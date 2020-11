Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Adózóna szakértője válaszol.","shortLead":"Az Adózóna szakértője válaszol.","id":"20201101_Hogyan_szuntesse_meg_egyszeruen_katas_btjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4bf8d0-c2c3-4da7-be66-e43b17e06f4f","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_Hogyan_szuntesse_meg_egyszeruen_katas_btjet","timestamp":"2020. november. 01. 22:19","title":"Hogyan szüntesse meg egyszerűen katás bt.-jét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ruhákat, háztartási termékeket hirdetett eladásra egy nő, de azokkal valójában nem is rendelkezett. A pénzt viszont minden vásárlójától előre beszedte.","shortLead":"Ruhákat, háztartási termékeket hirdetett eladásra egy nő, de azokkal valójában nem is rendelkezett. A pénzt viszont...","id":"20201102_internetes_csalas_csalo_hirdetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8cd754-e3ad-44ae-93d6-4af90e4313a3","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_internetes_csalas_csalo_hirdetes","timestamp":"2020. november. 02. 09:51","title":"221 embert vágott át az interneten egy 29 éves nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kincses Gyulát felkérték, hogy vegyen részt a bizottság munkájában, a szervezet szerint azonban most vannak ennél sürgetőbb feladatok.

","shortLead":"Kincses Gyulát felkérték, hogy vegyen részt a bizottság munkájában, a szervezet szerint azonban most vannak ennél...","id":"20201102_magyar_orvosi_kamara_kincses_gyula_korhazigazgato_kivalasztas_javaslattevo_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b282d3-d8f1-4298-9ffe-3abe6f2ba961","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_magyar_orvosi_kamara_kincses_gyula_korhazigazgato_kivalasztas_javaslattevo_bizottsag","timestamp":"2020. november. 02. 08:02","title":"Nem vesz részt az orvosi kamara elnöke az állami kórházak vezetőinek kiválasztásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túlterheltségre panaszkodnak az orvosok és a mentősök is.","shortLead":"Túlterheltségre panaszkodnak az orvosok és a mentősök is.","id":"20201102_egeszsegugyi_dolgozok_rtl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffac41d1-db81-4ec2-a6e2-d637ed8b05c2","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_egeszsegugyi_dolgozok_rtl","timestamp":"2020. november. 02. 20:58","title":"A tartalékaik végére értek az egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f598b5d2-8ada-4d33-82a4-dd58391528bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Korábban az ázsiai országokat tették felelőssé a legnagyobb műanyagszennyezésért, azonban egy új kutatás arra világított rá, hogy a hulladék importálása miatt más országok szemete is náluk jelent meg a statisztikákban.","shortLead":"Korábban az ázsiai országokat tették felelőssé a legnagyobb műanyagszennyezésért, azonban egy új kutatás arra...","id":"20201102_Tippeljen_Melyik_orszagban_dobjak_ki_a_legtobb_muanyaghulladekot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f598b5d2-8ada-4d33-82a4-dd58391528bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89ad3da-0669-4ad5-afae-8772e4cbe5dd","keywords":null,"link":"/zhvg/20201102_Tippeljen_Melyik_orszagban_dobjak_ki_a_legtobb_muanyaghulladekot","timestamp":"2020. november. 02. 11:08","title":"Tippeljen: Melyik országban dobják ki a legtöbb műanyaghulladékot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf867b51-7968-42e2-ad85-452582453b26","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miért adott be a miniszterelnök-helyettes a járványhelyzet közepén a transzneműekkel kapcsolatos törvénymódosítást? A Duma Aktuál ennek is utánajár, de foglalkozik a mesék hatásával, a Meseország mindenkié című könyv miatt kirobbant viták alapján. ","shortLead":"Miért adott be a miniszterelnök-helyettes a járványhelyzet közepén a transzneműekkel kapcsolatos törvénymódosítást...","id":"20201102_Duma_Aktual_Meseorszag_mindenkie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf867b51-7968-42e2-ad85-452582453b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5cc04d-0916-42ca-80b0-d88aa18c1dfb","keywords":null,"link":"/360/20201102_Duma_Aktual_Meseorszag_mindenkie","timestamp":"2020. november. 02. 19:00","title":"Duma Aktuál: Mi történhetett Semjén Zsolttal azon a pénteken?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb5abbb-7592-42ec-ad48-af9b79f099ec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kepler-űrprogram beláthatatlan nagyságú adattára tele lehet olyan bolygókkal, melyek akár lakhatók is. Tudósok egy csoportja most megbecsülte, mégis hány ilyen planétáról lehet szó.","shortLead":"A Kepler-űrprogram beláthatatlan nagyságú adattára tele lehet olyan bolygókkal, melyek akár lakhatók is. Tudósok...","id":"20201102_exobolygo_galaxis_lakhato_bolygo_urkutatas_kepler_program_tavcso_urteleszkop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fb5abbb-7592-42ec-ad48-af9b79f099ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2c04d2-2874-4cde-88b9-e45c2201e2df","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_exobolygo_galaxis_lakhato_bolygo_urkutatas_kepler_program_tavcso_urteleszkop","timestamp":"2020. november. 02. 10:33","title":"Átnéztek rengeteg adatot, és arra jutottak, hogy akár 300 millió lakható bolygó lehet csak a mi galaxisunkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cbdd9d6-baf3-4e3f-a111-17cc1ec84dd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett videójában biztosította Ausztriát a támogatásáról a bécsi terrortámadás után.","shortLead":"A miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett videójában biztosította Ausztriát a támogatásáról a bécsi terrortámadás...","id":"20201103_Orban_Becs_terrortamadas_uzenet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cbdd9d6-baf3-4e3f-a111-17cc1ec84dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c3a260-3e5b-4308-bf22-37adb5c3fae5","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_Orban_Becs_terrortamadas_uzenet","timestamp":"2020. november. 03. 09:37","title":"Orbán üzenete a bécsi támadás után: Mindent megteszünk, hogy sikerüljön elrettenteni a jövőbeli elkövetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]