[{"available":true,"c_guid":"4c5582fa-9aaa-4dfe-a57f-b734778f2cd7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki mondta, hogy a szavazás nem lehet egy nagy buli?","shortLead":"Ki mondta, hogy a szavazás nem lehet egy nagy buli?","id":"20201103_Zenere_mentek_szavazni_Philadelphiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c5582fa-9aaa-4dfe-a57f-b734778f2cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c3f1ef-b14a-48ac-accd-f56514e69a8b","keywords":null,"link":"/elet/20201103_Zenere_mentek_szavazni_Philadelphiaban","timestamp":"2020. november. 03. 22:28","title":"Zenére mentek szavazni Philadelphiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a541c4a5-3b1c-448d-be02-582142dcfb82","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kiélezett amerikai elnökválasztási küzdelemmel foglalkozik most a világsajtó. Egyvalamiben egyetértenek: az Egyesült Államok jövője bizonytalan.","shortLead":"A kiélezett amerikai elnökválasztási küzdelemmel foglalkozik most a világsajtó. Egyvalamiben egyetértenek: az Egyesült...","id":"20201105_Nemzetkozi_sajto_Amerika_bajban_van_de_Europa_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a541c4a5-3b1c-448d-be02-582142dcfb82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d63aed1-8118-4ba6-a312-a5f6deb25718","keywords":null,"link":"/360/20201105_Nemzetkozi_sajto_Amerika_bajban_van_de_Europa_is","timestamp":"2020. november. 05. 07:42","title":"Nemzetközi sajtó: Amerika bajban van, de Európa is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41704e4e-98be-4e19-8e19-296215cea526","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hollandiából hozott be egy banda kokaint és szintetikus drogokat. A bűnszervezet vezetőjére életfogytiglant kért az ügyészség. ","shortLead":"Hollandiából hozott be egy banda kokaint és szintetikus drogokat. A bűnszervezet vezetőjére életfogytiglant kért...","id":"20201104_vademeles_obuda_drogfogas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41704e4e-98be-4e19-8e19-296215cea526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2d0eaa-42ef-4a7d-89eb-5d2b7094cc34","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_vademeles_obuda_drogfogas","timestamp":"2020. november. 04. 10:36","title":"Vádat emeltek az óbudai 200 milliós drogfogás ügyében, egy 71 éves nő is gyanúsított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb15640-c89f-4902-adc0-99fba273d2c3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A hétvégén Nyíregyházán és környékén zajlik majd a Rally Hungary, ami az Európa-bajnokság (ERC) negyedik, egyben az országos bajnokság hatodik viadala.","shortLead":"A hétvégén Nyíregyházán és környékén zajlik majd a Rally Hungary, ami az Európa-bajnokság (ERC) negyedik, egyben...","id":"20201105_Ralivilagbajnoki_nagymenovel_indul_a_magyarorszagi_EBfutam_penteken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afb15640-c89f-4902-adc0-99fba273d2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e76b8a-b2de-48ac-9862-982f9722dffb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201105_Ralivilagbajnoki_nagymenovel_indul_a_magyarorszagi_EBfutam_penteken","timestamp":"2020. november. 05. 14:04","title":"Ralivilágbajnoki nagymenővel indul a magyarországi EB-futam pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e212cafb-3502-4921-8580-b1210065c577","c_author":"HVG","category":"360","description":"Néhány éve még csak karikatúrák témája volt, amiből egy kanadai páros most a valóságban is üzletet csinált. Igaz, először ők is csak poénból. Bejött.","shortLead":"Néhány éve még csak karikatúrák témája volt, amiből egy kanadai páros most a valóságban is üzletet csinált. Igaz...","id":"202041_vettek_egy_nagy_levegot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e212cafb-3502-4921-8580-b1210065c577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e87bdd5-bc52-4bbe-9fe8-d0ef8c61fc18","keywords":null,"link":"/360/202041_vettek_egy_nagy_levegot","timestamp":"2020. november. 05. 14:15","title":"Tényleg megcsinálták: palackban árulják a tiszta levegőt, dollárszázezrekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08e5e6f-b969-456c-9c5c-5d5c01e6d8d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egyre fertőzöttebb hokicsapatok gyakran a játékosok beleegyezésével titkolják el a fertőzéseket, mivel ha valaki elkapja, garantáltan hónapokra kiesik.","shortLead":"Az egyre fertőzöttebb hokicsapatok gyakran a játékosok beleegyezésével titkolják el a fertőzéseket, mivel ha valaki...","id":"20201104_dvtk_jegesmedvek_jegkorong","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e08e5e6f-b969-456c-9c5c-5d5c01e6d8d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ac73a4-7e6d-4790-a2f5-3f7f1e6f721d","keywords":null,"link":"/sport/20201104_dvtk_jegesmedvek_jegkorong","timestamp":"2020. november. 04. 14:49","title":"A karrierjét is bukhatja a DVTK covidos jégkorongozója, amiért túl hamar küldték vissza játszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f80d582-deef-4d65-b4cd-c00df7e1c524","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kecskeméti piarista közösség tagja volt a két atya.","shortLead":"A kecskeméti piarista közösség tagja volt a két atya.","id":"20201105_piarista_atya_meghalt_kiskunhalas_jarvanykorhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f80d582-deef-4d65-b4cd-c00df7e1c524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce464882-4a4d-44ee-8473-61df7daffe56","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_piarista_atya_meghalt_kiskunhalas_jarvanykorhaz","timestamp":"2020. november. 05. 14:58","title":"Két piarista atya meghalt a kiskunhalasi járványkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e5e16bc-5fcd-4cec-8a83-02688ad41ff4","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Előzetes egyeztetés nélkül, azonnali hatállyal hozott a színházakra nézve drasztikus döntést a kormány. A legtöbb helyen még gondolkodnak, mit tegyenek a már telt házas előadásokkal, de aligha tudják megoldani a helyzetet úgy, hogy minden néző elégedett legyen.","shortLead":"Előzetes egyeztetés nélkül, azonnali hatállyal hozott a színházakra nézve drasztikus döntést a kormány. A legtöbb...","id":"20201104_szinhaz_nezoter_koronavirus_korlatozas_rendelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e5e16bc-5fcd-4cec-8a83-02688ad41ff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af79a877-af96-4284-baa2-543f2dd1db69","keywords":null,"link":"/elet/20201104_szinhaz_nezoter_koronavirus_korlatozas_rendelet","timestamp":"2020. november. 04. 12:47","title":"Már ma kiszorulhat a színházból, hiába vette meg a színházjegyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]