regiokert","timestamp":"2020. november. 03. 16:43","title":"Szombatig lehet gyűjteni az aláírásokat a nemzeti régiókért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]