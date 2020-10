Szokás szerint a napi adatok ismertetésével kezdődött az Operatív törzs szerdai tájékoztatója, amit továbbra is újságírók nélkül, online rendeznek meg. Müller Cecília országos tiszti főorvos is elmondta: kedden 43 koronavírusos beteg halt meg, az igazolt fertőzöttek száma 2291-gyel emelkedett.

Magyarországon már 65 933 igazolt koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván.

Jelenleg 3166-an vannak kórházban, a fertőződések számával ugyanis növekszik a kórházban ápoltak száma is. Lélegeztetőgépen 236-an vannak.

Müller mindenkit igyekezett megnyugtatni, a védekezés terv szerint zajlik, az egészségügy pedig felkészült a betegek fogadására. Az első vonalban lévő intézmények folyamatosan tájékoztatják az Országos Mentőszolgálatot a szabad ágyak számáról, ezért ők pontosan tudnak dönteni arról, hogy kit hova szállítsanak.

A második vonalbeli intézmények közül néhányan már beléptek az ellátásba, ilyenek az egyetemi klinikák. Magyarországon nem túlterhelt az egészségügy, és nem is lesz az – mondta a tiszti főorvos.

Az elhunytakról Müller megismételte, hogy többségük sok betegséggel küzdött. Figyelmeztetett arra is, hogy a statisztikákról sok téves információ jelenik meg a sajtóban, ezért mindenkit arra kért, hogy az „autentikus forrásokból” tájékozódjon, ilyen például a kormány tájékoztató oldala. Kitért a laborvizsgálatok számára is, szerinte nincs kapacitási határ, sőt kedden az Országos Vérellátó Szolgálat laboratóriuma is bekapcsolódott a vizsgálatokba, így az elmúlt napon már 15 596 PCR-tesztet végeztek.

„Semmilyen kapacitási határ nincs, akinek szüksége van rá, azt leteszteljük” – cáfolta meg az általa vezetett Nemzeti Népegészségügyi Központ közérdekű adatigénylésre adott válaszait. Igaz, Müller arra nem tért ki, hogy a napi vagy az átlagolt tesztelési kapacitásról beszélt.

Jelenleg a Magyarországon található 1600 szociális intézmény közül 96 érintett koronavírus szempontjából. Hat olyan intézmény van, ahol az első hullámban is megjelent a vírus. Fontos adat, hogy az ország összes gondozottjának csak 6 százaléka koronavírusos: 19 intézményben mindössze 1 fő érintett, 44-ben 10 vagy annál kevesebb, és csak 2 olyan intézmény van, ahol jelentősebb számú pozitivitás van.

A tiszti főorvos arról is beszélt, hogy lesz elég influenza elleni vakcina, hiszen "ahogy 20 éve mindig", most is folyamatos az ellátás. Ha valamelyik háziorvosi praxisban elfogy az oltóanyag, akkor jelezni kell, és azonnal pótolják. A magyar gyártótól is jelentős mennyiséget rendeltek.

© Túry Gergely

A négykomponensű, Sanofi által gyártott Vaxigrip Tetra oltóanyagból 104 ezer áll rendelkezésre, ez többszöröse annak, amit egyébként be szoktak adni. Müller szerint ez az importvakcina a 3 éven aluli gyermekeknek van, de most mások is megkaphatják, holnap és holnapután szállítják ki a rendelőkbe.

Felhívta a figyelmet, hogy senki nem késett le semmiről, az influenzajárvány általában január végén, február elején érkezik Magyarországra, ráadásul a koronavírus miatt meghozott intézkedések az influenza ellen is védenek.

Kiss Róbert rendőr alezredes ezután a karanténszabályok ma életbe lépett változásait ismertette, aki tehát belép az ország területére, annak 10 napra, az általa megadott címen kell izolálnia magát. Köteles kitenni ajtajára a piros cédulát, és ha van erre alkalmas eszköze, akkor a karanténszoftvert. Ha nincs különös indoka – például kórházi ellátás – akkor a lakást az utolsó napon lehet elhagyni, de előtte be kell jelenteni a rendőrségen, nekik pedig tudomásul kell venniük a karantén lejártát.

Az elmúlt 24 órában egyébként a rendőrök 54 esetben intézkedtek a maszkviselés szabályainak megsértése miatt, ez több az átlagosnál.

Az újságírói kérdésekre ismét Müller Cecília válaszolt. Mint mondta, az operatív törzs megvizsgálja a Magyar Orvosi Kamara javaslatait, akik keddi közleményükben azonnali szigorítást kértek. Ezt a tiszti főorvos már nem ígérte meg, csak annyit mondott, minden javaslatot elemeznek, és továbbra is nyitottak rájuk. Azt a javaslatot viszont már most vizsgálják, hogyan lehetne jobban kikényszeríteni a meglévő szabályok betartását.

Az InfoRádió kérdésére Müller megerősítette azt is, hogy a Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézményének egyik telephelyén a 276 gondozottból 214-nél igazolták a fertőzést, közülük 11-en mutatnak tüneteket, őket kórházba vitték.

A 135 ápolóból 55-en fertőződtek meg koronavírussal.

Az intézmény többi telephelyén nem találtak fertőzöttet, az érintett épületet a honvédség segítségével fertőtlenítik.